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"Они будут лучше "Мистралей": что Россия строит в Крыму
"Они будут лучше "Мистралей": что Россия строит в Крыму
Вместительные, скоростные, современные — в судостроительной отрасли раскрыли некоторые характеристики универсальных десантных кораблей проекта 23900. Два... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T08:00
2021-03-13T08:08
ка-52к "катран"
вмс ноак
военно-морские силы сша
ка-27
мистраль
сирия
зеленодольское проектно-конструкторское бюро
безопасность
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Вместительные, скоростные, современные — в судостроительной отрасли раскрыли некоторые характеристики универсальных десантных кораблей проекта 23900. Два вымпела уже заложили на стапелях керченского завода "Залив". Раньше корабли такого класса в России не строили. Благодаря им флот получит уникальные возможности для экспедиционных операций. Создать с нуляУниверсальные десантные корабли есть лишь в нескольких флотах мира. Далеко не каждое государство может себе их позволить, да и не всем это надо. УДК объединяют в себе большинство функций, присущих другим десантным кораблям. По сути, это плавучие базы морской пехоты. Главные задачи — высадка экспедиционных сил на оборудованное и необорудованное побережье, поддержка их действий авиацией, доставка в зону боев тяжелой бронетехники. Кроме того, УДК часто выполняют роль штаба — управляют морским десантом.В России потребность в таких кораблях осознали в конце нулевых. Создать с нуля собственные тогда не могли, поэтому решили изучить западные предложения. В декабре 2010-го подписали контракт с Францией на два универсальных десантных корабля-вертолетоносца первого ранга класса "Мистраль". Эти УДК предоставили бы морской пехоте собственный транспорт, способный обеспечить долговременное присутствие воинских контингентов в отдаленных районах мира, дать им авиационную поддержку и полноценное управление. УДК, получившие названия "Владивосток" и "Севастополь", Россия должна была получить осенью 2014-го, однако из-за ситуации, сложившейся вокруг Крыма, Париж под давлением союзников приостановил контракт. В итоге Москве выплатили компенсацию, а "Мистрали" выкупил Египет.С момента заключения этой сделки в российском экспертном сообществе не утихали споры вокруг УДК. Критики настаивали, что их задачи вполне по силам выполнить большим десантным кораблям, уже стоящим на вооружении.Кроме того, Россия в то время не вела и не собиралась вести экспедиционные действия за рубежом. Однако военная операция в Сирии расставила все по местам. УДК сильно пригодились бы на Ближнем Востоке для переброски в Тартус боевой техники и военнослужащих. А авиагруппы кораблей помогли бы в борьбе с террористами.Сорок тысяч тоннУниверсальные десантные корабли проекта 23900 разработали в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро. Первые два УДК — "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" — заложили в Керчи в июле 2020-го. По планам их должны построить, обкатать на испытаниях и передать флоту к 2027-2028 годам. Перед керченскими специалистами стоит крайне нетривиальная задача: по проекту водоизмещение каждого УДК — около 40 тысяч тонн. Настолько большие корабли в постсоветской России еще не закладывали. Длина перспективного УДК — 220 метров, ширина — 38 метров. Мощная дизель-газотурбинная установка обеспечит скорость хода в 22 узла. Дальность — шесть тысяч морских миль, автономность — 60 суток, экипаж — 320 человек. Корпус выполнят по блочно-модульному принципу с одновременным изготовлением крупных элементов и последующим их соединением. В конструкции предусмотрены ходовой мостик, командно-штабные помещения, отделения для экипажа и десанта, вертолетные и грузовые ангары, технические зоны. УДК проекта 23900 смогут взять на борт до полка морской пехоты (тысяча военнослужащих) и до 75 единиц боевой техники. Для высадки десанта в доковых камерах разместят скоростные катера. Ударного вооружения не предполагается, а от угрозы с воздуха защитят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-МЕ". Кроме того, на борту будут базироваться достаточно мощные авиагруппы. "Речь идет о вертолетах КБ Камова, — уточнил РИА Новости источник в судостроительной отрасли. — Ударные Ка-52К и другие модели, в том числе Ка-27. Вместимость — 15-16 машин. Кроме того, четыре беспилотника. В Минобороны долго согласовывали требования к облику УДК. Итоговый проект по функционалу не хуже, а может, даже и лучше французских "Мистралей".Проекция силыУниверсальные десантные корабли есть в американском, французском, южнокорейском, японском, китайском, австралийском, испанском и турецком флотах. Законодателями мод считаются ВМС США. Во время Вьетнамской войны американский флот испытывал серьезные сложности с координацией действий разнородных десантных вымпелов.Корабли-доки несли высадочные средства, танкодесантные корабли — боевую технику, морпехи находились на вертолетоносцах, их перебрасывали на берег по воздуху, штабные корабли управляли высадкой и действиями на берегу. В итоге ВМС США заказали новый тип десантных кораблей, объединяющих в себе все эти функции. Флот получил серию УДК класса "Тарава". Сегодня американцы располагают семью УДК более совершенного типа "Уосп" и одним УДК проекта "Америка". Эти корабли участвуют во всех операциях с морской пехотой. Активно развивает десантный флот и Китай. По количеству УДК КНР уступает только США, однако, по оценкам специалистов, уже в ближайшем будущем выйдет на первое место в мире. В распоряжении ВМС НОАК шесть УДК типа 071 водоизмещением 19 тысяч тонн каждый, еще два строятся.Кроме того, морские испытания проходят два из трех заказанных УДК типа 075 с полным водоизмещением 36-40 тысяч тонн. Китай все больше обращает внимание на использование вооруженных сил для того, что там называют "защитой зарубежных интересов" — далеко от границ КНР. Это главным образом Африка и Ближний Восток. Кроме того, УДК могут понадобиться для высадки на Тайване, если Пекин решит вернуть остров силой.
https://ria.ru/20200827/armiya-1576363724.html
https://ria.ru/20171019/1507106425.html
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ка-52к "катран", вмс ноак, военно-морские силы сша, ка-27, мистраль, сирия, зеленодольское проектно-конструкторское бюро, безопасность

"Они будут лучше "Мистралей": что Россия строит в Крыму

08:00 13.03.2021 (обновлено: 08:08 13.03.2021)
 
© АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"Изображение универсального десантного корабля проекта 23900 "Иван Рогов"
Изображение универсального десантного корабля проекта 23900 Иван Рогов - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Вместительные, скоростные, современные — в судостроительной отрасли раскрыли некоторые характеристики универсальных десантных кораблей проекта 23900. Два вымпела уже заложили на стапелях керченского завода "Залив". Раньше корабли такого класса в России не строили. Благодаря им флот получит уникальные возможности для экспедиционных операций.

Создать с нуля

Универсальные десантные корабли есть лишь в нескольких флотах мира. Далеко не каждое государство может себе их позволить, да и не всем это надо. УДК объединяют в себе большинство функций, присущих другим десантным кораблям. По сути, это плавучие базы морской пехоты. Главные задачи — высадка экспедиционных сил на оборудованное и необорудованное побережье, поддержка их действий авиацией, доставка в зону боев тяжелой бронетехники. Кроме того, УДК часто выполняют роль штаба — управляют морским десантом.
В России потребность в таких кораблях осознали в конце нулевых. Создать с нуля собственные тогда не могли, поэтому решили изучить западные предложения. В декабре 2010-го подписали контракт с Францией на два универсальных десантных корабля-вертолетоносца первого ранга класса "Мистраль".
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКорабль "Владивосток" класса "Мистраль" в доках компании SNX France
Корабль Владивосток класса Мистраль в доках компании SNX France - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Корабль "Владивосток" класса "Мистраль" в доках компании SNX France
Эти УДК предоставили бы морской пехоте собственный транспорт, способный обеспечить долговременное присутствие воинских контингентов в отдаленных районах мира, дать им авиационную поддержку и полноценное управление. УДК, получившие названия "Владивосток" и "Севастополь", Россия должна была получить осенью 2014-го, однако из-за ситуации, сложившейся вокруг Крыма, Париж под давлением союзников приостановил контракт. В итоге Москве выплатили компенсацию, а "Мистрали" выкупил Египет.
С момента заключения этой сделки в российском экспертном сообществе не утихали споры вокруг УДК. Критики настаивали, что их задачи вполне по силам выполнить большим десантным кораблям, уже стоящим на вооружении.
Универсальный десантный корабль Владивосток класса Мистраль в доках французской компании SNX France - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа 2020, 08:18Новое оружие России
Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей"
Кроме того, Россия в то время не вела и не собиралась вести экспедиционные действия за рубежом. Однако военная операция в Сирии расставила все по местам. УДК сильно пригодились бы на Ближнем Востоке для переброски в Тартус боевой техники и военнослужащих. А авиагруппы кораблей помогли бы в борьбе с террористами.

