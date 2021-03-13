https://ria.ru/20210313/vaktsina-1601112388.html

Захарова заявила о "грязной кампании" Запада против вакцины "Спутник V"

Захарова заявила о "грязной кампании" Запада против вакцины "Спутник V"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что уже много месяцев на Западе идет кампания против российской вакцины от коронавируса. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T23:01

2021-03-13T23:01

2021-03-13T23:31

коронавирус в россии

полад бюльбюль оглы

мария захарова

сша

азербайджан

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что уже много месяцев на Западе идет кампания против российской вакцины от коронавируса."Мы говорим о том, что очевидно уже, много месяцев идет кампания против нашей вакцины", - сказала она в эфире "Соловьев Live" в YouTube.Ранее высокопоставленный источник в Кремле заявил журналистам, что, по данным российских спецслужб, США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V".Официальный представитель МИД РФ рассказала, что "мы сделали соответствующие приглашения (вакцинироваться), основываясь на наших обязательствах по Венской конвенции, дипломатической практике". Речь идет об иностранных дипломатах и иностранных корреспондентах."По этим двум категориям активнейшими образом идет вакцинация", - сообщила она.Захарова также рассказала, что дуайен дипкорпуса в РФ посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы направил благодарственное письмо от корпуса на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, где "отметил соответствующий жест Москвы, как он был исполнен, на каком высоком уровне".

https://ria.ru/20210313/sputnik-1601051142.html

https://ria.ru/20210311/slovakiya-1600632908.html

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азербайджан

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коронавирус в россии, полад бюльбюль оглы, мария захарова, сша, азербайджан, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, в мире