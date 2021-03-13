https://ria.ru/20210313/sezar-1601040953.html

Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19

Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19

Актриса Корин Масьеро разделась на сцене во время вручения наград кинопремии "Сезар" в знак протеста против закрытия в связи с пандемией коронавируса учреждений РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T04:32

2021-03-13T04:32

2021-03-13T04:59

культура

жан кастекс

французская академия

коронавирус covid-19

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости, Людмила Орищенко. Актриса Корин Масьеро разделась на сцене во время вручения наград кинопремии "Сезар" в знак протеста против закрытия в связи с пандемией коронавируса учреждений культуры во Франции.Премия "Сезар" ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. В этом году триумфатором стала картина "Счастливо оставаться" (Adieu les cons) Альбера Дюпонтеля, признанная лучшим фильмом, а в общей сложности завоевавшая семь статуэток. Трансляцию церемонии вел Canal+.Вышедшая на сцену вручать премию в номинации "лучшие костюмы" 57-летняя Масьеро была одета в костюм осла, на ее лице была нанесена красная краска. Она высказался в поддержку артистов, которые проводят бессрочную акцию, "оккупируя" театр "Одеон" в Париже, и требуют открытия культурных учреждений.Актриса буквально шокировала зал, когда в конце своего скетча разделась догола."Сейчас мы такие – абсолютные голые", - сказала она, имея в виду состояние культуры. На груди Масьеро была надпись: No culture, no future ("Нет культуры – нет будущего"), на спине - по-видимому, обращение к премьер-министру страны Жану Кастексу: "Верни нам искусство, Жан".Ранее сообщалось, что несколько театров Франции заняты протестующими артистами, работающими по временным контрактам - они требуют открыть культурные учреждения в стране, которые простаивают уже четыре месяца из-за антикоронавирусных мер. Речь в выступлении Масьеро на церемонии "Сезара", в частности, шла о театре "Одеон", который занят протестующими с 4 марта.

https://ria.ru/20210227/protest-1599268266.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан кастекс, французская академия, коронавирус covid-19, франция, париж, в мире