https://ria.ru/20210313/zaderzhanie-1601070428.html

Детский омбудсмен прокомментировала задержание девочки на форуме в Москве

Детский омбудсмен прокомментировала задержание девочки на форуме в Москве

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская подтвердила РИА Новости задержание девочки на форуме, организованном нежелательной в России организацией с участием... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T14:04

2021-03-13T14:04

2021-03-13T18:56

марина литвинович

россия

ольга ярославская

илья яшин

москва

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская подтвердила РИА Новости задержание девочки на форуме, организованном нежелательной в России организацией с участием ряда муниципальных депутатов, и отметила, что взяла ситуацию на контроль.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что среди задержанных на форуме в Измайлово есть 14-летняя девочка, к ней не пускают отца.Позже омбудсмен добавила, что девочка находится в ОВД Измайлово вместе с отцом, с которым она пришла на это мероприятие.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке. Комментарием Полиции РИА Новости пока не располагает. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

россия

москва

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марина литвинович, россия, ольга ярославская, илья яшин, москва