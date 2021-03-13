Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210313/rakhimov-1601069899.html
Биография Стахана Рахимова
Биография Стахана Рахимова
Народный артист России Стахан Рахимов скончался, сообщил заведующий структурным подразделением Концертного зала Москонцерт Холл Валерий Корн. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:01
2021-03-13T14:01
стахан рахимов
россия
московский энергетический институт
москва
узбекистан
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595403241_0:124:2376:1461_1920x0_80_0_0_163ac4ae1680b14bd0e7a84a8a5370d2.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Народный артист России Стахан Рахимов скончался, сообщил заведующий структурным подразделением Концертного зала Москонцерт Холл Валерий Корн.Ниже приводится биографическая справкаНародный артист России Стахан Мамаджанович Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Андижане (Узбекистан). Его мать Шахадат Рахимова - народная артистка Узбекской ССР, солистка Ташкентского театра оперы и балета.Стахан Рахимов окончил Московский энергетический институт. Во время учебы в институте принимал участие в студенческой художественной самодеятельности, выступая в составе инструментального квинтета "Гармония".В 1960 году Стахан Рахимов получил первую премию на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы, которую разделил с Аллой Иошпе.С 1963 года Стахан Рахимов и Алла Иошпе начали вместе выступать на профессиональной сцене. Пара поженилась. Репертуар артистов состоял из произведений композиторов Марка Фрадкина, Сигизмунда Каца, Эдуарда Колмановского, Ады Якушевой и др. Особо любимы были их песни "Алеша", "Соловьи", "До свидания, мальчики", "Ночка луговая", "Осенние листья".В течение первого десятилетия дуэт был очень популярен, их концерты проходили как в Советском Союзе, так и за рубежом, артисты записывали пластинки, часто выступали по радио и на ТВ.В 1979 года пара подала документы на выезд в Израиль для лечения Аллы Иошпе, однако их не выпустили из страны и запретили выступать на сцене, их записи на радио и телевидении были уничтожены.В конце 1980-х годов артисты возобновили концертную деятельность.В 1995 году Стахану Рахимову было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.В 2002 году Стахан Рахимов и Алла Иошпе стали народными артистами России.Стахан Рахимов был награжден Орденом Дружбы в России (2008).В 2004 году в ГЦКЗ "Россия" состоялся большой сольный концерт Стахана Рахимова и Аллы Иошпе "Песня длиной в жизнь", посвященный 40-летию творческого дуэта.12 марта 2021 года Стахан Рахимов скончался.Стахан Рахимов был дважды женат, имел дочь от первой жены. Вместе со второй женой – Аллой Иошпе – воспитывали ее дочь от первого брака, Татьяну. Его супруга Алла Иошпе скончалась 30 января 2021 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
москва
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595403241_132:0:2244:1584_1920x0_80_0_0_7291c90d9e8718c6ac1dc21d26ff4fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стахан рахимов, россия, московский энергетический институт, москва, узбекистан, справки

Биография Стахана Рахимова

14:01 13.03.2021
 
CC BY 3.0 / Дмитрий Рожков / Стахан РахимовПевец Стахан Рахимов
Певец Стахан Рахимов - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
CC BY 3.0 / Дмитрий Рожков / Стахан Рахимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Народный артист России Стахан Рахимов скончался, сообщил заведующий структурным подразделением Концертного зала Москонцерт Холл Валерий Корн.
Ниже приводится биографическая справка
Народный артист России Стахан Мамаджанович Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Андижане (Узбекистан). Его мать Шахадат Рахимова - народная артистка Узбекской ССР, солистка Ташкентского театра оперы и балета.
Стахан Рахимов окончил Московский энергетический институт. Во время учебы в институте принимал участие в студенческой художественной самодеятельности, выступая в составе инструментального квинтета "Гармония".
В 1960 году Стахан Рахимов получил первую премию на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы, которую разделил с Аллой Иошпе.
С 1963 года Стахан Рахимов и Алла Иошпе начали вместе выступать на профессиональной сцене. Пара поженилась. Репертуар артистов состоял из произведений композиторов Марка Фрадкина, Сигизмунда Каца, Эдуарда Колмановского, Ады Якушевой и др. Особо любимы были их песни "Алеша", "Соловьи", "До свидания, мальчики", "Ночка луговая", "Осенние листья".
В течение первого десятилетия дуэт был очень популярен, их концерты проходили как в Советском Союзе, так и за рубежом, артисты записывали пластинки, часто выступали по радио и на ТВ.
В 1979 года пара подала документы на выезд в Израиль для лечения Аллы Иошпе, однако их не выпустили из страны и запретили выступать на сцене, их записи на радио и телевидении были уничтожены.
В конце 1980-х годов артисты возобновили концертную деятельность.
В 1995 году Стахану Рахимову было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.
В 2002 году Стахан Рахимов и Алла Иошпе стали народными артистами России.
Стахан Рахимов был награжден Орденом Дружбы в России (2008).
В 2004 году в ГЦКЗ "Россия" состоялся большой сольный концерт Стахана Рахимова и Аллы Иошпе "Песня длиной в жизнь", посвященный 40-летию творческого дуэта.
12 марта 2021 года Стахан Рахимов скончался.
Стахан Рахимов был дважды женат, имел дочь от первой жены. Вместе со второй женой – Аллой Иошпе – воспитывали ее дочь от первого брака, Татьяну. Его супруга Алла Иошпе скончалась 30 января 2021 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Стахан РахимовРоссияМосковский энергетический институтМоскваУзбекистанСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния