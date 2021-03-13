https://ria.ru/20210313/rasizm-1601039158.html

Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19

Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19

Растущее беспокойство из-за экономической ситуации, вызванное пандемией COVID-19, а также риторика бывшего президента США Дональда Трампа могли способствовать... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T02:29

2021-03-13T02:29

2021-03-13T02:31

коронавирус covid-19

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Растущее беспокойство из-за экономической ситуации, вызванное пандемией COVID-19, а также риторика бывшего президента США Дональда Трампа могли способствовать росту расизма в отношении американцев азиатского происхождения, сообщила РИА Новости профессор консультативной психологии в университете Санта-Клары в Калифорнии Шерри Ван.Ранее центр по исследованию нетерпимости и экстремизма в университете Калифорнии опубликовал доклад, согласно которому преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения в 16 городах выросли на 150% в 2020 году. Президент США Джо Байден, выступая с телеобращением, осудил насилие и расистские нападки на граждан азиатской внешности и обвинения их в какой-либо связи с коронавирусом, появившимся в Китае.Трампа называл коронавирус "китайским вирусом". По мнению эксперта, это могло привести к тому, что все больше граждан США начали связывать смертельный вирус с людьми, которые выглядели как китайцы.Она полагает, что у жителей в штатах, где проживают большие азиатские сообщества, на фоне экономической неопределенности из-за пандемии могло усилиться ощущение угрозы со стороны американцев азиатского происхождения, которых они могут рассматривать как "крадущих возможности"."Чем больше американцев азиатского происхождения, тем больше нас считают угрозой с точки зрения превосходства белой расы. Затем вы задумываетесь об историческом восприятии Западом "желтой опасности": азиаты приходят и захватывают. Они придут и заберут нашу работу. Это будет происходить больше в городах, где на самом деле больше американцев азиатского происхождения", - заявила Ван.

https://ria.ru/20210310/rasizm-1600484480.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, москва, калифорния, китай, сша, в мире