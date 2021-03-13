Названы семь вирусов, способных вызвать рак
06:27 13.03.2021 (обновлено: 06:30 13.03.2021)
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина Владимир Гурцевич в беседе с "АиФ" рассказал, какие вирусы могут привести к онкологическим заболеваниям.
"Сегодня известны 7 вирусов, которые при определенных обстоятельствах могут вызывать онкозаболевания. Часто это наши естественные сожители, они присутствуют в организмах большинства людей. Как правило, человек сосуществует с ними всю жизнь, и никаких злокачественных заболеваний они не вызывают. К возникновению рака эти вирусы приводят только при определенных условиях", — сказал Гурцевич.
Согласно словам специалиста, следующие вирусы могут привести к определенным видам рака:
- —Вирус гепатита B – рак печени;
- —Вирус гепатита С – рак печени;
- —Вирус Эпштейна-Барр – лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, рак носоглотки;
- —Вирусы папилломы человека – некоторые типы этих вирусов вызывают рак шейки матки, рта, глотки;
- —Вирус герпеса человека 8-го типа – саркома Капоши, некоторые лимфомы;
- —Т-лимфотропный вирус человека – Т-клеточный лейкоз, Т-клеточная лимфома;
- —Полиомавирус клеток Меркеля – саркома Меркеля.
Гурцевич подчеркнул, что если у больного и возникает злокачественная опухоль, то это происходит не сразу после заражения вирусом, а после долгого латентного периода, который может продолжаться от 3–5 до 15–20 лет.
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