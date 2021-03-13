Гинцбург рассказал, когда большинство россиян привьются от COVID-19

"К ноябрю-месяцу, я считаю, что 70% нашего населения, несмотря на то, что темпы вакцинации могли бы быть намного больше, тем не менее, к ноябрю, я считаю, что все-таки 60-70% будет провакцинировано. И внутри страны данная проблема, данная инфекция будет вакциноуправляема", - рассказал Гинцбург в эфире "Соловьев Live".