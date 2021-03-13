https://ria.ru/20210313/zaderzhanie-1601036202.html

СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья

СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео задержания заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T00:35

2021-03-13T00:35

2021-03-13T00:35

следственный комитет россии (ск рф)

москва

ставропольский край

ставрополь

происшествия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео задержания заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, подозреваемого во взяточничестве.Ранее сообщалось, что Золотарев был задержан в аэропорту при попытке скрыться.На видео длительностью 50 секунд видно, как на него надевают наручники и увозят.По данным следствия, в декабре 2017 году Золотарев, вступив в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким, получил взятку в размере 2,5 миллиона рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.В 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким, действуя по отлаженной схеме, получили от представителя того же юридического лица взятку в размере свыше 15,5 миллиона рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.СК отмечает, что в 2019 году Золотарев вместе с Когарлыцким получили взятку от представителя той же самой организации в размере более 45 миллионов рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера в Ставрополе.По версии следствия, общая сумма взяток - более 60 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210312/mitrokhin-1601007424.html

москва

ставропольский край

ставрополь

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следственный комитет россии (ск рф), москва, ставропольский край, ставрополь, происшествия