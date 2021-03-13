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https://ria.ru/20210313/sezar-1601040953.html
Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
Актриса Корин Масьеро разделась на сцене во время вручения наград кинопремии "Сезар" в знак протеста против закрытия в связи с пандемией коронавируса учреждений РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T04:32
2021-03-13T04:59
культура
жан кастекс
французская академия
коронавирус covid-19
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости, Людмила Орищенко. Актриса Корин Масьеро разделась на сцене во время вручения наград кинопремии "Сезар" в знак протеста против закрытия в связи с пандемией коронавируса учреждений культуры во Франции.Премия "Сезар" ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. В этом году триумфатором стала картина "Счастливо оставаться" (Adieu les cons) Альбера Дюпонтеля, признанная лучшим фильмом, а в общей сложности завоевавшая семь статуэток. Трансляцию церемонии вел Canal+.Вышедшая на сцену вручать премию в номинации "лучшие костюмы" 57-летняя Масьеро была одета в костюм осла, на ее лице была нанесена красная краска. Она высказался в поддержку артистов, которые проводят бессрочную акцию, "оккупируя" театр "Одеон" в Париже, и требуют открытия культурных учреждений.Актриса буквально шокировала зал, когда в конце своего скетча разделась догола."Сейчас мы такие – абсолютные голые", - сказала она, имея в виду состояние культуры. На груди Масьеро была надпись: No culture, no future ("Нет культуры – нет будущего"), на спине - по-видимому, обращение к премьер-министру страны Жану Кастексу: "Верни нам искусство, Жан".Ранее сообщалось, что несколько театров Франции заняты протестующими артистами, работающими по временным контрактам - они требуют открыть культурные учреждения в стране, которые простаивают уже четыре месяца из-за антикоронавирусных мер. Речь в выступлении Масьеро на церемонии "Сезара", в частности, шла о театре "Одеон", который занят протестующими с 4 марта.
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жан кастекс, французская академия, коронавирус covid-19, франция, париж, в мире

Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19

04:32 13.03.2021 (обновлено: 04:59 13.03.2021)
 
© Фото : Académie des CésarНациональная кинопремия Франции "Сезар"
Национальная кинопремия Франции Сезар - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Фото : Académie des César
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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости, Людмила Орищенко. Актриса Корин Масьеро разделась на сцене во время вручения наград кинопремии "Сезар" в знак протеста против закрытия в связи с пандемией коронавируса учреждений культуры во Франции.
Премия "Сезар" ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. В этом году триумфатором стала картина "Счастливо оставаться" (Adieu les cons) Альбера Дюпонтеля, признанная лучшим фильмом, а в общей сложности завоевавшая семь статуэток. Трансляцию церемонии вел Canal+.
Вышедшая на сцену вручать премию в номинации "лучшие костюмы" 57-летняя Масьеро была одета в костюм осла, на ее лице была нанесена красная краска. Она высказался в поддержку артистов, которые проводят бессрочную акцию, "оккупируя" театр "Одеон" в Париже, и требуют открытия культурных учреждений.
Актриса буквально шокировала зал, когда в конце своего скетча разделась догола.
"Сейчас мы такие – абсолютные голые", - сказала она, имея в виду состояние культуры. На груди Масьеро была надпись: No culture, no future ("Нет культуры – нет будущего"), на спине - по-видимому, обращение к премьер-министру страны Жану Кастексу: "Верни нам искусство, Жан".
Ранее сообщалось, что несколько театров Франции заняты протестующими артистами, работающими по временным контрактам - они требуют открыть культурные учреждения в стране, которые простаивают уже четыре месяца из-за антикоронавирусных мер. Речь в выступлении Масьеро на церемонии "Сезара", в частности, шла о театре "Одеон", который занят протестующими с 4 марта.
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