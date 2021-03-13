https://ria.ru/20210313/vesna-1601047032.html

Доктор Мясников рассказал, как пережить весну

Доктор Мясников рассказал, как пережить весну

Чтобы пережить трудности весной, следует не думать о прошлом и не волноваться за будущее, такой совет в беседе с URA.RU дал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T09:23

2021-03-13T09:23

2021-03-13T09:23

здоровый образ жизни (зож)

александр мясников (врач)

россия

прививки

весна

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Чтобы пережить трудности весной, следует не думать о прошлом и не волноваться за будущее, такой совет в беседе с URA.RU дал врач и телеведущий Александр Мясников.Также он предложил "не брать ничего в голову" в условиях сложной эпидемиологической и экономической обстановки.По словам врача, нужно много двигаться и не переедать.Ранее медик рассказал о том, что он заразился опоясывающим лишаем. В связи с этим он напомнил россиянам о прививках, которые необходимо делать людям в возрасте: грипп, герпес зостер, гепатит Б, пневмококк, столбняк/коклюш и COVID-19.

https://ria.ru/20210118/malysheva-1593446039.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), александр мясников (врач), россия, прививки, весна, общество