https://ria.ru/20210313/soboleznovaniya-1601084284.html

Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26

Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении военного самолета в Алма-Ате и поручил начать... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T16:30

2021-03-13T16:30

2021-03-13T16:58

крушение ан-26 в казахстане

касым-жомарт токаев

алма-ата

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 13 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении военного самолета в Алма-Ате и поручил начать расследование причин катастрофы.Ранее пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила, что самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находилось шесть человек. По данным МЧС, четыре человека погибли на месте крушения, двое были госпитализированы. По информации управления здравоохранения Алма-Аты, пострадавшие находятся в реанимации.Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил в Twitter, что выехал на место крушения Ан-26. "Поручил соответствующим службам провести ликвидацию последствий произошедшего. Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил он.

https://ria.ru/20210313/katastrofy-1601083618.html

алма-ата

казахстан

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крушение ан-26 в казахстане, касым-жомарт токаев, алма-ата, казахстан, в мире