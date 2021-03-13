https://ria.ru/20210313/virus-1601071804.html

Мясников назвал вирус, поразивший 95 процентов людей

Мясников назвал вирус, поразивший 95 процентов людей

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о вирусе Эпштейна — Барр, который, по его словам, поразил 95 процентов людей. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T14:14

2021-03-13T14:14

2021-03-13T16:56

александр мясников (врач)

россия

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здоровье - общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о вирусе Эпштейна — Барр, который, по его словам, поразил 95 процентов людей.Этот вирус называют также вирусом герпеса человека четвертого типа. По словам Мясникова, большинство заражается им еще в детстве, а проявляется инфекция чаще всего гораздо позже — как правило, в результате ослабления иммунитета из-за возраста."Активируясь, он вызывает жуткие болезни — лимфомы, <...> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям", — сказал медик.Он подчеркнул, что зачастую вирус может не проявиться вовсе, и призвал россиян помочь организму сохранить иммунный барьер, чтобы избежать опасных последствий инфекции. Для этого, по его словам, следует придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс, а также следить за сном и питанием.

https://ria.ru/20210313/rak-1601042416.html

https://ria.ru/20191017/1559865308.html

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александр мясников (врач), россия, вирусы, здоровье, здоровье - общество, общество