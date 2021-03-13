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https://ria.ru/20210313/vodosnabzhenie-1601110526.html
Решетников рассказал о ситуации с водоснабжением в Крыму
Решетников рассказал о ситуации с водоснабжением в Крыму
Работы по созданию устойчивого водоснабжения в Крыму и Севастополе идут в плановом режиме, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T22:17
2021-03-13T22:17
россия
бельбек
максим решетников
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Работы по созданию устойчивого водоснабжения в Крыму и Севастополе идут в плановом режиме, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.Максим Решетников в субботу осмотрел основные объекты инфраструктуры на полуострове вместе с властями обоих регионов.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уже в понедельник благодаря запуску новых скважин удастся повысить объем подаваемой в Симферополь воды с 80 тысяч до 92 тысяч кубометров в сутки.Новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем был запущен в опытную эксплуатацию 1 марта, завершаются работы на Бештерекском водозаборном узле для подачи артезианской воды в Симферополь.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210309/krym-1600431192.html
https://ria.ru/20210209/voda-1596632033.html
https://ria.ru/20201219/krym-1590028544.html
россия
бельбек
симферополь
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россия, бельбек, максим решетников, сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, севастополь

Решетников рассказал о ситуации с водоснабжением в Крыму

22:17 13.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Работы по созданию устойчивого водоснабжения в Крыму и Севастополе идут в плановом режиме, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Максим Решетников в субботу осмотрел основные объекты инфраструктуры на полуострове вместе с властями обоих регионов.
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 11:44
Аксенов поручил проработать худшие сценарии с водоснабжением Крыма

"Отдельный акцент на вопрос водоснабжения. Мы сегодня осмотрели и Бельбек (новый водозабор - ред.) и Бештерекский водозаборный узел (строится для подачи артезианской воды в Симферополь - ред.). Все развернуто, все по плану, плюс идет активная геологоразведка территории, бурение дополнительных скважин на уже существующих источниках", - сказал журналистам Решетников.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уже в понедельник благодаря запуску новых скважин удастся повысить объем подаваемой в Симферополь воды с 80 тысяч до 92 тысяч кубометров в сутки.
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 10:46
Хуснуллин рассказал о программе водоснабжения Крыма
Новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем был запущен в опытную эксплуатацию 1 марта, завершаются работы на Бештерекском водозаборном узле для подачи артезианской воды в Симферополь.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Партизанское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря 2020, 12:55
Хуснуллин заявил о первом серьезном достижении в водоснабжении Крыма
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
 
РоссияБельбекМаксим РешетниковСергей Аксенов (политик)СимферопольРеспублика КрымСевастополь
 
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