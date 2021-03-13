Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210313/triumf-1601003136.html
"Триумф победителей" — внятный ответ циникам и фальсификаторам истории
"Триумф победителей" — внятный ответ циникам и фальсификаторам истории
В июне нам предстоит столкнуться с трагической датой — 80 лет с начала Великой Отечественной войны. И мы подходим к этому дню, как и, собственно, к исторической РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T08:00
2021-03-13T08:10
куда поехать в выходные
что посмотреть
парад победы
культура
галерея "триумф"
музей победы
тверская улица
выставки
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600793121_0:59:3078:1790_1920x0_80_0_0_52e07608d79968780e17fab242faf424.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Павел Сурков. В июне нам предстоит столкнуться с трагической датой — 80 лет с начала Великой Отечественной войны. И мы подходим к этому дню, как и, собственно, к исторической памяти, — с разным восприятием. Ведь то, что когда-то составляло нашу реальность, неизбежно становится историей.Навсегда уходят в вечность ветераны Великой Отечественной, герои и живые свидетели величайшей трагедии и величайшей победы. Их подвиг бессмертен, благодарность им бесконечна. И наша задача сегодня — именно в сохранении этой памяти, соответствии ее реальной фактологии и недопущение ее искажения.Однако любое искажение — часть восприятия, интерпретации. Именно поэтому одним из самых действенных способов сохранения памяти остается то, что связано с наглядностью, артефактами того или иного периода. Сбережем наследие — сбережем память. А музей или экспозиция — отличный способ для работы с таким материалом, особенно если они созданы с учетом самых современных подходов. И выставка "Триумф победителей", которая открылась на Поклонной горе, — один из лучших тому примеров."Триумф победителей"Экспозиция разворачивается на трех уровнях восприятия. Первый и традиционный для исторических выставок — это артефактный. Мы видим большое количество разнообразных вещей-символов. Здесь все: от ордена "Победа", принадлежавшего маршалу Тимошенко, до настоящей парадной военной формы, сшитой специально для участников парада. Здесь же и плакаты тех времен, и архивные съемки.И именно тут, на демонстрациях архивных кадров, дополненных современными технологиями, обеспечивающими эффект погружения в происходящее, выставка подключает следующий уровень восприятия — это непосредственное проживание событий Победы и проведение эмоциональных параллелей с сегодняшним днем.И дело не только в 3D-технологиях (хотя оказаться "внутри" Красной площади, по которой маршируют войска, — отличный аттракцион, наверняка он понравится даже самым юным), а в затрагивании каких-то очень важных струн нашей души.Именно этому посвящены две бытовые инсталляции, воспроизводящие интерьеры двух квартир на Тверской улице. Вот одна — перенесенная прямиком из 1945 года: над столом — старинный абажур, в доме — антикварные вещи, а за окном движутся к Кремлю колонны войск-победителей. А вот уже и та же квартира, но в наше время: тут и ноутбук, и современная мебель, но за окном все тот же парад. Вот только уже как дань священной памяти.Подобное эмоциональное высказывание создателей выставки — великолепный ответ всем критикам парада Победы. И дело тут вовсе не в "бряцании оружием" или попытке "устрашить мир".Парад — это символ: мощный, эффектный, но предельно точный. Символ вечной славы и преемственности торжества справедливости.Сохранение памяти через рефлексию не только прошлого, но и сегодняшнего дня.Каким запомнился День ПобедыВоспоминания и размышления о Дне Победы совершенно разных людей: художников, ветеранов, школьников, артистов и бухгалтеров — собрали авторы фильма, подготовленного сотрудниками галереи "Триумф".Сергей Гармаш стал одним из первых героев ленты. Он ощущает, что "иногда чьи-то чужие победы не дают кому-то покоя и на сегодняшний день очень много неприятных, лживых, некрасивых разговоров о том, что такое была наша победа, кому-то она не дает покоя, потому что это действительно центральное событие прошедшего века".И третий, рефлексивный, уровень, самый сложный, порой несчитываемый, но лишь ощущаемый. Живопись становится его основным инструментом. От парадного портрета маршала Жукова, что выстраивает параллели с триумфальными картинами времен Возрождения, до футуристического "Парада Победы 2937 года". Кому-то он может показаться странной иронией, другим — откровенной фантазией на тему того, как над Кремлем будут проноситься летающие тарелки, а по брусчатке маршировать колонны инопланетян. Но именно так — через фантазию и эмоцию — и происходит слияние нашего восприятия с историей, с фактологией и с документальными свидетельствами эпохи.Постоянство нашей памяти — именно в рефлексии: в проживании событий, с каждым годом все больше отдаляющихся. Об этом рассказала и актриса Юлия Ауг. "...А еще это день моей классной руководительницы, которую мы, дети, дразнили Анкой-пулеметчицей. Хотя она была зенитчицей. В юности ты не понимаешь, что по-настоящему пережили эти люди. Однажды на День Победы она надела простое шерстяное платье, а к нему приколола все свои медали. Я не могу сказать, что нам тогда стало стыдно за эти издевки. Мы просто стали смотреть на нее другими глазами".Но именно погружение в подобные события, которые и моделирует "Триумф победителей", дает нам все основания утверждать, что никто никогда не будет забыт, а память о подвиге не исказится. Особенно отрадно понимать, когда два поколения — победителей и их потомков — говорят, по сути, об одном и том же. Вот мнение ветерана войны Виктора Долгополова: "День Победы — это, конечно, великий праздник для российского народа, и этот день забывать нельзя, из поколения в поколение он будет переходить". Его мысль продолжает школьник Илья Поляков: "Ветераны отстояли свою родину и пожертвовали собой ради того, чтобы мы жили спокойно".Один из свидетелей Парада победителей, диктор Игорь Кириллов, вспоминает: "Девятое мая 45-го года — это был величайший день не только для нас, мальчишек тогда, но и для всего народа нашей великой страны". Великая Победа становится историей в полном смысле этого слова: живых ее свидетелей все меньше и меньше.И творчество — один из способов погружения нас в ощущение ее важности: не зря на выставке представлены афиши фильмов о Великой Отечественной — как легендарных "Баллады о солдате" или "Летят журавли", так и совсем недавних — например, "Битва за Севастополь". Это еще раз подтверждает необходимость отражения подвига в различных новых проектах. И "Триумф победителей" — один из бесспорно удачных тому примеров.
https://ria.ru/20210312/voyna-1600794444.html
https://ria.ru/20200510/1571182898.html
тверская улица
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600793121_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_754739b6af899604377be4904080007d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда поехать в выходные, что посмотреть , парад победы, галерея "триумф", музей победы, тверская улица, выставки, музеи, росизо, юлия ауг, игорь кириллов, сергей гармаш

"Триумф победителей" — внятный ответ циникам и фальсификаторам истории

08:00 13.03.2021 (обновлено: 08:10 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыставка "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
Выставка Триумф победителей в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Павел Сурков. В июне нам предстоит столкнуться с трагической датой — 80 лет с начала Великой Отечественной войны. И мы подходим к этому дню, как и, собственно, к исторической памяти, — с разным восприятием. Ведь то, что когда-то составляло нашу реальность, неизбежно становится историей.
Навсегда уходят в вечность ветераны Великой Отечественной, герои и живые свидетели величайшей трагедии и величайшей победы. Их подвиг бессмертен, благодарность им бесконечна. И наша задача сегодня — именно в сохранении этой памяти, соответствии ее реальной фактологии и недопущение ее искажения.
Макет памятника Воин-освободитель работы Евгения Вучетича из собрания Российского государственного архива социально-политической истории на выставке Триумф победителей в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 15:05Культура
На Поклонной горе открылась масштабная выставка "Триумф Победителей"
Однако любое искажение — часть восприятия, интерпретации. Именно поэтому одним из самых действенных способов сохранения памяти остается то, что связано с наглядностью, артефактами того или иного периода. Сбережем наследие — сбережем память.
А музей или экспозиция — отличный способ для работы с таким материалом, особенно если они созданы с учетом самых современных подходов. И выставка "Триумф победителей", которая открылась на Поклонной горе, — один из лучших тому примеров.

