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Ученые нашли сходство между людьми и странными древними существами
Ученые нашли сходство между людьми и странными древними существами
Ученые обнаружили сходство между человеком и древними существами, жившими более 500 миллионов лет назад. Соответствующая статья была опубликована на сайте UCR... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T17:30
2021-03-13T20:02
открытия - риа наука
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ученые обнаружили сходство между человеком и древними существами, жившими более 500 миллионов лет назад. Соответствующая статья была опубликована на сайте UCR News.Речь идет об эдиакарской биоте — комплексе ископаемых организмов, населявших океанское дно около 550 миллионов лет назад.Специалисты из Смитсоновского Национального музея естественной истории изучили ископаемые следы, оставленные этими организмами. Исследователям удалось выяснить, что эти организмы имели рудиментарные органы нервной системы, регулируемые теми же типами генетических элементов, которые до сих пор используются животными, в том числе человеком."Анализ показал, что эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы", — считают авторы исследования.Ранее в журнале Nature Ecology &amp; Evolution было опубликовано исследование, согласно которому неандертальцы имели такую же слуховую систему, как у современных людей, и они могли воспринимать и воспроизводить человеческую речь, а также, скорее всего, обладали способностью общения посредством звуков.
https://ria.ru/20201015/drevnie-1579983863.html
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открытия - риа наука

Ученые нашли сходство между людьми и странными древними существами

17:30 13.03.2021 (обновлено: 20:02 13.03.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Ryan Somma / Жизнь в Эдиакарском море
Жизнь в Эдиакарском море - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
CC BY-SA 2.0 / Ryan Somma /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ученые обнаружили сходство между человеком и древними существами, жившими более 500 миллионов лет назад. Соответствующая статья была опубликована на сайте UCR News.
Речь идет об эдиакарской биоте — комплексе ископаемых организмов, населявших океанское дно около 550 миллионов лет назад.
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15 октября 2020, 18:00Наука
Найдена причина вымирания других видов древних людей
Специалисты из Смитсоновского Национального музея естественной истории изучили ископаемые следы, оставленные этими организмами.

"Эти животные настолько странные и разные, что их трудно отнести к современным категориям живых организмов, если взглянуть на них", — заявила палеобиолог Мэри Дрозер из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Исследователям удалось выяснить, что эти организмы имели рудиментарные органы нервной системы, регулируемые теми же типами генетических элементов, которые до сих пор используются животными, в том числе человеком.
"Анализ показал, что эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы", — считают авторы исследования.
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9 марта, 12:44
Ученые предупредили о риске вымирания людей из-за потепления в тропиках
Ранее в журнале Nature Ecology & Evolution было опубликовано исследование, согласно которому неандертальцы имели такую же слуховую систему, как у современных людей, и они могли воспринимать и воспроизводить человеческую речь, а также, скорее всего, обладали способностью общения посредством звуков.
 
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