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Гинцбург рассказал, когда нужно прививаться после перенесенного COVID-19
Гинцбург рассказал, когда нужно прививаться после перенесенного COVID-19
Прививаться после перенесенного коронавируса следует тем, у кого нет достаточного уровня защитных антител, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:51
2021-03-13T21:51
распространение коронавируса
здоровый образ жизни (зож)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Прививаться после перенесенного коронавируса следует тем, у кого нет достаточного уровня защитных антител, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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здоровый образ жизни (зож), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург

Гинцбург рассказал, когда нужно прививаться после перенесенного COVID-19

21:51 13.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 курсантов Московского высшего общевойскового командного училища
Вакцинация от COVID-19 курсантов Московского высшего общевойскового командного училища - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Прививаться после перенесенного коронавируса следует тем, у кого нет достаточного уровня защитных антител, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Те, которые переболели, лучше проверить наличие протективных антител, уровень антител. И если он ниже определенного уровня, обязательно прививаться", - рассказал Гинцбург в эфире "Соловьев Live".

 
Распространение коронавирусаЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр Гинцбург
 
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