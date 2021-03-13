https://ria.ru/20210313/samolet-1601045485.html

Летевший из Москвы в Новосибирск самолет сел в Тюмени из-за неисправности

Летевший из Москвы в Новосибирск самолет сел в Тюмени из-за неисправности

Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы в Новосибирск, экстренно приземлился в Тюмени, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T08:41

2021-03-13T08:41

2021-03-13T15:06

s7 airlines

москва

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы в Новосибирск, экстренно приземлился в Тюмени, сообщает Уральская транспортная прокуратура.По данным ведомства, борт сел в аэропорту Рощино в 04:22 по местному времени (02:22 мск). На борту лайнера А-321 находились 197 пассажиров, из них семь детей. Всех разместили в санитарной зоне.Авиакомпания предоставила резервный борт, и в 10:07 (08:07 мск) он вылетел в Новосибирск.Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль. Проверку проводит и Уральское следственное управление на транспорте.

https://ria.ru/20210223/samolet-1598661874.html

москва

тюмень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

s7 airlines, москва, тюмень, происшествия