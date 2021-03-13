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https://ria.ru/20210313/provokatsii-1601107446.html
Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"
Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о возможных готовящихся провокациях против российской вакцины от коронавируса "Спутник V", выразил... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:31
2021-03-13T22:10
коронавирус в россии
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
александр гинцбург
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о возможных готовящихся провокациях против российской вакцины от коронавируса "Спутник V", выразил мнение, что такое заявление было сделано на высоком политическом уровне не на голом месте."Я думаю, что это заявление было сделано на высоком политическом уровне не на голом месте. Безусловно, наверное, какая-то оперативная информация по этому поводу существует", - рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".Александр Гинцбург добавил, что не удивится, если к возможным провокациям против российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будут иметь отношение спецслужбы.Ранее высокопоставленный источник в Кремле заявил журналистам, что, по данным российских спецслужб, США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V".
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коронавирус в россии, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, в мире

Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"

21:31 13.03.2021 (обновлено: 22:10 13.03.2021)
 
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о возможных готовящихся провокациях против российской вакцины от коронавируса "Спутник V", выразил мнение, что такое заявление было сделано на высоком политическом уровне не на голом месте.
"Я думаю, что это заявление было сделано на высоком политическом уровне не на голом месте. Безусловно, наверное, какая-то оперативная информация по этому поводу существует", - рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Александр Гинцбург добавил, что не удивится, если к возможным провокациям против российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будут иметь отношение спецслужбы.

"Совершенно уверен, что к возможным таким недоброжелательным - я бы сказал незаконным - акциям непричастны никто из научного сообщества. Возможно, спецслужбы других государств, я этому нисколько не удивлюсь", - сказал Гинцбург в эфире "Соловьёв Live".

Ранее высокопоставленный источник в Кремле заявил журналистам, что, по данным российских спецслужб, США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V".
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Александр ГинцбургВ мире
 
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