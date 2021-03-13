https://ria.ru/20210313/vino-1601044485.html

Роскачество рассказало, как можно испортить вино сахаром

Роскачество рассказало, как можно испортить вино сахаром

Потребители в РФ стали обращать больше внимания на содержание в вине сахара, и с этой точки зрения выбор сухих напитков более оправдан, а искусственно... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T08:15

2021-03-13T08:15

2021-03-13T08:15

роскачество

ромир

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Потребители в РФ стали обращать больше внимания на содержание в вине сахара, и с этой точки зрения выбор сухих напитков более оправдан, а искусственно привнесённая сладость зачастую ухудшает вкус и качество вина, считают эксперты Роскачества.Исследование, которая организация провела совместно с холдингом "Ромир", показало, что наличие или отсутствие сахара - главное свойство вина для российских потребителей: между сухим, полусухим и полусладким выбирают 32% покупателей, критерий сахара важен еще для 21%, а цвет вина имеет первостепенное значение лишь для 9% опрошенных.Термин "сухое вино" говорит о том, что сахар был полностью переработан винными дрожжами в алкоголь, поясняют в Роскачестве: например, если виноград набрал примерно 20 граммов сахара на 100 миллилитров виноградного сока, из него получится сухое вино крепостью около 12%. Но если виноград особенно сладкий, брожение вина останавливают сильным охлаждением, и тогда получается продукт с естественным остаточным сахаром - полусухое или полусладкое вино.Сладкий виноград - более зрелый, его убирают позже и очень спелым, а это означает погодные риски. Поэтому часто в обычное сухое вино добавляют сусло (концентрированный виноградный сок), что с точки зрения таких рисков гораздо проще и дешевле: но к исходному сорту и региону происхождения, поясняют эксперты, этот сок отношения не имеет.Эксперты также обращают внимание на то, что сладость любят не только люди, но и микроорганизмы, поэтому натуральное полусладкое вино нуждается в дополнительном количестве главного винного консерванта - диоксида серы. Согласно ГОСТ, его максимально разрешённая концентрация в сухом вине - 200 миллиграмм на литр, а в полусухом, полусладком и сладком - на 100 миллиграмм больше.Следует помнить и о калорийности: в полусухих винах, согласно российским стандартам, допускается от 5 до 18 граммов сахара на литр, а в полусладком - до 45 граммов. "В вине сахар сбалансирован танинами, кислотами и алкоголем, поэтому не будет так "выпирать", как в кружке с водой, но он там точно есть. Об этом стоит помнить тем, кто следит за фигурой", - предупреждают в Роскачестве, напоминая и о дополнительной нагрузке для поджелудочной железы и печени.

https://ria.ru/20210305/vino-1600102201.html

https://ria.ru/20210208/tovary-1596500801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, ромир