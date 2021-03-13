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Врач выписал женщине необычный рецепт после прививки от COVID-19
Врач выписал женщине необычный рецепт после прививки от COVID-19
Жительнице Нью-Йорка Эвелин Шоу после вакцинации от коронавируса выписали необычный рецепт, который разрешает ей обнять внучку. Об этом сообщило издание... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T13:53
2021-03-13T13:53
2021-03-13T15:51
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Жительнице Нью-Йорка Эвелин Шоу после вакцинации от коронавируса выписали необычный рецепт, который разрешает ей обнять внучку. Об этом сообщило издание Insider.На протяжении года женщина не могла полноценно проводить время с семьей из-за коронавируса. Ее дочь Лаура рассказала, что все это время при общении они держали дистанцию в два метра. Через две недели после того, как Эвелин получила вторую дозу препарата против коронавируса, она не перестала переживать из-за социальной дистанции и продолжала ее соблюдать даже с близкими. Поэтому семейный врач придумал способ, как помочь ей почувствовать себя комфортно и выписал рецепт на необычные "лекарство".В нем медик указал: "Вам разрешено обнимать внучку".Семья Эвелин передала ей назначение, после чего женщина расплакалась и обняла своих близких.
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в мире, коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сша
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Жительнице Нью-Йорка
Эвелин Шоу после вакцинации от коронавируса
выписали необычный рецепт, который разрешает ей обнять внучку. Об этом сообщило издание Insider
.
На протяжении года женщина не могла полноценно проводить время с семьей из-за коронавируса. Ее дочь Лаура рассказала, что все это время при общении они держали дистанцию в два метра.
"С марта прошлого года ее никто не обнимал, она не позволяла делать это", — пояснила Лаура.
Через две недели после того, как Эвелин получила вторую дозу препарата против коронавируса, она не перестала переживать из-за социальной дистанции и продолжала ее соблюдать даже с близкими. Поэтому семейный врач придумал способ, как помочь ей почувствовать себя комфортно и выписал рецепт на необычные "лекарство".
В нем медик указал: "Вам разрешено обнимать внучку".
Семья Эвелин передала ей назначение, после чего женщина расплакалась и обняла своих близких.