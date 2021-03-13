https://ria.ru/20210313/velikobritaniya-1600981297.html

В британском отеле обнаружили любовные письма времен Второй мировой войны

В британском отеле обнаружили любовные письма времен Второй мировой войны

В Великобритании сотрудники старинного отеля раскрыли содержание любовных писем времен Второй мировой войны, найденных ими при реставрации здания, сообщает... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T00:19

2021-03-13T00:19

2021-03-13T00:19

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Великобритании сотрудники старинного отеля раскрыли содержание любовных писем времен Второй мировой войны, найденных ими при реставрации здания, сообщает Daily Mail.Послания были обнаружены в подполе одного из подсобных помещений гостиницы, расположенной в городе Скарборо. Там же хранились старые пачки сигарет и обертки от шоколада. Работники отеля передали находки историко-археологическому обществу города. Специалисты выяснили, что все письма датируются 1941-1944 годами. В это время в гостинице размещались солдаты, обучающиеся военному делу или отдыхавшие между командировками. Сам город неоднократно бомбила немецкая авиация, и, вероятно, бумаги были спрятаны военнослужащими вместе с другими вещами. Все послания адресованы мужчине, начинаются со слов "мой дорогой" и подписаны "Навсегда твоя, М.". Автор повествует о жизни без возлюбленного. В одной из записок неизвестная рассказала, что смотрит с друзьями фильм "Звездная ночь" и испытывает невероятную тоску. "Я рад слышать, что ты отдыхаешь, дорогая, я постараюсь сделать то же самое, хотя без тебя моя жизнь сейчас совсем не такая", — написал ей мужчина в ответном письме.В других посланиях его подруга призналась своему другу в любви. "День и ночь ты всегда в моих мыслях", "Куда бы ты ни пошел, мой дорогой, не забывай, что я люблю тебя больше всего на свете", — писала она.Представитель историко-археологического сообщества Мари Вудс сказала, что единственной подсказкой, которая поможет выяснить имена отправителя и адресата, является обратный адрес в верхнем правом углу писем.

https://ria.ru/20210312/puteshestviya-1600815627.html

https://ria.ru/20210312/goroda-1600654976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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