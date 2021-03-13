https://ria.ru/20210313/sezar-1601058353.html

"Сезар" за лучший фильм присужден картине "Счастливо оставаться"

"Сезар" за лучший фильм присужден картине "Счастливо оставаться"

Лучшим фильмом по версии Французской академии в 2021 году признана картина "Счастливо оставаться" (Adieu les cons) Альбера Дюпонтеля. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T11:39

2021-03-13T11:39

2021-03-13T12:04

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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости, Людмила Орищенко. Лучшим фильмом по версии Французской академии в 2021 году признана картина "Счастливо оставаться" (Adieu les cons) Альбера Дюпонтеля.Этот фильм также получил статуэтки "Сезар" в номинациях "лучший режиссер" и "лучший сценарий". Трансляцию церемонии вел Canal+.Награда за лучшую мужскую роль была вручена Сами Буажила (фильм "Сын"). Лучшей актрисой стала Лор Калями, сыгравшая в фильме "Антуанетта в Севенне" (Antoinette dans les Cévennes).В этом году вручение 46-й премии "Сезар" проходило в особых условиях в связи с введенными ограничениями на фоне эпидемии коронавируса. В концертном зале Оlympia, где проводилось мероприятие, находились лишь номинанты и ведущие, другой публики не было. Как сообщали СМИ, все приглашенные должны были предоставить негативный тест на COVID-19, сделанный максим за 48 часов до начала мероприятия, на входе в зал измерялась температура. Ведущей церемонии была актриса Марина Фуа.Неоднократно в течение вечера со сцены звучали обращения к министру культуры Франции Розелин Башло "лучше бороться" за права артистов и призывы открыть учреждения культуры, которые не работают во Франции с октября прошлого года.

https://ria.ru/20210313/sezar-1601040953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

французская академия, кино и сериалы, новости культуры, сезар, франция