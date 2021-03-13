https://ria.ru/20210313/sputnik-1601051142.html

Немецкий депутат высказалась о шансах "Спутника V" на одобрение в ЕС

Немецкий депутат высказалась о шансах "Спутника V" на одобрение в ЕС

Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель рассчитывает, что у российской вакцины от коронавируса "Спутник V" шансы... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T10:23

2021-03-13T10:23

2021-03-13T10:23

вакцина "спутник v"

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи

альтернатива для германии (партия)

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

германия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель рассчитывает, что у российской вакцины от коронавируса "Спутник V" шансы на одобрение в Евросоюзе те же, что и у других, это обеспечит реальную конкуренцию вакцин.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству."Я надеюсь, что у "Спутника V" те же шансы на одобрение, что и у других вакцин. Это позволит сохранить реальную конкуренцию вакцин в Европе", - сказала Вайдель РИА Новости.Представители делегации "АдГ" встретились с разработчиками российской вакцины "Спутник V" и с представителями РФПИ. Как пояснила собеседница агентства, участники встречи говорили в целом о ситуации с вакцинацией в России и ЕС. Речь также шла о различных стратегиях порядка вакцинации, о доступности и порядке закупок вакцин.Вайдель добавила, что члены "АдГ" во время визита в Москву получили "дружеское предложение" поставить себе российскую вакцину, но не воспользовались им.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, альтернатива для германии (партия), российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, германия