https://ria.ru/20210313/vaktsina-1601103106.html

ЕК ответила на претензии по распределению вакцин от COVID-19

ЕК ответила на претензии по распределению вакцин от COVID-19

Еврокомиссия ответила на недовольство ряда стран Евросоюза ситуацией с распределением внутри региона вакцин против коронавируса, отметив, что наиболее... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T20:40

2021-03-13T20:40

2021-03-13T20:40

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

евросовет

себастьян курц

еврокомиссия

евросоюз

латвия

чехия

хорватия

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Еврокомиссия ответила на недовольство ряда стран Евросоюза ситуацией с распределением внутри региона вакцин против коронавируса, отметив, что наиболее справедливым механизмом было бы распространение доз препаратов пропорционально населению отдельных стран.Еврокомиссия заключала контракты о возможности поставки в ЕС вакцин против COVID-19 еще на стадии их разработки. Предполагалось, что если вакцина того или иного производителя, с которым Еврокомиссия заключила договор, окажется эффективной и безопасной и получит одобрение на применение в ЕС, страны союза смогут закупать ее в рамках оговоренных в контракте ЕК условий. Среди этих условий было и количество доз, которое можно будет поставить на весь союз.Ранее в субботу СМИ сообщили, что руководители Австрии, Чехии, Словении, Болгарии и Латвии направили письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, в котором заявили, что поставки вакцин фармкомпаниями членам ЕС осуществляются не на равной основе. Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее сообщил, что обсудил вопрос вакцин с главами правительств Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии, в результате чего политики пришли к выводу, что поставки осуществляются не из расчета на душу населения, как договаривался ЕС. В частности, по словам Курца, в расчете на душу населения Мальта к июню должна получить в 3 раза больше доз вакцин, чем Болгария, а Нидерланды из такого расчета получат не только больше Германии, но и в два раза больше Хорватии. Курц отметил, что есть указания на то, что состоялась некая встреча, так называемый "базар", на котором были заключены дополнительные договоры о поставках между рядом европейских стран и фармацевтическими предприятиями - сверх квот ЕС.Комиссия отметила, что страны ЕС решили отойти от предложения ЕК, добавив гибкости, которая позволяет согласовывать иное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны. "В соответствии с этой системой, если государство решает не выбирать (все дозы вакцины согласно квоте - ред.), дозы перераспределяются между другими заинтересованными странами ЕС", - говорится в релизе.Государства союза использовали эту систему для изменения механизма пропорционального распределения вакцин по количеству населения, предложенного Еврокомиссией в рамках всех контрактов на поставки вакцин, пишет ЕК. Государства-члены ЕС должны будут сами прийти к соглашению о том, хотят ли они вернуться к этому механизму.Руководители пяти стран Евросоюза, написавшие письмо главам ЕК и Евросовета, призвали Брюссель к проведению саммита лидеров ЕС по поводу неравномерного распределения вакцин среди стран блока. Источник в структурах ЕС сообщил после этого, что координация в области борьбы с коронавирусом в Евросоюзе будет обсуждаться на саммите лидеров стран региона 25-26 марта, как и планировалось ранее.

https://ria.ru/20210311/slovakiya-1600632908.html

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html

https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600167844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евросовет, себастьян курц, еврокомиссия, евросоюз, латвия, чехия, хорватия, в мире