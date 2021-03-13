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Полиция задержала на форуме в Москве Яшина, Ройзмана и Галямину
Полиция задержала на форуме в Москве Яшина, Ройзмана и Галямину
На форуме муниципальных депутатов в Москве задержали Илью Яшина, Евгения Ройзмана и Юлию Галямину, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:43
2021-03-13T17:34
юлия галямина
россия
илья яшин
евгений ройзман
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На форуме муниципальных депутатов в Москве задержали Илью Яшина, Евгения Ройзмана и Юлию Галямину, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.По словам Литвинович, сама она на форум опоздала, "поэтому держится в стороне". Точное число задержанных и причину задержаний она назвать не смогла.Яшин подтвердил РИА Новости факт своего задержания. "Стоим пока у гостиницы ("Измайлово", где проходит форум. — Прим. ред.)", — сказал он, добавив, что причину задержания ему пока не объяснили.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, на который съехались муниципальные депутаты со всей России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.*Организация, признанная в России иноагентом.
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РИА Новости
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60
Обстановка у гостиничного комплекса в Измайлово
Форум проекта "Объединенные демократы" состоялся в субботу, 13 марта, на востоке Москвы. На нем собрались муниципальные депутаты со всей России с целью обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл.
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видео, юлия галямина, россия, илья яшин, евгений ройзман, москва, происшествия
Полиция задержала на форуме в Москве Яшина, Ройзмана и Галямину
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На форуме муниципальных депутатов в Москве задержали Илью Яшина, Евгения Ройзмана и Юлию Галямину, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.
2021-03-13T11:43
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Полиция задержала на форуме в Москве Яшина, Ройзмана и Галямину

11:43 13.03.2021 (обновлено: 17:34 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На форуме муниципальных депутатов в Москве задержали Илью Яшина, Евгения Ройзмана и Юлию Галямину, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.

"Все муниципальные депутаты, а также те, кто приехал из региона, которые были на съезде, задержаны", — сказала она.

По словам Литвинович, сама она на форум опоздала, "поэтому держится в стороне". Точное число задержанных и причину задержаний она назвать не смогла.
Яшин подтвердил РИА Новости факт своего задержания. "Стоим пока у гостиницы ("Измайлово", где проходит форум. — Прим. ред.)", — сказал он, добавив, что причину задержания ему пока не объяснили.
Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, на который съехались муниципальные депутаты со всей России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.

"Всех задержали, кто принимал участие и в качестве слушателя, и в качестве спикера. Причину не назвали. Пока вывели всех на улицу, стоят у гостиницы", — сказала она.

*Организация, признанная в России иноагентом.
 
Юлия ГаляминаРоссияИлья ЯшинЕвгений РойзманМоскваПроисшествия
 
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