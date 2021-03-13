https://ria.ru/20210313/tsentr-1601060544.html

В СК создадут информационный центр для оперативной связи с гражданами

В СК создадут информационный центр для оперативной связи с гражданами

Следственный комитет России создает новое подразделение для связи с гражданами, оно будет подчиняться непосредственно главе ведомства, сообщила официальный... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T12:02

2021-03-13T12:02

2021-03-13T12:02

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Следственный комитет России создает новое подразделение для связи с гражданами, оно будет подчиняться непосредственно главе ведомства, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Она отметила, что создание такой структуры обусловлено постоянным ростом количества обращений, звонков и сообщений в приемную председателя СК РФ в соцсети "ВКонтакте", а также необходимостью более эффективной и оперативной работы с каждым обратившимся в ведомство гражданином и постоянным развитием информационных технологий."Оперативная связь ведомства с гражданами, эффективное рассмотрение обращений и внимательность к каждому заявителю остаются одними из приоритетных задач СК России", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20201116/gosuslugi-1584954859.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), общество