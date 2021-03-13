https://ria.ru/20210313/pushkov-1601104555.html

Пушков назвал Зеленского президентом без принципов

Пушков назвал Зеленского президентом без принципов

Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал слова Владимира Зеленского, призвавшего депутатов от партии "Слуга народа" сплотиться по... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T21:04

2021-03-13T21:04

2021-03-13T23:17

алексей пушков

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал слова Владимира Зеленского, призвавшего депутатов от партии "Слуга народа" сплотиться по "принципиальным для страны" вопросам.Пушков заявил, что президент Украины "имеет в виду тотальную поддержку со стороны "слуг народа" любого его нового "беспринципного поворота", также назвав и самого Зеленского президентом без принципов. "Был у него вроде как принцип — не трогать русский язык. Тронул. Был принцип — пытаться "завоевать умы и души" жителей Донбасса. Изменил этому "принципу", даже не попытавшись. <…> Был принцип: восстановить демократию после правления Порошенко. Но вместо этого Зеленский ее остановил — даже то, что от нее еще осталось, закрыв три телеканала. Был принцип — готовность встать на колени ради мира. Отменен: на колени предложено встать жителям ДНР/ЛНР", — написал Пушков.По мнению сенатора, озвученное Зеленским требование к членам своей партии "дружно голосовать" превращает "слуг народа" в "просто слуг". Закон "Об обеспечении украинского языка как государственного" был принят в апреле 2019 года. В рамках этого закона на Украине появилась специальная "языковая комиссия", а также ввели должность уполномоченного по защите языка, которую сейчас занимает Тарас Креминь. С 16 января на Украине действует норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания. В МИД России назвали этот закон ущемлением прав национальных меньшинств.

https://ria.ru/20210313/skandal-1601075482.html

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алексей пушков, владимир зеленский, украина, в мире