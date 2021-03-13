https://ria.ru/20210313/sanktsii-1601040625.html
Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Апостроф" заявил об истощении возможностей санкционного давления Запада и Киева против России. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T03:48
2021-03-13T03:48
2021-03-13T03:48
россия
валерий чалый
луганская народная республика
донецкая народная республика
евросоюз
минск
оон
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
На Украине признали провал западных санкций против России
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Апостроф" заявил об истощении возможностей санкционного давления Запада и Киева против России.Он также выразил мнение, что Россия изменит свою позицию по урегулированию на востоке Украины только в случае, если будет предложен некий "новый концептуальный подход", связанный с формированием системы безопасности ЕС и Украины после завершения конфликта в регионе. Именно тогда, как считает Чалый, Киев получит возможность "адаптировать Минские соглашения к нуждам Украины".
https://ria.ru/20210308/sled-1600320497.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5531fab3c4ed3207ece8557c058c3761.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий чалый, луганская народная республика, донецкая народная республика, евросоюз, минск, оон, сша, украина, в мире