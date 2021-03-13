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Летевший из Москвы в Новосибирск самолет сел в Тюмени из-за неисправности
Летевший из Москвы в Новосибирск самолет сел в Тюмени из-за неисправности
Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы в Новосибирск, экстренно приземлился в Тюмени, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.03.2021
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тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы в Новосибирск, экстренно приземлился в Тюмени, сообщает Уральская транспортная прокуратура.По данным ведомства, борт сел в аэропорту Рощино в 04:22 по местному времени (02:22 мск). На борту лайнера А-321 находились 197 пассажиров, из них семь детей. Всех разместили в санитарной зоне.Авиакомпания предоставила резервный борт, и в 10:07 (08:07 мск) он вылетел в Новосибирск.Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль. Проверку проводит и Уральское следственное управление на транспорте.
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s7 airlines, москва, тюмень, происшествия

Летевший из Москвы в Новосибирск самолет сел в Тюмени из-за неисправности

08:41 13.03.2021 (обновлено: 15:06 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы в Новосибирск, экстренно приземлился в Тюмени, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, борт сел в аэропорту Рощино в 04:22 по местному времени (02:22 мск).

"Предварительная причина посадки воздушного судна — отказ второго двигателя. Посадка произведена в штатном режиме", — говорится в сообщении.

На борту лайнера А-321 находились 197 пассажиров, из них семь детей. Всех разместили в санитарной зоне.
Авиакомпания предоставила резервный борт, и в 10:07 (08:07 мск) он вылетел в Новосибирск.
Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль. Проверку проводит и Уральское следственное управление на транспорте.
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