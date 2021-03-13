https://ria.ru/20210313/virus-1601071804.html
Мясников назвал вирус, поразивший 95 процентов людей
Мясников назвал вирус, поразивший 95 процентов людей
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о вирусе Эпштейна — Барр, который, по его словам, поразил 95 процентов людей. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:14
2021-03-13T14:14
2021-03-13T16:56
александр мясников (врач)
россия
вирусы
здоровье
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f74863fbd988b44db3845ae325b134bd.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о вирусе Эпштейна — Барр, который, по его словам, поразил 95 процентов людей.Этот вирус называют также вирусом герпеса человека четвертого типа. По словам Мясникова, большинство заражается им еще в детстве, а проявляется инфекция чаще всего гораздо позже — как правило, в результате ослабления иммунитета из-за возраста."Активируясь, он вызывает жуткие болезни — лимфомы, <...> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям", — сказал медик.Он подчеркнул, что зачастую вирус может не проявиться вовсе, и призвал россиян помочь организму сохранить иммунный барьер, чтобы избежать опасных последствий инфекции. Для этого, по его словам, следует придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс, а также следить за сном и питанием.
https://ria.ru/20210313/rak-1601042416.html
https://ria.ru/20191017/1559865308.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c7c3d3837907a96b1ef45f976e70fa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), россия, вирусы, здоровье, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал в эфире телеканала "Россия 1"
о вирусе Эпштейна — Барр, который, по его словам, поразил 95 процентов людей.
Этот вирус называют также вирусом герпеса человека четвертого типа. По словам Мясникова, большинство заражается им еще в детстве, а проявляется инфекция чаще всего гораздо позже — как правило, в результате ослабления иммунитета из-за возраста.
"Активируясь, он вызывает жуткие болезни — лимфомы, <...> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям", — сказал медик.
Он подчеркнул, что зачастую вирус может не проявиться вовсе, и призвал россиян помочь организму сохранить иммунный барьер, чтобы избежать опасных последствий инфекции. Для этого, по его словам, следует придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс, а также следить за сном и питанием.