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Почему американские русофобы для России выгодней реалистов

Почему американские русофобы для России выгодней реалистов

Трампа лишили Белого дома, но в Вашингтоне все еще ищут и находят "русский след". Только что разоблачили очередных агентов влияния Москвы — причем не... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T08:00

2021-03-13T08:00

2021-03-13T08:07

россия

дональд трамп

сша

авторы

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Трампа лишили Белого дома, но в Вашингтоне все еще ищут и находят "русский след". Только что разоблачили очередных агентов влияния Москвы — причем не где-нибудь, а в самом "Атлантическом совете"*, одном из важнейших американских аналитических центров, уже шестьдесят лет обслуживающем не только американскую элиту, но и НАТО в целом (при которой он и создавался). АС* хорошо знают и в России — настолько, что в позапрошлом году его даже внесли в перечень нежелательных организаций (после того как Генпрокуратура заявила, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России). И вот в такой серьезной организации на этой неделе разгорелся скандал.Поводом для него стала появившаяся неделю назад статья "Проверка реального положения вещей: в отношении России фокус должен быть на интересах, а не правах человека" за авторством двух старших экспертов АС Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза. Статья сама по себе не содержит никаких откровений — в ней перечисляются довольно банальные вещи и даются три рекомендации — но она является открытым вызовом политике новой американской администрации и ее идеологическим установкам. Причем вызовом, брошенным теми, кто должен всеми силами оправдывать "политику партии" — сотрудниками "Атлантического совета"*.Начав с того, что санкции, введенные США против России в связи с делом Навального и, "по сути, превратившие права человека в фокус политики Вашингтона в отношении России", могут подорвать критически важные интересы США, Эшфорд и Берроуз делают акцент на том, что "у Соединенных Штатов есть и другие важные связанные с Россией интересы". Они подчеркивают, что противоречие между правами человека и стратегическими интересами США не ново, и на конкретных примерах из прошлого напоминают, что "проблема прав человека никогда не образовывала ядро американо-российских отношений, которые обычно фокусировались на более конкретных геополитических темах". А сейчас, когда "из-за ориентированной на права человека риторики президента и желания дистанцироваться от тенденций президента Дональда Трампа во внешней политике напряженность вокруг приоритетов США по отношению к России будет, вероятно, особенно острой", авторы считают особо важным противостоять "сфокусированной на правах человека политике". Выделяя три главные причины — прошлые попытки ввести санкции из-за нарушений прав человека были относительно безуспешными (они "нанесли экономический урон, но никак не повлияли на политику" Кремля), фокусировка на правах человека угрожает вбить клин между США и Европой ("американские санкции, такие как санкции против немецких энергетических компаний, угрожают подорвать ключевые трансатлантические отношения ради ограниченной выгоды") и то, что американская поддержка прав человека и продвижение демократии порой оказывались контрпродуктивными.Третий пункт особенно интересен: "Кремль неоднократно предполагал, что диссиденты вроде Алексея Навального — это лишь орудие ЦРУ. Новые санкции, вероятно, усилят подобную негативную реакцию и упростят государственным СМИ задачу очернять оппозиционеров".То есть не надо давать Путину дополнительные аргументы в борьбе с цветными революциями, пишут эксперты "Атлантического совета"*. Да и непонятно, выгодна ли вообще Америке такая смена власти:А раз подход "превыше всего — права человека" в отношении России чреват проблемами ("вызовет ответный удар и подкрепит паранойю русских о том, что США продвигают демократию"), а положительного эффекта не даст, то американским политикам "следует подчинить обеспокоенность правами человека жизненно важной необходимости стабилизировать отношения", делают вывод Эшфорд и Берроуз (заметим, что жизненно важной для Америки). И предлагают три шага на этом пути, подчеркивая, что надежд на улучшение отношений очень мало, но стабилизация все равно лучше, чем сохранение статус кво: 1) Отказаться от дальнейших санкций (то есть "политики не могут и не должны отказываться от возможности ввести дополнительные карательные санкции в случае особо важных проблем — к примеру, дальнейшее вмешательство в выборы, но им стоит противостоять искушению использовать их в иных случаях").2) "Принять реалистичный подход". Тут стоит привести цитату целиком:3) "Найти поощрения". Эксперты АС* признают, что политика США в отношении России стала карательной: "хотя санкции якобы сформулированы как сдерживание или принуждение, существующие рамки не предлагают никакого реального способа снять их, даже если поведение России улучшится". Поэтому "все это превращает политическое орудие в не что иное, как возмездие, и не оставляет России стимула менять свое поведение". Вместо этого Эшфорд и Берроуз предлагают "провести особые убедительные красные линии в отношении ключевых проблем и предложить стимулы для улучшения поведения России", начиная со снятия санкций и заканчивая возвращением России в G8.Последнее откровенно смешно: поощрение в виде возвращения "Большой восьмерки" не просто неприемлемо, но опасно для России, но в целом текст экспертов АС* отражает реалистичный подход к американской внешней политике. Реалистичный — то есть прагматический, предлагающий пытаться воспринимать реальность такой, какова она есть. И строить отношения с Россией (отдельная тема — какие: вражды, конкуренции, соперничества), исходя из этой реальности, в том числе из исторического опыта отношений двух стран, из оценки ситуации в России. У Эшфорд и Берроуза нет никакой симпатии к России, она для них вовсе не союзник и не друг, Путин у них "убивает журналистов и активистов", но они хотя бы признают то, что Америка не в силах ее изменить, тем более ведя игру на поле "прав человека". А это по нынешним американским временам — страшный грех. Поэтому уже через несколько дней после выхода статьи произошло невиданное: появился коллективный протест против нее от имени сотрудников "Атлантического совета"*. Не ответ, а именно протест, в стиле "как такое вообще могли написать и опубликовать работники нашего уважаемого учреждения".Двадцать два научных сотрудника АС заявили, что статья "неудачная и не достигает своей цели" и они дистанцируются от Эшфорд и Берроуза:А один из подписавших и вовсе договорился до того, что все рассуждения в статье Эшфорд и Берроуза сводятся к тому, "что мы должны дать Путину свободу действий у него в стране, в том числе убивать политических противников и вторгаться на территорию соседей, когда он сочтет нужным". Тут же стали искать и след заказчика — выяснилось, что только недавно перешедшая в АС Эмма Эшфорд работала до этого в Институте Катона, а его финансирует мультимиллиардер и республиканец Чарльз Кох, не только "выступающий за сокращение вмешательства США в дела за рубежом", но и на протяжении пяти лет перечисливший "Атлантическому совету"* 4,5 миллиона долларов. Уже горячо — республиканский финансист, изоляционист (жаль, что не трампист), но это и неважно:"Сообщество Коха действует как троянский конь, пытаясь уничтожить хорошие институты, и у этих людей почти такие же взгляды, как у русских".Нельзя брать деньги у Кремля, то есть Коха. И тут даже бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес вставил свои пять копеек:Руководство "Атлантического совета"* пока что защищает авторов — вице-президент организации написал, что хотя он лично не согласен с Эшфорд и Берроузом и "твердо убежден, что права человека являются частью интересов национальной безопасности США", но он уважает "их право выдвигать свои доводы".Но именно против этого права и протестуют сотрудники АС: нельзя даже ставить под сомнение нерушимый союз прав человека и национальных интересов США. Говорим "борьба за права человека" — подразумеваем "национальные интересы Америки". Те, кто так не считают, подпевают Москве, и им не место в приличном обществе на "вашингтонском болоте".Нам в России такой накал борьбы только выгоден. Потому что, когда робкие попытки голоса разума забиваются на корню, это свидетельствует только об одном. Американская глобалистская элита (а АС* — это ее важная часть) утратила адекватное восприятие реальности, а значит, и чувство самосохранения. То есть она не может различить пропаганду и геополитику, агитацию и национальные интересы.Реальные американские национальные интересы в мире никак не связаны с продвижением темы "прав человека" (а это не только Россия или Китай, но и борьба за ЛГБТ во всемирном масштабе, которая давно уже официально стала одной из целей американской внешней политики) — она может быть ее инструментом, а может и не быть. Но в нынешней вашингтонской атмосфере она уже не инструмент, а сама ее суть — то есть американскую внешнюю политику хотят лишить даже возможности рассуждений о реализме и прагматизме (а то все опять кончится трампизмом), обязав молчать об этом даже в аналитических докладах. И останется только один шаг для того, чтобы открыто признать американскими национальными интересами чужие интересы, перейти к открытому продвижению уже даже не программы, а власти наднациональной атлантической элиты?Нет, не останется — потому что слепой далеко не уйдет. Окончательно оторвавшись от реальности, американские космополиты лишь ускорят крах как своего глобального проекта, так и Штатов как национального государства. В этом смысле настоящими "агентами влияния" Москвы являются как раз авторы коллективного заявления 22-х, углядевшие покушение на устои в банальном тексте про необходимость реализма в отношениях с Россией. Потому что реалистичный и прагматичный подход — например, к американо-российским отношениям — показал бы, что у расколотого американского истеблишмента еще есть запас прочности и адекватности. Но страх перед реальностью — что внутриамериканской, что международной — и желание запретить даже ее обсуждение говорят о том, что больной обречен.* Генеральная прокуратура России летом 2019 года признала нежелательной работу НКО "Атлантический совет".

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https://ria.ru/20210305/antonov-1600014251.html

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россия, дональд трамп, сша, авторы