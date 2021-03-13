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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210313/sputnik-1601106563.html
Гинцбург рассказал о продолжительности действия "Спутника V"
Гинцбург рассказал о продолжительности действия "Спутника V"
Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" надеются, что продолжительность ее действия превысит два года, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава Центра РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:23
2021-03-13T22:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
вакцина "спутник v"
россия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" надеются, что продолжительность ее действия превысит два года, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он подчеркнул, что препарат показал одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий.Гинцбург призвал людей, перенесших коронавирус, проверять уровень антител и обязательно делать прививку, если он низкий.Он также опроверг информацию, что онкологические заболевания являются противопоказанием для вакцинации. При этом глава центра подчеркнул, что прививка не навредит, но и не достигнет своей цели для пациентов, которые проходят курс химиотерапии, принимают препараты, подавляющие размножение клеток.По его словам, пока специалисты не рекомендуют прививаться от коронавируса только тем людям, у которых есть "в анамнезе тяжелые аллергические осложнения, типа отека Квинке", или перенесшим анафилактический шок по невыясненным причинам.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. В ходе третьей фазы клинических исследований подтвердились высокая эффективность и безопасность вакцины. Применение "Спутника V" одобрили уже более чем в 40 странах мира.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, вакцина "спутник v", россия

Гинцбург рассказал о продолжительности действия "Спутника V"

21:23 13.03.2021 (обновлено: 22:56 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" надеются, что продолжительность ее действия превысит два года, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он подчеркнул, что препарат показал одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий.

"В 91,6 процента случаев независимо от того, какой высокий титр антител, происходит защита от инфекции, а в 100 процентах случаев происходит защита от возможности госпитализации, то есть от тяжелых случаев заболевания", — рассказал ученый.

Гинцбург призвал людей, перенесших коронавирус, проверять уровень антител и обязательно делать прививку, если он низкий.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
Вчера, 22:02Распространение коронавируса
Глава Центра Гамалеи назвал основной вывод из пандемии
Он также опроверг информацию, что онкологические заболевания являются противопоказанием для вакцинации. При этом глава центра подчеркнул, что прививка не навредит, но и не достигнет своей цели для пациентов, которые проходят курс химиотерапии, принимают препараты, подавляющие размножение клеток.
По его словам, пока специалисты не рекомендуют прививаться от коронавируса только тем людям, у которых есть "в анамнезе тяжелые аллергические осложнения, типа отека Квинке", или перенесшим анафилактический шок по невыясненным причинам.
Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. В ходе третьей фазы клинических исследований подтвердились высокая эффективность и безопасность вакцины. Применение "Спутника V" одобрили уже более чем в 40 странах мира.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоВакцина "Спутник V"Россия
 
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