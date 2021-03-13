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https://ria.ru/20210313/sezar-1601058353.html
"Сезар" за лучший фильм присужден картине "Счастливо оставаться"
"Сезар" за лучший фильм присужден картине "Счастливо оставаться"
Лучшим фильмом по версии Французской академии в 2021 году признана картина "Счастливо оставаться" (Adieu les cons) Альбера Дюпонтеля. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:39
2021-03-13T12:04
культура
французская академия
кино и сериалы
новости культуры
сезар
франция
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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости, Людмила Орищенко. Лучшим фильмом по версии Французской академии в 2021 году признана картина "Счастливо оставаться" (Adieu les cons) Альбера Дюпонтеля.Этот фильм также получил статуэтки "Сезар" в номинациях "лучший режиссер" и "лучший сценарий". Трансляцию церемонии вел Canal+.Награда за лучшую мужскую роль была вручена Сами Буажила (фильм "Сын"). Лучшей актрисой стала Лор Калями, сыгравшая в фильме "Антуанетта в Севенне" (Antoinette dans les Cévennes).В этом году вручение 46-й премии "Сезар" проходило в особых условиях в связи с введенными ограничениями на фоне эпидемии коронавируса. В концертном зале Оlympia, где проводилось мероприятие, находились лишь номинанты и ведущие, другой публики не было. Как сообщали СМИ, все приглашенные должны были предоставить негативный тест на COVID-19, сделанный максим за 48 часов до начала мероприятия, на входе в зал измерялась температура. Ведущей церемонии была актриса Марина Фуа.Неоднократно в течение вечера со сцены звучали обращения к министру культуры Франции Розелин Башло "лучше бороться" за права артистов и призывы открыть учреждения культуры, которые не работают во Франции с октября прошлого года.
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французская академия, кино и сериалы, новости культуры, сезар, франция

"Сезар" за лучший фильм присужден картине "Счастливо оставаться"

11:39 13.03.2021 (обновлено: 12:04 13.03.2021)
 
© REUTERS / Bertrand Guay/PoolВо время 46-й церемонии награждения Сезар в концертном зале Olympia, Париж
Во время 46-й церемонии награждения Сезар в концертном зале Olympia, Париж - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© REUTERS / Bertrand Guay/Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости, Людмила Орищенко. Лучшим фильмом по версии Французской академии в 2021 году признана картина "Счастливо оставаться" (Adieu les cons) Альбера Дюпонтеля.
Этот фильм также получил статуэтки "Сезар" в номинациях "лучший режиссер" и "лучший сценарий". Трансляцию церемонии вел Canal+.
Награда за лучшую мужскую роль была вручена Сами Буажила (фильм "Сын"). Лучшей актрисой стала Лор Калями, сыгравшая в фильме "Антуанетта в Севенне" (Antoinette dans les Cévennes).
В этом году вручение 46-й премии "Сезар" проходило в особых условиях в связи с введенными ограничениями на фоне эпидемии коронавируса. В концертном зале Оlympia, где проводилось мероприятие, находились лишь номинанты и ведущие, другой публики не было.
© REUTERS / Thomas Samson/Pool Актер Николя Марье после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Счастливо оставаться"
Актер Николя Марье после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме Счастливо оставаться
1 из 4
Актер Николя Марье после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Счастливо оставаться"
© REUTERS / Thomas Samson/Pool
© REUTERS / Bertrand Guay/Pool Во время 46-й церемонии награждения Сезар в концертном зале Olympia, Париж
Во время 46-й церемонии награждения Сезар в концертном зале Olympia, Париж
2 из 4
Во время 46-й церемонии награждения Сезар в концертном зале Olympia, Париж
© REUTERS / Bertrand Guay/Pool
© AFP 2021 / Thomas Samson/Pool Актер Сами Буажила после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль за фильм "Un fils"
Актер Сами Буажила после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль за фильм Un fils
3 из 4
Актер Сами Буажила после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль за фильм "Un fils"
© AFP 2021 / Thomas Samson/Pool
© REUTERS / Thomas Samson/Pool Актриса Лор Калами позирует во время фотосессии после получения награды за лучшую женскую роль за роль в фильме "Антуанетта в в Севенне"
Актриса Лор Калами после получения награды премии Сезар за лучшую женскую роль за роль в фильме Антуанетта в в Севенне
4 из 4
Актриса Лор Калами позирует во время фотосессии после получения награды за лучшую женскую роль за роль в фильме "Антуанетта в в Севенне"
© REUTERS / Thomas Samson/Pool
1 из 4
Актер Николя Марье после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Счастливо оставаться"
© REUTERS / Thomas Samson/Pool
2 из 4
Во время 46-й церемонии награждения Сезар в концертном зале Olympia, Париж
© REUTERS / Bertrand Guay/Pool
3 из 4
Актер Сами Буажила после получения награды премии Сезар за лучшую мужскую роль за фильм "Un fils"
© AFP 2021 / Thomas Samson/Pool
4 из 4
Актриса Лор Калами позирует во время фотосессии после получения награды за лучшую женскую роль за роль в фильме "Антуанетта в в Севенне"
© REUTERS / Thomas Samson/Pool
Как сообщали СМИ, все приглашенные должны были предоставить негативный тест на COVID-19, сделанный максим за 48 часов до начала мероприятия, на входе в зал измерялась температура. Ведущей церемонии была актриса Марина Фуа.
Неоднократно в течение вечера со сцены звучали обращения к министру культуры Франции Розелин Башло "лучше бороться" за права артистов и призывы открыть учреждения культуры, которые не работают во Франции с октября прошлого года.
Актриса Корин Масьеро на красной дорожке перед началом 46-й церемонии награждения Cesar Awards в Париже - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
Вчера, 04:32Культура
Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
 
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