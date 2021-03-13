Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210313/vaktsina-1601103106.html
ЕК ответила на претензии по распределению вакцин от COVID-19
ЕК ответила на претензии по распределению вакцин от COVID-19
Еврокомиссия ответила на недовольство ряда стран Евросоюза ситуацией с распределением внутри региона вакцин против коронавируса, отметив, что наиболее... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T20:40
2021-03-13T20:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросовет
себастьян курц
еврокомиссия
евросоюз
латвия
чехия
хорватия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eaf289fe0d5e1fe14f6161d24086d2d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Еврокомиссия ответила на недовольство ряда стран Евросоюза ситуацией с распределением внутри региона вакцин против коронавируса, отметив, что наиболее справедливым механизмом было бы распространение доз препаратов пропорционально населению отдельных стран.Еврокомиссия заключала контракты о возможности поставки в ЕС вакцин против COVID-19 еще на стадии их разработки. Предполагалось, что если вакцина того или иного производителя, с которым Еврокомиссия заключила договор, окажется эффективной и безопасной и получит одобрение на применение в ЕС, страны союза смогут закупать ее в рамках оговоренных в контракте ЕК условий. Среди этих условий было и количество доз, которое можно будет поставить на весь союз.Ранее в субботу СМИ сообщили, что руководители Австрии, Чехии, Словении, Болгарии и Латвии направили письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, в котором заявили, что поставки вакцин фармкомпаниями членам ЕС осуществляются не на равной основе. Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее сообщил, что обсудил вопрос вакцин с главами правительств Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии, в результате чего политики пришли к выводу, что поставки осуществляются не из расчета на душу населения, как договаривался ЕС. В частности, по словам Курца, в расчете на душу населения Мальта к июню должна получить в 3 раза больше доз вакцин, чем Болгария, а Нидерланды из такого расчета получат не только больше Германии, но и в два раза больше Хорватии. Курц отметил, что есть указания на то, что состоялась некая встреча, так называемый "базар", на котором были заключены дополнительные договоры о поставках между рядом европейских стран и фармацевтическими предприятиями - сверх квот ЕС.Комиссия отметила, что страны ЕС решили отойти от предложения ЕК, добавив гибкости, которая позволяет согласовывать иное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны. "В соответствии с этой системой, если государство решает не выбирать (все дозы вакцины согласно квоте - ред.), дозы перераспределяются между другими заинтересованными странами ЕС", - говорится в релизе.Государства союза использовали эту систему для изменения механизма пропорционального распределения вакцин по количеству населения, предложенного Еврокомиссией в рамках всех контрактов на поставки вакцин, пишет ЕК. Государства-члены ЕС должны будут сами прийти к соглашению о том, хотят ли они вернуться к этому механизму.Руководители пяти стран Евросоюза, написавшие письмо главам ЕК и Евросовета, призвали Брюссель к проведению саммита лидеров ЕС по поводу неравномерного распределения вакцин среди стран блока. Источник в структурах ЕС сообщил после этого, что координация в области борьбы с коронавирусом в Евросоюзе будет обсуждаться на саммите лидеров стран региона 25-26 марта, как и планировалось ранее.
https://ria.ru/20210311/slovakiya-1600632908.html
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html
https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600167844.html
латвия
чехия
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269756_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_90cc028bf6656d7826113eb2b6b2cba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, евросовет, себастьян курц, еврокомиссия, евросоюз, латвия, чехия, хорватия, в мире

ЕК ответила на претензии по распределению вакцин от COVID-19

20:40 13.03.2021
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Еврокомиссия ответила на недовольство ряда стран Евросоюза ситуацией с распределением внутри региона вакцин против коронавируса, отметив, что наиболее справедливым механизмом было бы распространение доз препаратов пропорционально населению отдельных стран.
Еврокомиссия заключала контракты о возможности поставки в ЕС вакцин против COVID-19 еще на стадии их разработки. Предполагалось, что если вакцина того или иного производителя, с которым Еврокомиссия заключила договор, окажется эффективной и безопасной и получит одобрение на применение в ЕС, страны союза смогут закупать ее в рамках оговоренных в контракте ЕК условий. Среди этих условий было и количество доз, которое можно будет поставить на весь союз.
Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 08:00
Премьер Словакии: "Я не убийца". Антироссийская риторика губит европейцев
Ранее в субботу СМИ сообщили, что руководители Австрии, Чехии, Словении, Болгарии и Латвии направили письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, в котором заявили, что поставки вакцин фармкомпаниями членам ЕС осуществляются не на равной основе. Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее сообщил, что обсудил вопрос вакцин с главами правительств Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии, в результате чего политики пришли к выводу, что поставки осуществляются не из расчета на душу населения, как договаривался ЕС. В частности, по словам Курца, в расчете на душу населения Мальта к июню должна получить в 3 раза больше доз вакцин, чем Болгария, а Нидерланды из такого расчета получат не только больше Германии, но и в два раза больше Хорватии. Курц отметил, что есть указания на то, что состоялась некая встреча, так называемый "базар", на котором были заключены дополнительные договоры о поставках между рядом европейских стран и фармацевтическими предприятиями - сверх квот ЕС.

"Распределение (между странами ЕС - ред.) доз вакцин в соответствии с предварительными соглашениями (ЕК) об их закупке осуществляется в рамках прозрачного процесса. Еврокомиссия согласна с недавними заявлениями нескольких государств ЕС о том, что наиболее справедливое решение для распределения доз вакцин - это пропорциональное распределение на основе населения каждого государства. Это то решение, которое ЕК предложила для всех предварительных соглашений о покупке (вакцин - ред.)", - говорится в сообщении ЕК.

Центральная улица в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 08:00
В борьбе с коронавирусом и Россией ЕС примеряет роль моськи
Комиссия отметила, что страны ЕС решили отойти от предложения ЕК, добавив гибкости, которая позволяет согласовывать иное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны. "В соответствии с этой системой, если государство решает не выбирать (все дозы вакцины согласно квоте - ред.), дозы перераспределяются между другими заинтересованными странами ЕС", - говорится в релизе.
Государства союза использовали эту систему для изменения механизма пропорционального распределения вакцин по количеству населения, предложенного Еврокомиссией в рамках всех контрактов на поставки вакцин, пишет ЕК. Государства-члены ЕС должны будут сами прийти к соглашению о том, хотят ли они вернуться к этому механизму.
Вакцина Гам Ковид Вак (Sputnik V) - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 02:09Распространение коронавируса
"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
Руководители пяти стран Евросоюза, написавшие письмо главам ЕК и Евросовета, призвали Брюссель к проведению саммита лидеров ЕС по поводу неравномерного распределения вакцин среди стран блока. Источник в структурах ЕС сообщил после этого, что координация в области борьбы с коронавирусом в Евросоюзе будет обсуждаться на саммите лидеров стран региона 25-26 марта, как и планировалось ранее.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвросоветСебастьян КурцЕврокомиссияЕвросоюзЛатвияЧехияХорватияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния