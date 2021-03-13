https://ria.ru/20210313/zaderzhanie-1601070428.html
Детский омбудсмен прокомментировала задержание девочки на форуме в Москве
Детский омбудсмен прокомментировала задержание девочки на форуме в Москве
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская подтвердила РИА Новости задержание девочки на форуме, организованном нежелательной в России организацией с участием... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:04
2021-03-13T14:04
2021-03-13T18:56
марина литвинович
россия
ольга ярославская
илья яшин
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская подтвердила РИА Новости задержание девочки на форуме, организованном нежелательной в России организацией с участием ряда муниципальных депутатов, и отметила, что взяла ситуацию на контроль.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что среди задержанных на форуме в Измайлово есть 14-летняя девочка, к ней не пускают отца.Позже омбудсмен добавила, что девочка находится в ОВД Измайлово вместе с отцом, с которым она пришла на это мероприятие.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке. Комментарием Полиции РИА Новости пока не располагает. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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марина литвинович, россия, ольга ярославская, илья яшин, москва
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская
подтвердила РИА Новости задержание девочки на форуме, организованном нежелательной в России организацией с участием ряда муниципальных депутатов, и отметила, что взяла ситуацию на контроль.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что среди задержанных на форуме в Измайлово есть 14-летняя девочка, к ней не пускают отца.
"Информацию о том, что девочку задержали, подтверждаю, да, это так. По поводу ее отца выясняю. Ситуацию держу на контроле", - сообщила Ярославская.
Позже омбудсмен добавила, что девочка находится в ОВД Измайлово вместе с отцом, с которым она пришла на это мероприятие.
"В ближайшее время мы запросим информацию по делу, чтобы разобраться в ситуации", - сказала она.
Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
Член столичной ОНК Марина Литвинович
сообщила РИА Новости, что Илья Яшин
, Евгений Ройзман
и Юлия Галямина
задержаны в Москве
на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший
написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке. Комментарием Полиции РИА Новости пока не располагает.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента