https://ria.ru/20210313/tsentr-1601060544.html
В СК создадут информационный центр для оперативной связи с гражданами
В СК создадут информационный центр для оперативной связи с гражданами
Следственный комитет России создает новое подразделение для связи с гражданами, оно будет подчиняться непосредственно главе ведомства, сообщила официальный... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T12:02
2021-03-13T12:02
2021-03-13T12:02
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Следственный комитет России создает новое подразделение для связи с гражданами, оно будет подчиняться непосредственно главе ведомства, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Она отметила, что создание такой структуры обусловлено постоянным ростом количества обращений, звонков и сообщений в приемную председателя СК РФ в соцсети "ВКонтакте", а также необходимостью более эффективной и оперативной работы с каждым обратившимся в ведомство гражданином и постоянным развитием информационных технологий."Оперативная связь ведомства с гражданами, эффективное рассмотрение обращений и внимательность к каждому заявителю остаются одними из приоритетных задач СК России", - добавила Петренко.
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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), общество