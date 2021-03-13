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Мясников назвал вирус, поразивший 95 процентов людей
Мясников назвал вирус, поразивший 95 процентов людей
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о вирусе Эпштейна — Барр, который, по его словам, поразил 95 процентов людей. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:14
2021-03-13T16:56
александр мясников (врач)
россия
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здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о вирусе Эпштейна — Барр, который, по его словам, поразил 95 процентов людей.Этот вирус называют также вирусом герпеса человека четвертого типа. По словам Мясникова, большинство заражается им еще в детстве, а проявляется инфекция чаще всего гораздо позже — как правило, в результате ослабления иммунитета из-за возраста."Активируясь, он вызывает жуткие болезни — лимфомы, &lt;...&gt; лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям", — сказал медик.Он подчеркнул, что зачастую вирус может не проявиться вовсе, и призвал россиян помочь организму сохранить иммунный барьер, чтобы избежать опасных последствий инфекции. Для этого, по его словам, следует придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс, а также следить за сном и питанием.
https://ria.ru/20210313/rak-1601042416.html
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александр мясников (врач), россия, вирусы, здоровье, здоровье - общество, общество

Мясников назвал вирус, поразивший 95 процентов людей

14:14 13.03.2021 (обновлено: 16:56 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о вирусе Эпштейна — Барр, который, по его словам, поразил 95 процентов людей.
Этот вирус называют также вирусом герпеса человека четвертого типа. По словам Мясникова, большинство заражается им еще в детстве, а проявляется инфекция чаще всего гораздо позже — как правило, в результате ослабления иммунитета из-за возраста.
3D изображение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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Названы семь вирусов, способных вызвать рак
"Активируясь, он вызывает жуткие болезни — лимфомы, <...> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям", — сказал медик.
Он подчеркнул, что зачастую вирус может не проявиться вовсе, и призвал россиян помочь организму сохранить иммунный барьер, чтобы избежать опасных последствий инфекции. Для этого, по его словам, следует придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс, а также следить за сном и питанием.
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