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Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Апостроф" заявил об истощении возможностей санкционного давления Запада и Киева против России. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T03:48
2021-03-13T03:48
россия
валерий чалый
луганская народная республика
донецкая народная республика
евросоюз
минск
оон
сша
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На Украине признали провал западных санкций против России
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Апостроф" заявил об истощении возможностей санкционного давления Запада и Киева против России.Он также выразил мнение, что Россия изменит свою позицию по урегулированию на востоке Украины только в случае, если будет предложен некий "новый концептуальный подход", связанный с формированием системы безопасности ЕС и Украины после завершения конфликта в регионе. Именно тогда, как считает Чалый, Киев получит возможность "адаптировать Минские соглашения к нуждам Украины".
https://ria.ru/20210308/sled-1600320497.html
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россия, валерий чалый, луганская народная республика, донецкая народная республика, евросоюз, минск, оон, сша, украина, в мире

Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России

03:48 13.03.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Апостроф" заявил об истощении возможностей санкционного давления Запада и Киева против России.
"Возможности санкционной политики и возможности давления со стороны Запада и Украины на Россию уже дошли до своего истощения. То есть, в дальнейшем вряд ли мы сможем – и Западный мир, и Украина – найти какие-то инструменты, которые смогут только за счет давления, за счет силы принудить Россию к миру", – сказал Чалый.
Он также выразил мнение, что Россия изменит свою позицию по урегулированию на востоке Украины только в случае, если будет предложен некий "новый концептуальный подход", связанный с формированием системы безопасности ЕС и Украины после завершения конфликта в регионе. Именно тогда, как считает Чалый, Киев получит возможность "адаптировать Минские соглашения к нуждам Украины".
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РоссияВалерий ЧалыйЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЕвросоюзМинскООНСШАУкраинаВ мире
 
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