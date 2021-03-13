https://ria.ru/20210313/vozdukh-1601056585.html

Космонавты сообщили, что утечка воздуха на МКС продолжается

Космонавты сообщили, что утечка воздуха на МКС продолжается

Утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) продолжается, несмотря на заделку двух трещин,... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T11:24

2021-03-13T11:24

2021-03-13T11:24

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) продолжается, несмотря на заделку двух трещин, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Около 10.00 мск в субботу космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в промежуточной камере модуля "Звезда" составляет 678 миллиметров ртутного столба. В пятницу около 22.30 мск после закрытия люка в отсек оно составляло 730 миллиметров ртутного столба, таким образом за 11,5 часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра ртутного столба.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо Рыжикова работает россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210312/germetichnost-1601031907.html

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса