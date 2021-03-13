https://ria.ru/20210313/rakhimov-1601069899.html

Биография Стахана Рахимова

Биография Стахана Рахимова

Народный артист России Стахан Рахимов скончался, сообщил заведующий структурным подразделением Концертного зала Москонцерт Холл Валерий Корн. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T14:01

2021-03-13T14:01

2021-03-13T14:01

стахан рахимов

россия

московский энергетический институт

москва

узбекистан

справки

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Народный артист России Стахан Рахимов скончался, сообщил заведующий структурным подразделением Концертного зала Москонцерт Холл Валерий Корн.Ниже приводится биографическая справкаНародный артист России Стахан Мамаджанович Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Андижане (Узбекистан). Его мать Шахадат Рахимова - народная артистка Узбекской ССР, солистка Ташкентского театра оперы и балета.Стахан Рахимов окончил Московский энергетический институт. Во время учебы в институте принимал участие в студенческой художественной самодеятельности, выступая в составе инструментального квинтета "Гармония".В 1960 году Стахан Рахимов получил первую премию на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы, которую разделил с Аллой Иошпе.С 1963 года Стахан Рахимов и Алла Иошпе начали вместе выступать на профессиональной сцене. Пара поженилась. Репертуар артистов состоял из произведений композиторов Марка Фрадкина, Сигизмунда Каца, Эдуарда Колмановского, Ады Якушевой и др. Особо любимы были их песни "Алеша", "Соловьи", "До свидания, мальчики", "Ночка луговая", "Осенние листья".В течение первого десятилетия дуэт был очень популярен, их концерты проходили как в Советском Союзе, так и за рубежом, артисты записывали пластинки, часто выступали по радио и на ТВ.В 1979 года пара подала документы на выезд в Израиль для лечения Аллы Иошпе, однако их не выпустили из страны и запретили выступать на сцене, их записи на радио и телевидении были уничтожены.В конце 1980-х годов артисты возобновили концертную деятельность.В 1995 году Стахану Рахимову было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.В 2002 году Стахан Рахимов и Алла Иошпе стали народными артистами России.Стахан Рахимов был награжден Орденом Дружбы в России (2008).В 2004 году в ГЦКЗ "Россия" состоялся большой сольный концерт Стахана Рахимова и Аллы Иошпе "Песня длиной в жизнь", посвященный 40-летию творческого дуэта.12 марта 2021 года Стахан Рахимов скончался.Стахан Рахимов был дважды женат, имел дочь от первой жены. Вместе со второй женой – Аллой Иошпе – воспитывали ее дочь от первого брака, Татьяну. Его супруга Алла Иошпе скончалась 30 января 2021 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стахан рахимов, россия, московский энергетический институт, москва, узбекистан, справки