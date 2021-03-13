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Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
В Минтруде рассказали "Российской газете" об особенностях формирования дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T02:26
2021-03-13T02:26
россия
пенсии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Минтруде рассказали "Российской газете" об особенностях формирования дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров.Как уточнили в ведомстве, их размер зависит от индекса роста среднемесячной зарплаты в стране за год. Минтруд ранее предложил утвердить этот показатель за 2020 год в размере 1,06, поскольку рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 106 процентов, следует из проекта постановления, находящегося на общественном обсуждении."Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности", — сообщили в ведомстве.Подчеркивается, что в расчете доплаты участвуют и другие показатели, например, суммы дополнительных взносов работодателей, которые они уплачивают за своих сотрудников в течение года.Размер среднемесячной зарплаты в России постоянно актуализируется с учетом естественного роста.
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россия, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество

Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров

02:26 13.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Минтруде рассказали "Российской газете" об особенностях формирования дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров.
Как уточнили в ведомстве, их размер зависит от индекса роста среднемесячной зарплаты в стране за год. Минтруд ранее предложил утвердить этот показатель за 2020 год в размере 1,06, поскольку рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 106 процентов, следует из проекта постановления, находящегося на общественном обсуждении.
"Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности", — сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что в расчете доплаты участвуют и другие показатели, например, суммы дополнительных взносов работодателей, которые они уплачивают за своих сотрудников в течение года.
"Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительному к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников", — пояснили в Минтруде.
Размер среднемесячной зарплаты в России постоянно актуализируется с учетом естественного роста.
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