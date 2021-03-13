https://ria.ru/20210313/sdadut-1601080640.html

Украинское СМИ рассказало, как американцы "сдадут" Киев из-за России

Украинское СМИ рассказало, как американцы "сдадут" Киев из-за России

Внешняя политика США при президенте Джо Байдене, вероятно, будет направлена на выстраивание отношений с Россией в противовес Китаю, а значит, в обход интересов... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T16:18

2021-03-13T16:18

2021-03-13T17:00

россия

джо байден

китай

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Внешняя политика США при президенте Джо Байдене, вероятно, будет направлена на выстраивание отношений с Россией в противовес Китаю, а значит, в обход интересов Украины — такую точку зрения выразил украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний в материале портала "Главред". В подтверждение этих слов автор статьи сравнил внешнюю политику США при Обаме и Трампе. Так, он утверждает, что именно Трамп в 2019 году устроил остановку строительства "Северного потока — 2", что обеспечило Киеву выгодный контракт на транзит газа. Но с приходом к власти Байдена, которого Загородний называет прямым продолжателем политики Обамы, поступки Вашингтона перестанут играть на руку Киеву. Кроме того, журналист уверен, что при нынешнем президенте Штаты станут "мягко" развивать отношения с Россией для того, чтобы оставить Китай без союзников на политической арене. Соединенные Штаты активно выступают против строительства газопровода между Россией и Германией, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. Украина также призывает остановить проект. В конце 2019 года США ввели санкции против "Северного потока — 2", из-за чего укладка труб прервалась на год. По данным на конец января, оставалось достроить примерно 148 километров обеих ниток в водах Германии и Дании, но Вашингтон продолжает угрожать все новыми ограничительными мерами. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели. Германия также поддерживает проект, так как заинтересована в надежных поставках топлива.

https://ria.ru/20210313/nato-1601036491.html

https://ria.ru/20210312/potok-1600872921.html

россия

китай

сша

украина

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россия, джо байден, китай, сша, украина, в мире