https://ria.ru/20210313/vaktsinatsiya-1601106902.html
Гинцбург рассказал, когда большинство россиян привьются от COVID-19
Гинцбург рассказал, когда большинство россиян привьются от COVID-19
К ноябрю 70% населения России будут провакцинированы от коронавируса, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:28
2021-03-13T21:28
2021-03-13T21:40
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. К ноябрю 70% населения России будут провакцинированы от коронавируса, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия