Академик рассказал о практическом применении байкальского телескопа
12:36 13.03.2021 (обновлено: 12:37 13.03.2021)
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на озере Байкал
ИРКУТСК/МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уникальные технологии, лежащие в основе работы Байкальского глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD, уже в ближайшие годы смогут найти практическое применение и в ключевых областях электроники - например, в устройствах мобильной связи и системах спутниковой навигации, рассказал журналистам директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область) академик Григорий Трубников.
Телескоп Baikal-GVD был запущен в субботу, это стало одним из главных событий в российской науке за последнее время. Самая крупная в Северном полушарии "меганаучная" установка такого рода необходима для исследований Вселенной и создания новой астрономии и астрофизики. Для этого ученым надо исследовать потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. Чтобы зарегистрировать эти частицы, нужно использовать чистую воду природных водоемов, поэтому Байкал подошел как нельзя лучше.
"Наука должна давать людям не только новые знания, но и помогать повышать качество жизни", - отметил Трубников. "Вы спросите: "Вот узнаем мы, что там во Вселенной произошло 5 миллиардов лет назад, что нам с этим делать". Что сегодня или завтра? А это абсолютно прикладные вопросы, которые помогут сохранить Байкал, его биоразнообразие", - добавил академик.
По словам Трубникова, речь идет и о получении информации о сейсмологической обстановке, о строении земной коры в окрестностях Байкала. "И, в принципе, это указатели на месторождение полезных ископаемых. Обо всех этих вещах нейтрино может рассказать", - сказал директор ОИЯИ.
Но и в краткосрочной перспективе новая установка принесет очевидную практическую пользу, отметил Трубников.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСпуск глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на Байкале
Спуск глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на Байкале
"Если мы говорим про горизонт 3-5 лет, то это в первую очередь высокие технологии, которые использованы в нейтринном телескопе: микроэлектроника, которая с фантастическими конечностями может измерять энергию, скорость, траектории частиц, размеры и расстояния", - пояснил он.
"Я вас уверяю, что через 3-4 года все эти технологии перекочуют как минимум в ту электронику, которой мы с вами пользуемся, в телефоны, ГЛОНАСС и GPS- навигаторы, высокоскоростной транспорт - все эти объекты, всё это оборудование требует сверхвысоко чувствительной электроники, например, для того, чтобы позиционировать локацию на земной поверхности со спутника с точностью не в несколько сантиметров, а с точностью в доли миллиметра", - добавил Трубников.