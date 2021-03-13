https://ria.ru/20210313/rakhimov-1601044703.html

Умер народный артист России Стахан Рахимов

Умер народный артист России Стахан Рахимов

Эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов умер в возрасте 83 лет. Об этом на странице в "ВКонтакте" написал представитель Москонцерта Валерий... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T08:26

2021-03-13T08:26

2021-03-13T12:22

алла йошпе

культура

стахан рахимов

московский энергетический институт

узбекистан

израиль

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов умер в возрасте 83 лет. Об этом на странице в "ВКонтакте" написал представитель Москонцерта Валерий Корн.Причина смерти не уточняется.Супруга Рахимова — советская и российская певица Алла Йошпе умерла 30 января.Рахимов родился в Узбекистане в 1937 году. Его мать была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы. После переезда в столицу он поступил в Московский энергетический институт. С будущей супругой Аллой Йошпе Рахимов познакомился в 1960 году. С 1963 года они начали профессиональную эстрадную деятельность. В 1979 году пара хотела уехать в Израиль для лечения Йошпе, однако их не выпустили из страны. Кроме того, им запретили выступать на сцене. В конце 1980-х годов артисты возобновили концертную деятельность.В 2002 году ему и Йошпе присвоили звание народных артистов России.

узбекистан

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла йошпе, стахан рахимов, московский энергетический институт, узбекистан, израиль