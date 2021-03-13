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"Спутник V" показал одинаковую эффективность для всех возрастных групп
"Спутник V" показал одинаковую эффективность для всех возрастных групп
Вакцина от коронавируса "Спутник V" показала одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:18
2021-03-13T22:48
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" показала одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, эффективность вакцины будет меньше … Ничего похожего", — рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".В 91,6% случаев независимо от титра антител после вакцинации "Спутником V" происходит защита от коронавирусной инфекции COVID-19, в 100% - от тяжелых случаев, добавил Александр Гинцбург.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

"Спутник V" показал одинаковую эффективность для всех возрастных групп

21:18 13.03.2021 (обновлено: 22:48 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" показала одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, эффективность вакцины будет меньше … Ничего похожего", — рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
В 91,6% случаев независимо от титра антител после вакцинации "Спутником V" происходит защита от коронавирусной инфекции COVID-19, в 100% - от тяжелых случаев, добавил Александр Гинцбург.

"В 91,6% случаев независимо от того, какой высокий титр антител, происходит защита от инфекции, а в 100% случаев происходит защита от возможности госпитализации, то есть, от тяжелых случаев заболевания", — рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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