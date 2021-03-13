Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210313/vaktsina-1601106674.html
Мэр Ниццы попросил разрешить закупку "Спутника V"
Мэр Ниццы попросил разрешить закупку "Спутника V"
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции дать ему возможность обеспечить свой регион российской вакциной "Спутник V". РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:25
2021-03-13T21:38
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
александр гинцбург
кристиан эстрози
франция
ницца
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599762842_0:136:2616:1608_1920x0_80_0_0_ec0785d2cfc54c13beeebd00ffcd353e.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции дать ему возможность обеспечить свой регион российской вакциной "Спутник V".На вопрос о том, как он намерен это сделать, он заявил, что Ницца является "международной столицей со связями", что проявилось прошлой весной в вопросе снабжения масками, которыми Ницца смогла обеспечить своих жителей, в отличие от остальной Франции."Поэтому я хочу больше децентрализации, чтобы передать нам полномочия, которые позволят нам быть более эффективными", - добавил мэр Ниццы.В начале марта европейский регулятор ЕМА объявил о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине. Ведомство рассчитывает, что оценка препарата пройдет в сокращенные сроки, но даты одобрения препарата пока назвать не может.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что если российская вакцина от COVID "Спутник V" получит одобрение европейского и французского регуляторов, то не будет никакой блокировки на ее использование.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600116673.html
https://ria.ru/20210313/kovid-1600996928.html
франция
ницца
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599762842_291:0:2616:1744_1920x0_80_0_0_2c21437f0248b7b277cc8564d1929d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, кристиан эстрози, франция, ницца, в мире

Мэр Ниццы попросил разрешить закупку "Спутника V"

21:25 13.03.2021 (обновлено: 21:38 13.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции дать ему возможность обеспечить свой регион российской вакциной "Спутник V".

Он заявил, что сам мог бы обеспечить закупку "напрямую для метрополии Ницца (Ницца-Лазурный берег)", при этом обратился к властям страны. "Я прошу медицинские власти дать мне на это разрешение", - заявил Эстрози в эфире радиостанции France Bleu. Фрагмент своего интервью он опубликовал в Twitter.

На вопрос о том, как он намерен это сделать, он заявил, что Ницца является "международной столицей со связями", что проявилось прошлой весной в вопросе снабжения масками, которыми Ницца смогла обеспечить своих жителей, в отличие от остальной Франции.
"Поэтому я хочу больше децентрализации, чтобы передать нам полномочия, которые позволят нам быть более эффективными", - добавил мэр Ниццы.
Во время вакцинации против коронавируса в Италии - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 08:00Распространение коронавируса
"Италия в отчаянии". Кто в Европе захотел российскую вакцину
В начале марта европейский регулятор ЕМА объявил о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине. Ведомство рассчитывает, что оценка препарата пройдет в сокращенные сроки, но даты одобрения препарата пока назвать не может.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что если российская вакцина от COVID "Спутник V" получит одобрение европейского и французского регуляторов, то не будет никакой блокировки на ее использование.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V на территории фудмолла Депо.Москва - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
Вчера, 08:00Наука
Ждать нельзя вакцинироваться. Как долго сохраняется иммунитет к ковиду
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Александр ГинцбургКристиан ЭстрозиФранцияНиццаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния