https://ria.ru/20210313/triumf-1601003136.html

"Триумф победителей" — внятный ответ циникам и фальсификаторам истории

"Триумф победителей" — внятный ответ циникам и фальсификаторам истории

В июне нам предстоит столкнуться с трагической датой — 80 лет с начала Великой Отечественной войны. И мы подходим к этому дню, как и, собственно, к исторической РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T08:00

2021-03-13T08:00

2021-03-13T08:10

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Павел Сурков. В июне нам предстоит столкнуться с трагической датой — 80 лет с начала Великой Отечественной войны. И мы подходим к этому дню, как и, собственно, к исторической памяти, — с разным восприятием. Ведь то, что когда-то составляло нашу реальность, неизбежно становится историей.Навсегда уходят в вечность ветераны Великой Отечественной, герои и живые свидетели величайшей трагедии и величайшей победы. Их подвиг бессмертен, благодарность им бесконечна. И наша задача сегодня — именно в сохранении этой памяти, соответствии ее реальной фактологии и недопущение ее искажения.Однако любое искажение — часть восприятия, интерпретации. Именно поэтому одним из самых действенных способов сохранения памяти остается то, что связано с наглядностью, артефактами того или иного периода. Сбережем наследие — сбережем память. А музей или экспозиция — отличный способ для работы с таким материалом, особенно если они созданы с учетом самых современных подходов. И выставка "Триумф победителей", которая открылась на Поклонной горе, — один из лучших тому примеров."Триумф победителей"Экспозиция разворачивается на трех уровнях восприятия. Первый и традиционный для исторических выставок — это артефактный. Мы видим большое количество разнообразных вещей-символов. Здесь все: от ордена "Победа", принадлежавшего маршалу Тимошенко, до настоящей парадной военной формы, сшитой специально для участников парада. Здесь же и плакаты тех времен, и архивные съемки.И именно тут, на демонстрациях архивных кадров, дополненных современными технологиями, обеспечивающими эффект погружения в происходящее, выставка подключает следующий уровень восприятия — это непосредственное проживание событий Победы и проведение эмоциональных параллелей с сегодняшним днем.И дело не только в 3D-технологиях (хотя оказаться "внутри" Красной площади, по которой маршируют войска, — отличный аттракцион, наверняка он понравится даже самым юным), а в затрагивании каких-то очень важных струн нашей души.Именно этому посвящены две бытовые инсталляции, воспроизводящие интерьеры двух квартир на Тверской улице. Вот одна — перенесенная прямиком из 1945 года: над столом — старинный абажур, в доме — антикварные вещи, а за окном движутся к Кремлю колонны войск-победителей. А вот уже и та же квартира, но в наше время: тут и ноутбук, и современная мебель, но за окном все тот же парад. Вот только уже как дань священной памяти.Подобное эмоциональное высказывание создателей выставки — великолепный ответ всем критикам парада Победы. И дело тут вовсе не в "бряцании оружием" или попытке "устрашить мир".Парад — это символ: мощный, эффектный, но предельно точный. Символ вечной славы и преемственности торжества справедливости.Сохранение памяти через рефлексию не только прошлого, но и сегодняшнего дня.Каким запомнился День ПобедыВоспоминания и размышления о Дне Победы совершенно разных людей: художников, ветеранов, школьников, артистов и бухгалтеров — собрали авторы фильма, подготовленного сотрудниками галереи "Триумф".Сергей Гармаш стал одним из первых героев ленты. Он ощущает, что "иногда чьи-то чужие победы не дают кому-то покоя и на сегодняшний день очень много неприятных, лживых, некрасивых разговоров о том, что такое была наша победа, кому-то она не дает покоя, потому что это действительно центральное событие прошедшего века".И третий, рефлексивный, уровень, самый сложный, порой несчитываемый, но лишь ощущаемый. Живопись становится его основным инструментом. От парадного портрета маршала Жукова, что выстраивает параллели с триумфальными картинами времен Возрождения, до футуристического "Парада Победы 2937 года". Кому-то он может показаться странной иронией, другим — откровенной фантазией на тему того, как над Кремлем будут проноситься летающие тарелки, а по брусчатке маршировать колонны инопланетян. Но именно так — через фантазию и эмоцию — и происходит слияние нашего восприятия с историей, с фактологией и с документальными свидетельствами эпохи.Постоянство нашей памяти — именно в рефлексии: в проживании событий, с каждым годом все больше отдаляющихся. Об этом рассказала и актриса Юлия Ауг. "...А еще это день моей классной руководительницы, которую мы, дети, дразнили Анкой-пулеметчицей. Хотя она была зенитчицей. В юности ты не понимаешь, что по-настоящему пережили эти люди. Однажды на День Победы она надела простое шерстяное платье, а к нему приколола все свои медали. Я не могу сказать, что нам тогда стало стыдно за эти издевки. Мы просто стали смотреть на нее другими глазами".Но именно погружение в подобные события, которые и моделирует "Триумф победителей", дает нам все основания утверждать, что никто никогда не будет забыт, а память о подвиге не исказится. Особенно отрадно понимать, когда два поколения — победителей и их потомков — говорят, по сути, об одном и том же. Вот мнение ветерана войны Виктора Долгополова: "День Победы — это, конечно, великий праздник для российского народа, и этот день забывать нельзя, из поколения в поколение он будет переходить". Его мысль продолжает школьник Илья Поляков: "Ветераны отстояли свою родину и пожертвовали собой ради того, чтобы мы жили спокойно".Один из свидетелей Парада победителей, диктор Игорь Кириллов, вспоминает: "Девятое мая 45-го года — это был величайший день не только для нас, мальчишек тогда, но и для всего народа нашей великой страны". Великая Победа становится историей в полном смысле этого слова: живых ее свидетелей все меньше и меньше.И творчество — один из способов погружения нас в ощущение ее важности: не зря на выставке представлены афиши фильмов о Великой Отечественной — как легендарных "Баллады о солдате" или "Летят журавли", так и совсем недавних — например, "Битва за Севастополь". Это еще раз подтверждает необходимость отражения подвига в различных новых проектах. И "Триумф победителей" — один из бесспорно удачных тому примеров.

https://ria.ru/20210312/voyna-1600794444.html

https://ria.ru/20200510/1571182898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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