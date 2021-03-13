https://ria.ru/20210313/zaderzhanie-1601058820.html

Полиция задержала на форуме в Москве Яшина, Ройзмана и Галямину

Полиция задержала на форуме в Москве Яшина, Ройзмана и Галямину

На форуме муниципальных депутатов в Москве задержали Илью Яшина, Евгения Ройзмана и Юлию Галямину, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T11:43

2021-03-13T11:43

2021-03-13T17:34

юлия галямина

россия

илья яшин

евгений ройзман

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На форуме муниципальных депутатов в Москве задержали Илью Яшина, Евгения Ройзмана и Юлию Галямину, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.По словам Литвинович, сама она на форум опоздала, "поэтому держится в стороне". Точное число задержанных и причину задержаний она назвать не смогла.Яшин подтвердил РИА Новости факт своего задержания. "Стоим пока у гостиницы ("Измайлово", где проходит форум. — Прим. ред.)", — сказал он, добавив, что причину задержания ему пока не объяснили.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, на который съехались муниципальные депутаты со всей России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.*Организация, признанная в России иноагентом.

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстановка у гостиничного комплекса в Измайлово Форум проекта "Объединенные демократы" состоялся в субботу, 13 марта, на востоке Москвы. На нем собрались муниципальные депутаты со всей России с целью обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл. 2021-03-13T11:43 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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