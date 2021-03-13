https://ria.ru/20210313/referendum-1601095152.html
В Госдуму внесли проект об участии 18-летних в многодневных референдумах
В Госдуму внесли проект об участии 18-летних в многодневных референдумах
Законодательная дума Томской области внесла в ГД законопроект, которым уточняется право участия в региональных и местных референдумах лиц, которым в период... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T18:58
2021-03-13T18:58
2021-03-13T18:58
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госдума рф
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общество
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Законодательная дума Томской области внесла в ГД законопроект, которым уточняется право участия в региональных и местных референдумах лиц, которым в период голосования, если оно длится несколько дней подряд, исполняется 18 лет.Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения предлагаются в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".Авторы проекта поясняют, что по закону "условия реализации права на участие в референдуме, в других действиях по его подготовке и проведению, связанные с достижением гражданами в обозначенный период времени возраста 18 лет, предусмотрены только для референдумов Российской Федерации"."В соответствии с указанной нормой возможность участия определяется исходя из последнего дня голосования на соответствующих референдумах", - отмечается в пояснительной записке.При этом условия участия граждан, которым в период голосования исполняется 18 лет, в региональном и местном референдумах (если они проводятся в течение нескольких дней) не определены."В этой связи проектом предлагается устранить указанный правовой пробел, распространив норму федерального закона на референдумы субъектов Российской Федерации, местные референдумы", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20210310/golosovanie-1600580330.html
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россия, госдума рф, томская область, общество
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости.
Законодательная дума Томской области
внесла в ГД
законопроект, которым уточняется право участия в региональных и местных референдумах лиц, которым в период голосования, если оно длится несколько дней подряд, исполняется 18 лет.
Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения предлагаются в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Авторы проекта поясняют, что по закону "условия реализации права на участие в референдуме, в других действиях по его подготовке и проведению, связанные с достижением гражданами в обозначенный период времени возраста 18 лет, предусмотрены только для референдумов Российской Федерации".
"В соответствии с указанной нормой возможность участия определяется исходя из последнего дня голосования на соответствующих референдумах", - отмечается в пояснительной записке.
При этом условия участия граждан, которым в период голосования исполняется 18 лет, в региональном и местном референдумах (если они проводятся в течение нескольких дней) не определены.
"В этой связи проектом предлагается устранить указанный правовой пробел, распространив норму федерального закона на референдумы субъектов Российской Федерации, местные референдумы", - говорится в пояснительной записке.