https://ria.ru/20210313/retsept-1601068794.html

Врач выписал женщине необычный рецепт после прививки от COVID-19

Врач выписал женщине необычный рецепт после прививки от COVID-19

Жительнице Нью-Йорка Эвелин Шоу после вакцинации от коронавируса выписали необычный рецепт, который разрешает ей обнять внучку. Об этом сообщило издание... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T13:53

2021-03-13T13:53

2021-03-13T15:51

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коронавирус covid-19

нью-йорк (город)

сша

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Жительнице Нью-Йорка Эвелин Шоу после вакцинации от коронавируса выписали необычный рецепт, который разрешает ей обнять внучку. Об этом сообщило издание Insider.На протяжении года женщина не могла полноценно проводить время с семьей из-за коронавируса. Ее дочь Лаура рассказала, что все это время при общении они держали дистанцию в два метра. Через две недели после того, как Эвелин получила вторую дозу препарата против коронавируса, она не перестала переживать из-за социальной дистанции и продолжала ее соблюдать даже с близкими. Поэтому семейный врач придумал способ, как помочь ей почувствовать себя комфортно и выписал рецепт на необычные "лекарство".В нем медик указал: "Вам разрешено обнимать внучку".Семья Эвелин передала ей назначение, после чего женщина расплакалась и обняла своих близких.

https://ria.ru/20201220/osobennost-1590081421.html

нью-йорк (город)

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в мире, коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сша