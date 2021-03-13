https://ria.ru/20210313/sputnik-1601106563.html

Гинцбург рассказал о продолжительности действия "Спутника V"

Гинцбург рассказал о продолжительности действия "Спутника V"

Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" надеются, что продолжительность ее действия превысит два года, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава Центра РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T21:23

2021-03-13T21:23

2021-03-13T22:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

вакцина "спутник v"

россия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" надеются, что продолжительность ее действия превысит два года, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он подчеркнул, что препарат показал одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий.Гинцбург призвал людей, перенесших коронавирус, проверять уровень антител и обязательно делать прививку, если он низкий.Он также опроверг информацию, что онкологические заболевания являются противопоказанием для вакцинации. При этом глава центра подчеркнул, что прививка не навредит, но и не достигнет своей цели для пациентов, которые проходят курс химиотерапии, принимают препараты, подавляющие размножение клеток.По его словам, пока специалисты не рекомендуют прививаться от коронавируса только тем людям, у которых есть "в анамнезе тяжелые аллергические осложнения, типа отека Квинке", или перенесшим анафилактический шок по невыясненным причинам.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. В ходе третьей фазы клинических исследований подтвердились высокая эффективность и безопасность вакцины. Применение "Спутника V" одобрили уже более чем в 40 странах мира.

https://ria.ru/20210313/pandemiya-1601109837.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, вакцина "спутник v", россия