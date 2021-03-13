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Гинцбург рассказал о продолжительности действия "Спутника V"
Гинцбург рассказал о продолжительности действия "Спутника V"
Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" надеются, что продолжительность ее действия превысит два года, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава Центра РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:23
2021-03-13T21:23
2021-03-13T22:56
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
вакцина "спутник v"
россия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" надеются, что продолжительность ее действия превысит два года, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он подчеркнул, что препарат показал одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий.Гинцбург призвал людей, перенесших коронавирус, проверять уровень антител и обязательно делать прививку, если он низкий.Он также опроверг информацию, что онкологические заболевания являются противопоказанием для вакцинации. При этом глава центра подчеркнул, что прививка не навредит, но и не достигнет своей цели для пациентов, которые проходят курс химиотерапии, принимают препараты, подавляющие размножение клеток.По его словам, пока специалисты не рекомендуют прививаться от коронавируса только тем людям, у которых есть "в анамнезе тяжелые аллергические осложнения, типа отека Квинке", или перенесшим анафилактический шок по невыясненным причинам.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. В ходе третьей фазы клинических исследований подтвердились высокая эффективность и безопасность вакцины. Применение "Спутника V" одобрили уже более чем в 40 странах мира.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, вакцина "спутник v", россия
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V
" надеются, что продолжительность ее действия превысит два года, сообщил в эфире "Соловьев Live
" глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
.
Он подчеркнул, что препарат показал одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий.
"В 91,6 процента случаев независимо от того, какой высокий титр антител, происходит защита от инфекции, а в 100 процентах случаев происходит защита от возможности госпитализации, то есть от тяжелых случаев заболевания", — рассказал ученый.
Гинцбург призвал людей, перенесших коронавирус, проверять уровень антител и обязательно делать прививку, если он низкий.
Он также опроверг информацию, что онкологические заболевания являются противопоказанием для вакцинации. При этом глава центра подчеркнул, что прививка не навредит, но и не достигнет своей цели для пациентов, которые проходят курс химиотерапии, принимают препараты, подавляющие размножение клеток.
По его словам, пока специалисты не рекомендуют прививаться от коронавируса только тем людям, у которых есть "в анамнезе тяжелые аллергические осложнения, типа отека Квинке", или перенесшим анафилактический шок по невыясненным причинам.
Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. В ходе третьей фазы клинических исследований подтвердились высокая эффективность и безопасность вакцины. Применение "Спутника V" одобрили уже более чем в 40 странах мира.