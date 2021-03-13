https://ria.ru/20210313/skhodstvo-1601089624.html

Ученые нашли сходство между людьми и странными древними существами

Ученые нашли сходство между людьми и странными древними существами

Ученые обнаружили сходство между человеком и древними существами, жившими более 500 миллионов лет назад. Соответствующая статья была опубликована на сайте UCR... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T17:30

2021-03-13T17:30

2021-03-13T20:02

открытия - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601094169_0:112:1536:976_1920x0_80_0_0_09342983d4fa42f78cde05a6c19d3233.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ученые обнаружили сходство между человеком и древними существами, жившими более 500 миллионов лет назад. Соответствующая статья была опубликована на сайте UCR News.Речь идет об эдиакарской биоте — комплексе ископаемых организмов, населявших океанское дно около 550 миллионов лет назад.Специалисты из Смитсоновского Национального музея естественной истории изучили ископаемые следы, оставленные этими организмами. Исследователям удалось выяснить, что эти организмы имели рудиментарные органы нервной системы, регулируемые теми же типами генетических элементов, которые до сих пор используются животными, в том числе человеком."Анализ показал, что эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы", — считают авторы исследования.Ранее в журнале Nature Ecology & Evolution было опубликовано исследование, согласно которому неандертальцы имели такую же слуховую систему, как у современных людей, и они могли воспринимать и воспроизводить человеческую речь, а также, скорее всего, обладали способностью общения посредством звуков.

https://ria.ru/20201015/drevnie-1579983863.html

https://ria.ru/20210309/vymiranie-1600442867.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука