https://ria.ru/20210313/rak-1601042416.html

Названы семь вирусов, способных вызвать рак

Названы семь вирусов, способных вызвать рак

Доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина Владимир Гурцевич в беседе с... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T06:27

2021-03-13T06:27

2021-03-13T06:30

владимир гурцевич

рак крови

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рак легких

рак печени

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здоровье

общество

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"Есть почти у всех". Названы семь вирусов, способных вызвать рак

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина Владимир Гурцевич в беседе с "АиФ" рассказал, какие вирусы могут привести к онкологическим заболеваниям.Согласно словам специалиста, следующие вирусы могут привести к определенным видам рака:Гурцевич подчеркнул, что если у больного и возникает злокачественная опухоль, то это происходит не сразу после заражения вирусом, а после долгого латентного периода, который может продолжаться от 3–5 до 15–20 лет.

https://ria.ru/20210310/rak-1600640104.html

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2021

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владимир гурцевич, рак крови, россия, рак легких, рак печени, онкология, рак, здоровье, общество