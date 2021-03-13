https://ria.ru/20210313/vesna-1601047032.html
Доктор Мясников рассказал, как пережить весну
Доктор Мясников рассказал, как пережить весну
Чтобы пережить трудности весной, следует не думать о прошлом и не волноваться за будущее, такой совет в беседе с URA.RU дал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T09:23
2021-03-13T09:23
2021-03-13T09:23
здоровый образ жизни (зож)
александр мясников (врач)
россия
прививки
весна
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132132_86:479:2875:2048_1920x0_80_0_0_cfd8ee87d73575b5b1c505dadb087c99.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Чтобы пережить трудности весной, следует не думать о прошлом и не волноваться за будущее, такой совет в беседе с URA.RU дал врач и телеведущий Александр Мясников.Также он предложил "не брать ничего в голову" в условиях сложной эпидемиологической и экономической обстановки.По словам врача, нужно много двигаться и не переедать.Ранее медик рассказал о том, что он заразился опоясывающим лишаем. В связи с этим он напомнил россиянам о прививках, которые необходимо делать людям в возрасте: грипп, герпес зостер, гепатит Б, пневмококк, столбняк/коклюш и COVID-19.
https://ria.ru/20210118/malysheva-1593446039.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132132_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_60c1c7ab6d106140a275858d21907093.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровый образ жизни (зож), александр мясников (врач), россия, прививки, весна, общество