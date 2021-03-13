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Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26
Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении военного самолета в Алма-Ате и поручил начать... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T16:30
2021-03-13T16:58
крушение ан-26 в казахстане
касым-жомарт токаев
алма-ата
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 13 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении военного самолета в Алма-Ате и поручил начать расследование причин катастрофы.Ранее пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила, что самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находилось шесть человек. По данным МЧС, четыре человека погибли на месте крушения, двое были госпитализированы. По информации управления здравоохранения Алма-Аты, пострадавшие находятся в реанимации.Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил в Twitter, что выехал на место крушения Ан-26. "Поручил соответствующим службам провести ликвидацию последствий произошедшего. Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил он.
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крушение ан-26 в казахстане, касым-жомарт токаев, алма-ата, казахстан, в мире

Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26

16:30 13.03.2021 (обновлено: 16:58 13.03.2021)
 
© МЧС Республики КазахстанКрушение Ан-26 в Казахстане. Кадр видео
Крушение Ан-26 в Казахстане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© МЧС Республики Казахстан
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АЛМА-АТА, 13 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении военного самолета в Алма-Ате и поручил начать расследование причин катастрофы.
Ранее пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила, что самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находилось шесть человек. По данным МЧС, четыре человека погибли на месте крушения, двое были госпитализированы. По информации управления здравоохранения Алма-Аты, пострадавшие находятся в реанимации.
"Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться", - написал Токаев в Twitter.
Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил в Twitter, что выехал на место крушения Ан-26. "Поручил соответствующим службам провести ликвидацию последствий произошедшего. Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил он.
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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Крушение Ан-26 в КазахстанеКасым-Жомарт ТокаевАлма-АтаКазахстанВ мире
 
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