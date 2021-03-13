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В СК создадут информационный центр для оперативной связи с гражданами
В СК создадут информационный центр для оперативной связи с гражданами
Следственный комитет России создает новое подразделение для связи с гражданами, оно будет подчиняться непосредственно главе ведомства, сообщила официальный... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T12:02
2021-03-13T12:02
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Следственный комитет России создает новое подразделение для связи с гражданами, оно будет подчиняться непосредственно главе ведомства, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Она отметила, что создание такой структуры обусловлено постоянным ростом количества обращений, звонков и сообщений в приемную председателя СК РФ в соцсети "ВКонтакте", а также необходимостью более эффективной и оперативной работы с каждым обратившимся в ведомство гражданином и постоянным развитием информационных технологий."Оперативная связь ведомства с гражданами, эффективное рассмотрение обращений и внимательность к каждому заявителю остаются одними из приоритетных задач СК России", - добавила Петренко.
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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), общество

В СК создадут информационный центр для оперативной связи с гражданами

12:02 13.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Следственный комитет России создает новое подразделение для связи с гражданами, оно будет подчиняться непосредственно главе ведомства, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председателем Следственного комитета принято решение о создании в системе ведомства Информационного центра - новой структуры для связи с гражданами. Организационно подразделение будет обладать полной самостоятельностью, не входя ни в одно из управлений центрального аппарата, и подчиняться непосредственно председателю СК России", - сказала Петренко.
Она отметила, что создание такой структуры обусловлено постоянным ростом количества обращений, звонков и сообщений в приемную председателя СК РФ в соцсети "ВКонтакте", а также необходимостью более эффективной и оперативной работы с каждым обратившимся в ведомство гражданином и постоянным развитием информационных технологий.
"Оперативная связь ведомства с гражданами, эффективное рассмотрение обращений и внимательность к каждому заявителю остаются одними из приоритетных задач СК России", - добавила Петренко.
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РоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
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