https://ria.ru/20210313/provokatsii-1601107446.html

Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"

Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о возможных готовящихся провокациях против российской вакцины от коронавируса "Спутник V", выразил... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T21:31

2021-03-13T21:31

2021-03-13T22:10

коронавирус в россии

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

александр гинцбург

в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о возможных готовящихся провокациях против российской вакцины от коронавируса "Спутник V", выразил мнение, что такое заявление было сделано на высоком политическом уровне не на голом месте."Я думаю, что это заявление было сделано на высоком политическом уровне не на голом месте. Безусловно, наверное, какая-то оперативная информация по этому поводу существует", - рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".Александр Гинцбург добавил, что не удивится, если к возможным провокациям против российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будут иметь отношение спецслужбы.Ранее высокопоставленный источник в Кремле заявил журналистам, что, по данным российских спецслужб, США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V".

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html

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2021

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коронавирус в россии, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, в мире