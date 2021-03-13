https://ria.ru/20210313/zaderzhanie-1601058820.html
Полиция задержала на форуме в Москве Яшина, Ройзмана и Галямину
Полиция задержала на форуме в Москве Яшина, Ройзмана и Галямину
На форуме муниципальных депутатов в Москве задержали Илью Яшина, Евгения Ройзмана и Юлию Галямину, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:43
2021-03-13T11:43
2021-03-13T17:34
юлия галямина
россия
илья яшин
евгений ройзман
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На форуме муниципальных депутатов в Москве задержали Илью Яшина, Евгения Ройзмана и Юлию Галямину, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.По словам Литвинович, сама она на форум опоздала, "поэтому держится в стороне". Точное число задержанных и причину задержаний она назвать не смогла.Яшин подтвердил РИА Новости факт своего задержания. "Стоим пока у гостиницы ("Измайлово", где проходит форум. — Прим. ред.)", — сказал он, добавив, что причину задержания ему пока не объяснили.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, на который съехались муниципальные депутаты со всей России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.*Организация, признанная в России иноагентом.
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7 495 645-6601
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Обстановка у гостиничного комплекса в Измайлово
Форум проекта "Объединенные демократы" состоялся в субботу, 13 марта, на востоке Москвы. На нем собрались муниципальные депутаты со всей России с целью обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл.
2021-03-13T11:43
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, юлия галямина, россия, илья яшин, евгений ройзман, москва, происшествия
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
На форуме муниципальных депутатов в Москве задержали Илью Яшина
, Евгения Ройзмана
и Юлию Галямину
, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович
.
"Все муниципальные депутаты, а также те, кто приехал из региона, которые были на съезде, задержаны", — сказала она.
По словам Литвинович, сама она на форум опоздала, "поэтому держится в стороне". Точное число задержанных и причину задержаний она назвать не смогла.
Яшин подтвердил РИА Новости факт своего задержания. "Стоим пока у гостиницы ("Измайлово", где проходит форум. — Прим. ред.)", — сказал он, добавив, что причину задержания ему пока не объяснили.
Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, на который съехались муниципальные депутаты со всей России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
"Всех задержали, кто принимал участие и в качестве слушателя, и в качестве спикера. Причину не назвали. Пока вывели всех на улицу, стоят у гостиницы", — сказала она.
*Организация, признанная в России иноагентом.