"Триумф победителей"

Экспозиция разворачивается на трех уровнях восприятия. Первый и традиционный для исторических выставок — это артефактный. Мы видим большое количество разнообразных вещей-символов. Здесь все: от ордена "Победа", принадлежавшего маршалу Тимошенко, до настоящей парадной военной формы, сшитой специально для участников парада. Здесь же и плакаты тех времен, и архивные съемки.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Орден "Победа" из коллекции Гохрана России среди экспонатов выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

Орден Победа из коллекции Гохрана России среди экспонатов выставки Триумф победителей в Музее Победы в Москве
1 из 6

Орден "Победа" из коллекции Гохрана России среди экспонатов выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

Посетительница на выставке Триумф победителей в Музее Победы в Москве
2 из 6

Посетительница на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Демонстрация архивных кинокадров на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

Оператор на выставке Триумф победителей в Музее Победы в Москве
3 из 6

Демонстрация архивных кинокадров на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Документы военных лет на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

Выставка Триумф победителей в Музее Победы в Москве
4 из 6

Документы военных лет на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Посетитель просматривает кинодокументы на выставке "Триумф победителей".

Посетительница просматривает кинодокументы на выставке Триумф победителей в Музее Победы в Москве.
5 из 6

Посетитель просматривает кинодокументы на выставке "Триумф победителей".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Посетители у копии плаката художника Николая Денисовского "Победа!" (окно ТАСС No 1243-1244) на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

Посетители у копии плаката художника Николая Денисовского Победа! (окно ТАСС No1243 - 1244) на выставке Триумф победителей в Музее Победы в Москве
6 из 6

Посетители у копии плаката художника Николая Денисовского "Победа!" (окно ТАСС No 1243-1244) на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 6

Орден "Победа" из коллекции Гохрана России среди экспонатов выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 6

Посетительница на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 6

Демонстрация архивных кинокадров на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 6

Документы военных лет на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 6

Посетитель просматривает кинодокументы на выставке "Триумф победителей".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 6

Посетители у копии плаката художника Николая Денисовского "Победа!" (окно ТАСС No 1243-1244) на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
И именно тут, на демонстрациях архивных кадров, дополненных современными технологиями, обеспечивающими эффект погружения в происходящее, выставка подключает следующий уровень восприятия — это непосредственное проживание событий Победы и проведение эмоциональных параллелей с сегодняшним днем.
И дело не только в 3D-технологиях (хотя оказаться "внутри" Красной площади, по которой маршируют войска, — отличный аттракцион, наверняка он понравится даже самым юным), а в затрагивании каких-то очень важных струн нашей души.
Именно этому посвящены две бытовые инсталляции, воспроизводящие интерьеры двух квартир на Тверской улице. Вот одна — перенесенная прямиком из 1945 года: над столом — старинный абажур, в доме — антикварные вещи, а за окном движутся к Кремлю колонны войск-победителей. А вот уже и та же квартира, но в наше время: тут и ноутбук, и современная мебель, но за окном все тот же парад. Вот только уже как дань священной памяти.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Инсталляция, изображающая квартиру на улице Горького в 1945 году, на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

Зал-инсталляция на выставке Триумф победителей в Музее Победы в Москве
1 из 2

Инсталляция, изображающая квартиру на улице Горького в 1945 году, на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Инсталляция, изображающая квартиру на Тверской в 2021 году, на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

Зал Музея Победы в Москве, где проходит выставка Триумф победителей, посвященная последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
2 из 2

Инсталляция, изображающая квартиру на Тверской в 2021 году, на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Инсталляция, изображающая квартиру на улице Горького в 1945 году, на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Инсталляция, изображающая квартиру на Тверской в 2021 году, на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Подобное эмоциональное высказывание создателей выставки — великолепный ответ всем критикам парада Победы. И дело тут вовсе не в "бряцании оружием" или попытке "устрашить мир".
Парад — это символ: мощный, эффектный, но предельно точный. Символ вечной славы и преемственности торжества справедливости.
Сохранение памяти через рефлексию не только прошлого, но и сегодняшнего дня.

