https://ria.ru/20210313/sanktsii-1601040625.html

Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России

Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Апостроф" заявил об истощении возможностей санкционного давления Запада и Киева против России. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T03:48

2021-03-13T03:48

2021-03-13T03:48

россия

валерий чалый

луганская народная республика

донецкая народная республика

евросоюз

минск

оон

сша

украина

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На Украине признали провал западных санкций против России

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Апостроф" заявил об истощении возможностей санкционного давления Запада и Киева против России.Он также выразил мнение, что Россия изменит свою позицию по урегулированию на востоке Украины только в случае, если будет предложен некий "новый концептуальный подход", связанный с формированием системы безопасности ЕС и Украины после завершения конфликта в регионе. Именно тогда, как считает Чалый, Киев получит возможность "адаптировать Минские соглашения к нуждам Украины".

https://ria.ru/20210308/sled-1600320497.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

сша

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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