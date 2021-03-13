https://ria.ru/20210313/rakhimov-1601044703.html
Умер народный артист России Стахан Рахимов
Умер народный артист России Стахан Рахимов
Эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов умер в возрасте 83 лет. Об этом на странице в "ВКонтакте" написал представитель Москонцерта Валерий... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T08:26
2021-03-13T08:26
2021-03-13T12:22
алла йошпе
культура
стахан рахимов
московский энергетический институт
узбекистан
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595403241_0:124:2376:1461_1920x0_80_0_0_163ac4ae1680b14bd0e7a84a8a5370d2.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов умер в возрасте 83 лет. Об этом на странице в "ВКонтакте" написал представитель Москонцерта Валерий Корн.Причина смерти не уточняется.Супруга Рахимова — советская и российская певица Алла Йошпе умерла 30 января.Рахимов родился в Узбекистане в 1937 году. Его мать была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы. После переезда в столицу он поступил в Московский энергетический институт. С будущей супругой Аллой Йошпе Рахимов познакомился в 1960 году. С 1963 года они начали профессиональную эстрадную деятельность. В 1979 году пара хотела уехать в Израиль для лечения Йошпе, однако их не выпустили из страны. Кроме того, им запретили выступать на сцене. В конце 1980-х годов артисты возобновили концертную деятельность.В 2002 году ему и Йошпе присвоили звание народных артистов России.
узбекистан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595403241_132:0:2244:1584_1920x0_80_0_0_7291c90d9e8718c6ac1dc21d26ff4fec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла йошпе, стахан рахимов, московский энергетический институт, узбекистан, израиль