https://ria.ru/20210313/yaponiya-1600784544.html
Цветение сакуры в Японии в этом году начнется раньше
Цветение сакуры в Японии в этом году начнется раньше
Японская метеорологическая корпорация обновила свой прогноз цветения вишни на 2021 год, ожидается, что в этом году оно начнется чуть раньше, сообщает Lonely... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:00
2021-03-13T14:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Японская метеорологическая корпорация обновила свой прогноз цветения вишни на 2021 год, ожидается, что в этом году оно начнется чуть раньше, сообщает Lonely Planet.Любование сакурой — любимый японский обычай, и поскольку цветение длится всего неделю или две, прогнозы помогают местным жителям и гостям максимально насладится зрелищем. Сроки появления цветов зависят от погоды зимой и даже осени предыдущего года. Метеорологи предсказали, что сакура начнет цвести в Токио и Фукуоке 15 марта, а самыми красивыми растения будут выглядеть 23 марта в столице и днем позже в Фукуоке. В Хиросиме и Нагоя цветы появятся 16 марта. В Вакаяма и Киото — 17 марта, в Коти-- 18-го, в Осаке -20-го, а в Нагано - 31 марта. Позже красивые цветы появятся в других японских городах, включая Аомори (21 апреля) и Саппоро (2 мая).
https://ria.ru/20210122/yaponiya-1594031764.html
аомори (префектура)
нагано (город)
вакаяма (город)
саппоро
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туризм, аомори (префектура), новости - туризм, нагано (город), вакаяма (город), саппоро, япония, фукуока (город), токио
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Японская метеорологическая корпорация обновила свой прогноз цветения вишни на 2021 год, ожидается, что в этом году оно начнется чуть раньше, сообщает
Lonely Planet.
Любование сакурой — любимый японский обычай, и поскольку цветение длится всего неделю или две, прогнозы помогают местным жителям и гостям максимально насладится зрелищем.
Сроки появления цветов зависят от погоды зимой и даже осени предыдущего года.
Метеорологи предсказали, что сакура начнет цвести в Токио и Фукуоке 15 марта, а самыми красивыми растения будут выглядеть 23 марта в столице и днем позже в Фукуоке.
В Хиросиме и Нагоя цветы появятся 16 марта. В Вакаяма и Киото — 17 марта, в Коти-- 18-го, в Осаке -20-го, а в Нагано - 31 марта.
Позже красивые цветы появятся в других японских городах, включая Аомори (21 апреля) и Саппоро (2 мая).