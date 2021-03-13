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Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
Растущее беспокойство из-за экономической ситуации, вызванное пандемией COVID-19, а также риторика бывшего президента США Дональда Трампа могли способствовать... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T02:29
2021-03-13T02:31
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
москва
калифорния
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Растущее беспокойство из-за экономической ситуации, вызванное пандемией COVID-19, а также риторика бывшего президента США Дональда Трампа могли способствовать росту расизма в отношении американцев азиатского происхождения, сообщила РИА Новости профессор консультативной психологии в университете Санта-Клары в Калифорнии Шерри Ван.Ранее центр по исследованию нетерпимости и экстремизма в университете Калифорнии опубликовал доклад, согласно которому преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения в 16 городах выросли на 150% в 2020 году. Президент США Джо Байден, выступая с телеобращением, осудил насилие и расистские нападки на граждан азиатской внешности и обвинения их в какой-либо связи с коронавирусом, появившимся в Китае.Трампа называл коронавирус "китайским вирусом". По мнению эксперта, это могло привести к тому, что все больше граждан США начали связывать смертельный вирус с людьми, которые выглядели как китайцы.Она полагает, что у жителей в штатах, где проживают большие азиатские сообщества, на фоне экономической неопределенности из-за пандемии могло усилиться ощущение угрозы со стороны американцев азиатского происхождения, которых они могут рассматривать как "крадущих возможности"."Чем больше американцев азиатского происхождения, тем больше нас считают угрозой с точки зрения превосходства белой расы. Затем вы задумываетесь об историческом восприятии Западом "желтой опасности": азиаты приходят и захватывают. Они придут и заберут нашу работу. Это будет происходить больше в городах, где на самом деле больше американцев азиатского происхождения", - заявила Ван.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, москва, калифорния, китай, сша, в мире

Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19

02:29 13.03.2021 (обновлено: 02:31 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро
Пассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Растущее беспокойство из-за экономической ситуации, вызванное пандемией COVID-19, а также риторика бывшего президента США Дональда Трампа могли способствовать росту расизма в отношении американцев азиатского происхождения, сообщила РИА Новости профессор консультативной психологии в университете Санта-Клары в Калифорнии Шерри Ван.
Ранее центр по исследованию нетерпимости и экстремизма в университете Калифорнии опубликовал доклад, согласно которому преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения в 16 городах выросли на 150% в 2020 году. Президент США Джо Байден, выступая с телеобращением, осудил насилие и расистские нападки на граждан азиатской внешности и обвинения их в какой-либо связи с коронавирусом, появившимся в Китае.
Трампа называл коронавирус "китайским вирусом". По мнению эксперта, это могло привести к тому, что все больше граждан США начали связывать смертельный вирус с людьми, которые выглядели как китайцы.
"Я думаю, что это играет очень важную роль в... обвинении... китайцев, а затем в целом американцев азиатского происхождения в отношении COVID. То, как он (Трамп - ред.) приписал это, и язык, который он использовал, разжигали расизм, который всегда существовал", - заявила Ван.
Она полагает, что у жителей в штатах, где проживают большие азиатские сообщества, на фоне экономической неопределенности из-за пандемии могло усилиться ощущение угрозы со стороны американцев азиатского происхождения, которых они могут рассматривать как "крадущих возможности".
"Чем больше американцев азиатского происхождения, тем больше нас считают угрозой с точки зрения превосходства белой расы. Затем вы задумываетесь об историческом восприятии Западом "желтой опасности": азиаты приходят и захватывают. Они придут и заберут нашу работу. Это будет происходить больше в городах, где на самом деле больше американцев азиатского происхождения", - заявила Ван.
Протесты перед правительственным центром округа Хеннепин во время суда над офицером полиции Дереком Шовином в Миннесоте - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 08:00
А у них белых линчуют…
 
Коронавирус COVID-19Дональд ТрампДжо БайденМоскваКалифорнияКитайСШАВ мире
 
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