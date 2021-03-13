https://ria.ru/20210313/vodosnabzhenie-1601110526.html

Решетников рассказал о ситуации с водоснабжением в Крыму

Решетников рассказал о ситуации с водоснабжением в Крыму

Работы по созданию устойчивого водоснабжения в Крыму и Севастополе идут в плановом режиме, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T22:17

2021-03-13T22:17

2021-03-13T22:17

россия

бельбек

максим решетников

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Работы по созданию устойчивого водоснабжения в Крыму и Севастополе идут в плановом режиме, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.Максим Решетников в субботу осмотрел основные объекты инфраструктуры на полуострове вместе с властями обоих регионов.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уже в понедельник благодаря запуску новых скважин удастся повысить объем подаваемой в Симферополь воды с 80 тысяч до 92 тысяч кубометров в сутки.Новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем был запущен в опытную эксплуатацию 1 марта, завершаются работы на Бештерекском водозаборном узле для подачи артезианской воды в Симферополь.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210309/krym-1600431192.html

https://ria.ru/20210209/voda-1596632033.html

https://ria.ru/20201219/krym-1590028544.html

россия

бельбек

симферополь

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бельбек, максим решетников, сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, севастополь