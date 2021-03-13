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Названы семь вирусов, способных вызвать рак
Названы семь вирусов, способных вызвать рак
Доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина Владимир Гурцевич в беседе с... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T06:27
2021-03-13T06:30
владимир гурцевич
рак крови
россия
рак легких
рак печени
онкология
рак
здоровье
общество
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"Есть почти у всех". Названы семь вирусов, способных вызвать рак
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина Владимир Гурцевич в беседе с "АиФ" рассказал, какие вирусы могут привести к онкологическим заболеваниям.Согласно словам специалиста, следующие вирусы могут привести к определенным видам рака:Гурцевич подчеркнул, что если у больного и возникает злокачественная опухоль, то это происходит не сразу после заражения вирусом, а после долгого латентного периода, который может продолжаться от 3–5 до 15–20 лет.
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владимир гурцевич, рак крови, россия, рак легких, рак печени, онкология, рак, здоровье, общество

Названы семь вирусов, способных вызвать рак

06:27 13.03.2021 (обновлено: 06:30 13.03.2021)
 
© Fotolia / Spectral-Design3D изображение раковой клетки
3D изображение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Fotolia / Spectral-Design
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина Владимир Гурцевич в беседе с "АиФ" рассказал, какие вирусы могут привести к онкологическим заболеваниям.

"Сегодня известны 7 вирусов, которые при определенных обстоятельствах могут вызывать онко­заболевания. Часто это наши естественные сожители, они присутствуют в организмах большинства людей. Как правило, человек сосуществует с ними всю жизнь, и никаких злокачественных заболеваний они не вызывают. К возникновению рака эти вирусы приводят только при определенных условиях", — сказал Гурцевич.

Согласно словам специалиста, следующие вирусы могут привести к определенным видам рака:
  • Вирус гепатита B – рак печени;
  • Вирус гепатита С – рак печени;
  • Вирус Эпштейна-Барр – лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, рак носоглотки;
  • Вирусы папилломы человека – некоторые типы этих вирусов вызывают рак шейки матки, рта, глотки;
  • Вирус герпеса человека 8-го типа – саркома Капоши, некоторые лимфомы;
  • Т-лимфотропный вирус человека – Т-клеточный лейкоз, Т-клеточная лимфома;
  • Полиомавирус клеток Меркеля – саркома Меркеля.
Гурцевич подчеркнул, что если у больного и возникает злокачественная опухоль, то это происходит не сразу после заражения вирусом, а после долгого латентного периода, который может продолжаться от 3–5 до 15–20 лет.
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Владимир ГурцевичРак кровиРоссияРак легкихРак печениОнкологияракЗдоровьеОбщество
 
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