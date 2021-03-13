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Умер народный артист России Стахан Рахимов
Умер народный артист России Стахан Рахимов
Эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов умер в возрасте 83 лет. Об этом на странице в "ВКонтакте" написал представитель Москонцерта Валерий... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T08:26
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алла йошпе
культура
стахан рахимов
московский энергетический институт
узбекистан
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов умер в возрасте 83 лет. Об этом на странице в "ВКонтакте" написал представитель Москонцерта Валерий Корн.Причина смерти не уточняется.Супруга Рахимова — советская и российская певица Алла Йошпе умерла 30 января.Рахимов родился в Узбекистане в 1937 году. Его мать была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы. После переезда в столицу он поступил в Московский энергетический институт. С будущей супругой Аллой Йошпе Рахимов познакомился в 1960 году. С 1963 года они начали профессиональную эстрадную деятельность. В 1979 году пара хотела уехать в Израиль для лечения Йошпе, однако их не выпустили из страны. Кроме того, им запретили выступать на сцене. В конце 1980-х годов артисты возобновили концертную деятельность.В 2002 году ему и Йошпе присвоили звание народных артистов России.
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алла йошпе, стахан рахимов, московский энергетический институт, узбекистан, израиль

Умер народный артист России Стахан Рахимов

08:26 13.03.2021 (обновлено: 12:22 13.03.2021)
 
CC BY 3.0 / Дмитрий Рожков / Стахан РахимовПевец Стахан Рахимов
Певец Стахан Рахимов - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
CC BY 3.0 / Дмитрий Рожков / Стахан Рахимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов умер в возрасте 83 лет. Об этом на странице в "ВКонтакте" написал представитель Москонцерта Валерий Корн.
Причина смерти не уточняется.
Супруга Рахимова — советская и российская певица Алла Йошпе умерла 30 января.
Рахимов родился в Узбекистане в 1937 году. Его мать была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы. После переезда в столицу он поступил в Московский энергетический институт. С будущей супругой Аллой Йошпе Рахимов познакомился в 1960 году. С 1963 года они начали профессиональную эстрадную деятельность. В 1979 году пара хотела уехать в Израиль для лечения Йошпе, однако их не выпустили из страны. Кроме того, им запретили выступать на сцене. В конце 1980-х годов артисты возобновили концертную деятельность.
В 2002 году ему и Йошпе присвоили звание народных артистов России.
 
КультураАлла ЙошпеСтахан РахимовМосковский энергетический институтУзбекистанИзраиль
 
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