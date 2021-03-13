"Спутник V" показал одинаковую эффективность для всех возрастных групп

"В 91,6% случаев независимо от того, какой высокий титр антител, происходит защита от инфекции, а в 100% случаев происходит защита от возможности госпитализации, то есть, от тяжелых случаев заболевания", — рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".