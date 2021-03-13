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В Красноярске подтвердили задержание начальника отдела полиции за взятку
В Красноярске подтвердили задержание начальника отдела полиции за взятку
Начальник первого отдела полиции Красноярска задержан, сообщили журналистам в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T07:40
2021-03-13T09:30
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Начальник первого отдела полиции Красноярска задержан, сообщили журналистам в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее в Telegram-канале "Борус" появилась информация, что начальник полиции №1 Красноярска задержан при получении взятки в полмиллиона рублей."Факт задержания начальника первого отдела полиции подтверждаем", - говорится в сообщении.В ведомстве не уточнили причин задержания и не раскрыли подробностей.ГУ МВД России по Красноярскому краю журналистам сообщили, что по факту незаконного получения денежных средств назначено проведение служебной проверки. ОРЧ собственной безопасности будут выяснены все обстоятельства данного происшествия.В пресс-службе отмечают, что применение самый жестких мер к нарушителям законности вне зависимости от званий и регалий является принципиальной позицией руководства краевого главка МВД.По данным СК региона, уголовное дело в отношении начальника одного из отделов полиции МУ МВД России "Красноярское" возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из регионального УФСБ. Дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), Также уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере) возбуждено в отношении жителя Красноярска.В настоящее время начальник полиции задержан. В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20210312/politsiya-1600985515.html
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, красноярск, происшествия

В Красноярске подтвердили задержание начальника отдела полиции за взятку

07:40 13.03.2021 (обновлено: 09:30 13.03.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Начальник первого отдела полиции Красноярска задержан, сообщили журналистам в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее в Telegram-канале "Борус" появилась информация, что начальник полиции №1 Красноярска задержан при получении взятки в полмиллиона рублей.
"Факт задержания начальника первого отдела полиции подтверждаем", - говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили причин задержания и не раскрыли подробностей.
ГУ МВД России по Красноярскому краю журналистам сообщили, что по факту незаконного получения денежных средств назначено проведение служебной проверки. ОРЧ собственной безопасности будут выяснены все обстоятельства данного происшествия.
"В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщает региональный главк.
В пресс-службе отмечают, что применение самый жестких мер к нарушителям законности вне зависимости от званий и регалий является принципиальной позицией руководства краевого главка МВД.
По данным СК региона, уголовное дело в отношении начальника одного из отделов полиции МУ МВД России "Красноярское" возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из регионального УФСБ. Дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), Также уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере) возбуждено в отношении жителя Красноярска.
"По предварительной версии следствия в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав за это денежное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей. В момент передачи денежных средств полицейский и посредник были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ", - сообщили в СК.
В настоящее время начальник полиции задержан. В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 17:33
В Уфе начальник райотдела полиции сломал челюсть подчиненному
 
Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
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