Каким запомнился День Победы

Воспоминания и размышления о Дне Победы совершенно разных людей: художников, ветеранов, школьников, артистов и бухгалтеров — собрали авторы фильма, подготовленного сотрудниками галереи "Триумф".
Сергей Гармаш стал одним из первых героев ленты. Он ощущает, что "иногда чьи-то чужие победы не дают кому-то покоя и на сегодняшний день очень много неприятных, лживых, некрасивых разговоров о том, что такое была наша победа, кому-то она не дает покоя, потому что это действительно центральное событие прошедшего века".
И третий, рефлексивный, уровень, самый сложный, порой несчитываемый, но лишь ощущаемый. Живопись становится его основным инструментом.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители у картины художника Василия Яковлева "Портрет маршала СССР Г. К. Жукова" из собрания государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы
Посетители у картины художника Василия Яковлева Портрет маршала СССР Г. К. Жукова из собрания государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО на выставке Триумф победителей в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетители у картины художника Василия Яковлева "Портрет маршала СССР Г. К. Жукова" из собрания государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы
От парадного портрета маршала Жукова, что выстраивает параллели с триумфальными картинами времен Возрождения, до футуристического "Парада Победы 2937 года". Кому-то он может показаться странной иронией, другим — откровенной фантазией на тему того, как над Кремлем будут проноситься летающие тарелки, а по брусчатке маршировать колонны инопланетян. Но именно так — через фантазию и эмоцию — и происходит слияние нашего восприятия с историей, с фактологией и с документальными свидетельствами эпохи.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница у картины художника Алексея Беляева-Гинтовта "Парад Победы 2937 (VIII)" на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
Посетительница у картины художника Алексея Беляева-Гинтовта Парад Победы 2937 (VIII) на выставке Триумф победителей в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетительница у картины художника Алексея Беляева-Гинтовта "Парад Победы 2937 (VIII)" на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
Постоянство нашей памяти — именно в рефлексии: в проживании событий, с каждым годом все больше отдаляющихся. Об этом рассказала и актриса Юлия Ауг.

"День Победы — в первую очередь праздник моей мамы, которая была ребенком, когда началась война, и которая практически каждый день об этом вспоминает. И чем старше она становится, тем чаще вспоминает каждый день войны".

"...А еще это день моей классной руководительницы, которую мы, дети, дразнили Анкой-пулеметчицей. Хотя она была зенитчицей. В юности ты не понимаешь, что по-настоящему пережили эти люди. Однажды на День Победы она надела простое шерстяное платье, а к нему приколола все свои медали. Я не могу сказать, что нам тогда стало стыдно за эти издевки. Мы просто стали смотреть на нее другими глазами".
Но именно погружение в подобные события, которые и моделирует "Триумф победителей", дает нам все основания утверждать, что никто никогда не будет забыт, а память о подвиге не исказится.

"Бывают такие даты, которые делают нас народом. Народ — это не миллионы людей, а нечто единое, общее. Поэтому даже самые молодые люди, которые не информированы или даже циничны, они тоже часть этого народа. И им надо помочь это ощутить: что это было с их страной", — говорит актер Никита Высоцкий.

Особенно отрадно понимать, когда два поколения — победителей и их потомков — говорят, по сути, об одном и том же. Вот мнение ветерана войны Виктора Долгополова: "День Победы — это, конечно, великий праздник для российского народа, и этот день забывать нельзя, из поколения в поколение он будет переходить". Его мысль продолжает школьник Илья Поляков: "Ветераны отстояли свою родину и пожертвовали собой ради того, чтобы мы жили спокойно".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
Экспонаты выставки Триумф победителей в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Экспонаты выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
Один из свидетелей Парада победителей, диктор Игорь Кириллов, вспоминает: "Девятое мая 45-го года — это был величайший день не только для нас, мальчишек тогда, но и для всего народа нашей великой страны".

"Необыкновенное счастье! Я еле дождался наступления утра, чтобы со всех ног бежать на Красную площадь, которая с рассвета была заполнена народом. Что творилось — пересказать невозможно! Люди плакали, рыдали, обнимались, целовались, пели песни. Это день действительно никогда не забыть! Никогда!"

Великая Победа становится историей в полном смысле этого слова: живых ее свидетелей все меньше и меньше.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкспонат выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы
Экспонат выставки Триумф победителей в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы. - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Экспонат выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы
И творчество — один из способов погружения нас в ощущение ее важности: не зря на выставке представлены афиши фильмов о Великой Отечественной — как легендарных "Баллады о солдате" или "Летят журавли", так и совсем недавних — например, "Битва за Севастополь".
Это еще раз подтверждает необходимость отражения подвига в различных новых проектах. И "Триумф победителей" — один из бесспорно удачных тому примеров.
Рисунок проекта Неизвестный солдат - РИА Новости, 1920, 10.05.2020
10 мая 2020, 08:00Культура
"У вас мой дедушка": как найти родственников по фронтовому портрету
 
Культуракуда поехать в выходныечто посмотретьПарад ПобедыГалерея "Триумф"Музей ПобедыТверская улицаВыставкиМузеиРОСИЗОЮлия АугИгорь КирилловСергей Гармаш
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния