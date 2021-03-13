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Гинцбург рассказал, когда нужно прививаться после перенесенного COVID-19
Гинцбург рассказал, когда нужно прививаться после перенесенного COVID-19
Прививаться после перенесенного коронавируса следует тем, у кого нет достаточного уровня защитных антител, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:51
2021-03-13T21:51
2021-03-13T21:51
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Прививаться после перенесенного коронавируса следует тем, у кого нет достаточного уровня защитных антител, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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здоровый образ жизни (зож), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург