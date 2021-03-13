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Японцев впечатлили советские самолеты-гиганты
Японцев впечатлили советские самолеты-гиганты
Читатели Yahoo News Japan рассказали о своих впечатлениях от описанных в статье советских самолетов Ан-225 "Мрия", Ан-124 "Руслан" и Ан-22 "Антей", отметив их... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T10:35
2021-03-13T12:37
ан-22
ан-12
ан-124
япония
ссср
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan рассказали о своих впечатлениях от описанных в статье советских самолетов Ан-225 "Мрия", Ан-124 "Руслан" и Ан-22 "Антей", отметив их необычные характеристики и востребованность в современных условиях.Авиастроительная компания "Антонов", как пишет автор Масао Танэяма, разрабатывала невероятные машины. Сильная сторона этих самолетов заключается в возможности их эксплуатации в условиях пересеченной местности. Также у них есть иллюминаторы в нижней части лайнера, предназначенные для взлета и посадки там, где для этого нет нужных условий."Антей" разрабатывался как преемник четырехмоторного Ан-12 с турбовинтовыми двигателями: на тот момент у него был самый большой фюзеляж для транспортных моделей. По размерам эта машина больше "Boeing-787-8", а на носу располагаются иллюминаторы. Ее оснастили турбовинтовыми силовыми установками со сдвоенными винтами, вращающиеся в разных направлениях. Конструкция Ан-22 выполнена по схеме высокоплана — крылья расположены в верхней точке.Несмотря на то что самолет был создан более 50 лет назад, его, так же как и Ан-124, до сих пор используют, например, при перевозке грузов. В статье напомнили, что Ан-225 прилетает в Японию раз в несколько лет.Пользователь Дзебансэн напомнил, что в "Руслане" может поместиться двигатель от "Boeing 777-300ER".""Антей" также может выполнять задачи, которые не под силу другим самолетам. &lt;...&gt; Надо забить под завязку грузовые отсеки этих самолетов вакциной от коронавируса и развести по всему миру", — написал он.Кроме того, комментатор хотел бы увидеть этот самолет вживую. К его желанию присоединился и читатель Yom. Дзюкусуйсэки подметил востребованность Ан-225 в условиях пандемии COVID-19. В прошлом году самолет прилетал в Японию для загрузки медикаментов. Пользователь под ником Lau назвал машину "прекрасным примером авиастроительного искусства". Кроме того, он вспомнил о B-52 и C-130, которые также эксплуатируются уже более полувека.Mur отметил, что эти самолеты похожи на машины из одного фантастического фильма."В СССР на самом деле было много транспортных средств, которые отличались уникальной формой", — присоединился к дискуссии читатель под псевдонимом Mon.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210223/arktika-1598670432.html
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ан-22, ан-12, ан-124, япония, ссср, в мире

Японцев впечатлили советские самолеты-гиганты

10:35 13.03.2021 (обновлено: 12:37 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Ан-124 "Руслан"
Самолет Ан-124 Руслан - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan рассказали о своих впечатлениях от описанных в статье советских самолетов Ан-225 "Мрия", Ан-124 "Руслан" и Ан-22 "Антей", отметив их необычные характеристики и востребованность в современных условиях.
Авиастроительная компания "Антонов", как пишет автор Масао Танэяма, разрабатывала невероятные машины. Сильная сторона этих самолетов заключается в возможности их эксплуатации в условиях пересеченной местности. Также у них есть иллюминаторы в нижней части лайнера, предназначенные для взлета и посадки там, где для этого нет нужных условий.
"Я слышал, что так пилоты наблюдают за состоянием поверхности для посадки", — написал Танэяма.
"Антей" разрабатывался как преемник четырехмоторного Ан-12 с турбовинтовыми двигателями: на тот момент у него был самый большой фюзеляж для транспортных моделей. По размерам эта машина больше "Boeing-787-8", а на носу располагаются иллюминаторы. Ее оснастили турбовинтовыми силовыми установками со сдвоенными винтами, вращающиеся в разных направлениях. Конструкция Ан-22 выполнена по схеме высокоплана — крылья расположены в верхней точке.
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Несмотря на то что самолет был создан более 50 лет назад, его, так же как и Ан-124, до сих пор используют, например, при перевозке грузов. В статье напомнили, что Ан-225 прилетает в Японию раз в несколько лет.
Пользователь Дзебансэн напомнил, что в "Руслане" может поместиться двигатель от "Boeing 777-300ER".
""Антей" также может выполнять задачи, которые не под силу другим самолетам. <...> Надо забить под завязку грузовые отсеки этих самолетов вакциной от коронавируса и развести по всему миру", — написал он.
Кроме того, комментатор хотел бы увидеть этот самолет вживую. К его желанию присоединился и читатель Yom. Дзюкусуйсэки подметил востребованность Ан-225 в условиях пандемии COVID-19. В прошлом году самолет прилетал в Японию для загрузки медикаментов. Пользователь под ником Lau назвал машину "прекрасным примером авиастроительного искусства". Кроме того, он вспомнил о B-52 и C-130, которые также эксплуатируются уже более полувека.
"Это легендарные самолеты. Жаль, что у Японии пока нет таких машин", — пояснил он.
Mur отметил, что эти самолеты похожи на машины из одного фантастического фильма.
СССР на самом деле было много транспортных средств, которые отличались уникальной формой", — присоединился к дискуссии читатель под псевдонимом Mon.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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