Сорок тысяч тонн

Универсальные десантные корабли проекта 23900 разработали в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро. Первые два УДК — "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" — заложили в Керчи в июле 2020-го. По планам их должны построить, обкатать на испытаниях и передать флоту к 2027-2028 годам. Перед керченскими специалистами стоит крайне нетривиальная задача: по проекту водоизмещение каждого УДК — около 40 тысяч тонн. Настолько большие корабли в постсоветской России еще не закладывали.
Длина перспективного УДК — 220 метров, ширина — 38 метров. Мощная дизель-газотурбинная установка обеспечит скорость хода в 22 узла. Дальность — шесть тысяч морских миль, автономность — 60 суток, экипаж — 320 человек. Корпус выполнят по блочно-модульному принципу с одновременным изготовлением крупных элементов и последующим их соединением.
© РИА Новости / Сергей МамонтовВид на судостроительный завод "Залив" в Керчи
Вид на судостроительный завод Залив в Керчи - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Вид на судостроительный завод "Залив" в Керчи
В конструкции предусмотрены ходовой мостик, командно-штабные помещения, отделения для экипажа и десанта, вертолетные и грузовые ангары, технические зоны. УДК проекта 23900 смогут взять на борт до полка морской пехоты (тысяча военнослужащих) и до 75 единиц боевой техники. Для высадки десанта в доковых камерах разместят скоростные катера. Ударного вооружения не предполагается, а от угрозы с воздуха защитят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-МЕ". Кроме того, на борту будут базироваться достаточно мощные авиагруппы.
"Речь идет о вертолетах КБ Камова, — уточнил РИА Новости источник в судостроительной отрасли. — Ударные Ка-52К и другие модели, в том числе Ка-27. Вместимость — 15-16 машин. Кроме того, четыре беспилотника. В Минобороны долго согласовывали требования к облику УДК. Итоговый проект по функционалу не хуже, а может, даже и лучше французских "Мистралей".

Проекция силы

Универсальные десантные корабли есть в американском, французском, южнокорейском, японском, китайском, австралийском, испанском и турецком флотах. Законодателями мод считаются ВМС США. Во время Вьетнамской войны американский флот испытывал серьезные сложности с координацией действий разнородных десантных вымпелов.
© Фото : U.S. Navy/ Jon HusmanУниверсальный десантный корабль типа "Тарава" (USS Tarawa LHA 1)
Универсальный десантный корабль типа Тарава (USS Tarawa LHA 1) - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : U.S. Navy/ Jon Husman
Универсальный десантный корабль типа "Тарава" (USS Tarawa LHA 1)
Корабли-доки несли высадочные средства, танкодесантные корабли — боевую технику, морпехи находились на вертолетоносцах, их перебрасывали на берег по воздуху, штабные корабли управляли высадкой и действиями на берегу. В итоге ВМС США заказали новый тип десантных кораблей, объединяющих в себе все эти функции. Флот получил серию УДК класса "Тарава". Сегодня американцы располагают семью УДК более совершенного типа "Уосп" и одним УДК проекта "Америка". Эти корабли участвуют во всех операциях с морской пехотой.
Активно развивает десантный флот и Китай. По количеству УДК КНР уступает только США, однако, по оценкам специалистов, уже в ближайшем будущем выйдет на первое место в мире. В распоряжении ВМС НОАК шесть УДК типа 071 водоизмещением 19 тысяч тонн каждый, еще два строятся.
Боевые машины пехоты Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР выходят на берег во время высадки морского десанта - РИА Новости, 1920, 19.10.2017
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Кроме того, морские испытания проходят два из трех заказанных УДК типа 075 с полным водоизмещением 36-40 тысяч тонн. Китай все больше обращает внимание на использование вооруженных сил для того, что там называют "защитой зарубежных интересов" — далеко от границ КНР. Это главным образом Африка и Ближний Восток. Кроме того, УДК могут понадобиться для высадки на Тайване, если Пекин решит вернуть остров силой.
 
Ка-52К "Катран"ВМС НОАКВоенно-морские силы СШАКа-27МистральСирияЗеленодольское проектно-конструкторское бюроБезопасность
 
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