Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26
16:30 13.03.2021 (обновлено: 16:58 13.03.2021)
© МЧС Республики КазахстанКрушение Ан-26 в Казахстане. Кадр видео
© МЧС Республики Казахстан
АЛМА-АТА, 13 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении военного самолета в Алма-Ате и поручил начать расследование причин катастрофы.
Ранее пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила, что самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находилось шесть человек. По данным МЧС, четыре человека погибли на месте крушения, двое были госпитализированы. По информации управления здравоохранения Алма-Аты, пострадавшие находятся в реанимации.
"Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться", - написал Токаев в Twitter.
Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил в Twitter, что выехал на место крушения Ан-26. "Поручил соответствующим службам провести ликвидацию последствий произошедшего. Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил он.