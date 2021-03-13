https://ria.ru/20210313/yaponiya-1600784544.html

Цветение сакуры в Японии в этом году начнется раньше

Цветение сакуры в Японии в этом году начнется раньше

Японская метеорологическая корпорация обновила свой прогноз цветения вишни на 2021 год, ожидается, что в этом году оно начнется чуть раньше, сообщает Lonely... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T14:00

2021-03-13T14:00

2021-03-13T14:01

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Японская метеорологическая корпорация обновила свой прогноз цветения вишни на 2021 год, ожидается, что в этом году оно начнется чуть раньше, сообщает Lonely Planet.Любование сакурой — любимый японский обычай, и поскольку цветение длится всего неделю или две, прогнозы помогают местным жителям и гостям максимально насладится зрелищем. Сроки появления цветов зависят от погоды зимой и даже осени предыдущего года. Метеорологи предсказали, что сакура начнет цвести в Токио и Фукуоке 15 марта, а самыми красивыми растения будут выглядеть 23 марта в столице и днем позже в Фукуоке. В Хиросиме и Нагоя цветы появятся 16 марта. В Вакаяма и Киото — 17 марта, в Коти-- 18-го, в Осаке -20-го, а в Нагано - 31 марта. Позже красивые цветы появятся в других японских городах, включая Аомори (21 апреля) и Саппоро (2 мая).

https://ria.ru/20210122/yaponiya-1594031764.html

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туризм, аомори (префектура), новости - туризм, нагано (город), вакаяма (город), саппоро, япония, фукуока (город), токио