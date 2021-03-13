ЕК ответила на претензии по распределению вакцин от COVID-19
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
© AP Photo / Ariel Schalit
БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Еврокомиссия ответила на недовольство ряда стран Евросоюза ситуацией с распределением внутри региона вакцин против коронавируса, отметив, что наиболее справедливым механизмом было бы распространение доз препаратов пропорционально населению отдельных стран.
Еврокомиссия заключала контракты о возможности поставки в ЕС вакцин против COVID-19 еще на стадии их разработки. Предполагалось, что если вакцина того или иного производителя, с которым Еврокомиссия заключила договор, окажется эффективной и безопасной и получит одобрение на применение в ЕС, страны союза смогут закупать ее в рамках оговоренных в контракте ЕК условий. Среди этих условий было и количество доз, которое можно будет поставить на весь союз.
Ранее в субботу СМИ сообщили, что руководители Австрии, Чехии, Словении, Болгарии и Латвии направили письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, в котором заявили, что поставки вакцин фармкомпаниями членам ЕС осуществляются не на равной основе. Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее сообщил, что обсудил вопрос вакцин с главами правительств Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии, в результате чего политики пришли к выводу, что поставки осуществляются не из расчета на душу населения, как договаривался ЕС. В частности, по словам Курца, в расчете на душу населения Мальта к июню должна получить в 3 раза больше доз вакцин, чем Болгария, а Нидерланды из такого расчета получат не только больше Германии, но и в два раза больше Хорватии. Курц отметил, что есть указания на то, что состоялась некая встреча, так называемый "базар", на котором были заключены дополнительные договоры о поставках между рядом европейских стран и фармацевтическими предприятиями - сверх квот ЕС.
"Распределение (между странами ЕС - ред.) доз вакцин в соответствии с предварительными соглашениями (ЕК) об их закупке осуществляется в рамках прозрачного процесса. Еврокомиссия согласна с недавними заявлениями нескольких государств ЕС о том, что наиболее справедливое решение для распределения доз вакцин - это пропорциональное распределение на основе населения каждого государства. Это то решение, которое ЕК предложила для всех предварительных соглашений о покупке (вакцин - ред.)", - говорится в сообщении ЕК.
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Комиссия отметила, что страны ЕС решили отойти от предложения ЕК, добавив гибкости, которая позволяет согласовывать иное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны. "В соответствии с этой системой, если государство решает не выбирать (все дозы вакцины согласно квоте - ред.), дозы перераспределяются между другими заинтересованными странами ЕС", - говорится в релизе.
Государства союза использовали эту систему для изменения механизма пропорционального распределения вакцин по количеству населения, предложенного Еврокомиссией в рамках всех контрактов на поставки вакцин, пишет ЕК. Государства-члены ЕС должны будут сами прийти к соглашению о том, хотят ли они вернуться к этому механизму.
Руководители пяти стран Евросоюза, написавшие письмо главам ЕК и Евросовета, призвали Брюссель к проведению саммита лидеров ЕС по поводу неравномерного распределения вакцин среди стран блока. Источник в структурах ЕС сообщил после этого, что координация в области борьбы с коронавирусом в Евросоюзе будет обсуждаться на саммите лидеров стран региона 25-26 марта, как и планировалось ранее.