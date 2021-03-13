https://ria.ru/20210313/vaktsina-1601106674.html

Мэр Ниццы попросил разрешить закупку "Спутника V"

Мэр Ниццы попросил разрешить закупку "Спутника V"

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции дать ему возможность обеспечить свой регион российской вакциной "Спутник V". РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T21:25

2021-03-13T21:25

2021-03-13T21:38

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

александр гинцбург

кристиан эстрози

франция

ницца

в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции дать ему возможность обеспечить свой регион российской вакциной "Спутник V".На вопрос о том, как он намерен это сделать, он заявил, что Ницца является "международной столицей со связями", что проявилось прошлой весной в вопросе снабжения масками, которыми Ницца смогла обеспечить своих жителей, в отличие от остальной Франции."Поэтому я хочу больше децентрализации, чтобы передать нам полномочия, которые позволят нам быть более эффективными", - добавил мэр Ниццы.В начале марта европейский регулятор ЕМА объявил о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине. Ведомство рассчитывает, что оценка препарата пройдет в сокращенные сроки, но даты одобрения препарата пока назвать не может.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что если российская вакцина от COVID "Спутник V" получит одобрение европейского и французского регуляторов, то не будет никакой блокировки на ее использование.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600116673.html

https://ria.ru/20210313/kovid-1600996928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, кристиан эстрози, франция, ницца, в мире