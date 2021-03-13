Решетников рассказал о ситуации с водоснабжением в Крыму
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Работы по созданию устойчивого водоснабжения в Крыму и Севастополе идут в плановом режиме, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Максим Решетников в субботу осмотрел основные объекты инфраструктуры на полуострове вместе с властями обоих регионов.
"Отдельный акцент на вопрос водоснабжения. Мы сегодня осмотрели и Бельбек (новый водозабор - ред.) и Бештерекский водозаборный узел (строится для подачи артезианской воды в Симферополь - ред.). Все развернуто, все по плану, плюс идет активная геологоразведка территории, бурение дополнительных скважин на уже существующих источниках", - сказал журналистам Решетников.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уже в понедельник благодаря запуску новых скважин удастся повысить объем подаваемой в Симферополь воды с 80 тысяч до 92 тысяч кубометров в сутки.
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Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
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