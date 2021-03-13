https://ria.ru/20210313/vzyatka-1601043374.html

В Красноярске подтвердили задержание начальника отдела полиции за взятку

В Красноярске подтвердили задержание начальника отдела полиции за взятку

Начальник первого отдела полиции Красноярска задержан, сообщили журналистам в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T07:40

2021-03-13T07:40

2021-03-13T09:30

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Начальник первого отдела полиции Красноярска задержан, сообщили журналистам в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее в Telegram-канале "Борус" появилась информация, что начальник полиции №1 Красноярска задержан при получении взятки в полмиллиона рублей."Факт задержания начальника первого отдела полиции подтверждаем", - говорится в сообщении.В ведомстве не уточнили причин задержания и не раскрыли подробностей.ГУ МВД России по Красноярскому краю журналистам сообщили, что по факту незаконного получения денежных средств назначено проведение служебной проверки. ОРЧ собственной безопасности будут выяснены все обстоятельства данного происшествия.В пресс-службе отмечают, что применение самый жестких мер к нарушителям законности вне зависимости от званий и регалий является принципиальной позицией руководства краевого главка МВД.По данным СК региона, уголовное дело в отношении начальника одного из отделов полиции МУ МВД России "Красноярское" возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из регионального УФСБ. Дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), Также уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере) возбуждено в отношении жителя Красноярска.В настоящее время начальник полиции задержан. В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20210312/politsiya-1600985515.html

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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, красноярск, происшествия