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Доктор Мясников рассказал, как пережить весну
Доктор Мясников рассказал, как пережить весну
Чтобы пережить трудности весной, следует не думать о прошлом и не волноваться за будущее, такой совет в беседе с URA.RU дал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T09:23
2021-03-13T09:23
здоровый образ жизни (зож)
александр мясников (врач)
россия
прививки
весна
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Чтобы пережить трудности весной, следует не думать о прошлом и не волноваться за будущее, такой совет в беседе с URA.RU дал врач и телеведущий Александр Мясников.Также он предложил "не брать ничего в голову" в условиях сложной эпидемиологической и экономической обстановки.По словам врача, нужно много двигаться и не переедать.Ранее медик рассказал о том, что он заразился опоясывающим лишаем. В связи с этим он напомнил россиянам о прививках, которые необходимо делать людям в возрасте: грипп, герпес зостер, гепатит Б, пневмококк, столбняк/коклюш и COVID-19.
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здоровый образ жизни (зож), александр мясников (врач), россия, прививки, весна, общество

Доктор Мясников рассказал, как пережить весну

09:23 13.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Чтобы пережить трудности весной, следует не думать о прошлом и не волноваться за будущее, такой совет в беседе с URA.RU дал врач и телеведущий Александр Мясников.
Также он предложил "не брать ничего в голову" в условиях сложной эпидемиологической и экономической обстановки.
По словам врача, нужно много двигаться и не переедать.
"И не делать гадости", — подытожил Мясников.
Ранее медик рассказал о том, что он заразился опоясывающим лишаем. В связи с этим он напомнил россиянам о прививках, которые необходимо делать людям в возрасте: грипп, герпес зостер, гепатит Б, пневмококк, столбняк/коклюш и COVID-19.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского
 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)Александр Мясников (врач)РоссияПрививкиВеснаОбщество
 
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