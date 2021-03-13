https://ria.ru/20210313/zaderzhanie-1601036202.html
СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео задержания заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T00:35
2021-03-13T00:35
2021-03-13T00:35
следственный комитет россии (ск рф)
москва
ставропольский край
ставрополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601035984_0:0:1176:661_1920x0_80_0_0_50c1965753ea9d3a096add36c5c5e746.png
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео задержания заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, подозреваемого во взяточничестве.Ранее сообщалось, что Золотарев был задержан в аэропорту при попытке скрыться.На видео длительностью 50 секунд видно, как на него надевают наручники и увозят.По данным следствия, в декабре 2017 году Золотарев, вступив в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким, получил взятку в размере 2,5 миллиона рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.В 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким, действуя по отлаженной схеме, получили от представителя того же юридического лица взятку в размере свыше 15,5 миллиона рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.СК отмечает, что в 2019 году Золотарев вместе с Когарлыцким получили взятку от представителя той же самой организации в размере более 45 миллионов рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера в Ставрополе.По версии следствия, общая сумма взяток - более 60 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210312/mitrokhin-1601007424.html
москва
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601035984_142:0:1023:661_1920x0_80_0_0_afd18758eeb0ed795eb16e75a8f78619.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, ставропольский край, ставрополь, происшествия
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube
-канале видео задержания заместителя председателя правительства Ставропольского края
Александра Золотарева, подозреваемого во взяточничестве.
Ранее сообщалось, что Золотарев был задержан в аэропорту при попытке скрыться.
На видео длительностью 50 секунд видно, как на него надевают наручники и увозят.
По данным следствия, в декабре 2017 году Золотарев, вступив в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким, получил взятку в размере 2,5 миллиона рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе
.
В 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким, действуя по отлаженной схеме, получили от представителя того же юридического лица взятку в размере свыше 15,5 миллиона рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.
СК
отмечает, что в 2019 году Золотарев вместе с Когарлыцким получили взятку от представителя той же самой организации в размере более 45 миллионов рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера в Ставрополе.
По версии следствия, общая сумма взяток - более 60 миллионов рублей.