https://ria.ru/20210313/pozhar-1601098211.html

При пожаре в Новосибирской области погибли взрослый и два ребенка

При пожаре в Новосибирской области погибли взрослый и два ребенка

Взрослый и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Новосибирской области, еще два ребенка были доставлены в больницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T19:28

2021-03-13T19:28

2021-03-13T20:45

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

сузунский район

новосибирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Взрослый и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Новосибирской области, еще два ребенка были доставлены в больницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, пожар произошел в субботу вечером в деревянном частном доме в селе Бобровка Сузунского района.На месте происшествия работает дознаватель, отметил он.Женщина и двое детей погибли в субботу при пожаре в частном доме в Новосибирской области, ещё двое детей госпитализированы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным главка МЧС, в 19.48 (15.48 мск) пожарные выехали по сообщению о возгорании в частном доме в селе Бобровка Сузунского района. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений бревенчатый дом горел открытым огнём. Мальчик 11 лет вывел из горящего строения четырехлетнего брата до прибытия подразделений пожарной охраны. Оба доставлены в реанимацию центральной районной больницы. Менее чем через час пожарные ликвидировали открытое горение.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным СК, 11-летний мальчик пытался разжечь печь, но произошел хлопок и начался пожар. Он успел вынести из дома четырехлетнего брата, но остальным спасти не удалось.В главке МЧС добавили, что на место для работы с родственниками многодетной семьи выехали психологи чрезвычайного ведомства.

https://ria.ru/20210313/pozhar-1601037904.html

https://ria.ru/20210311/pozhar-1600833795.html

https://ria.ru/20210302/pozhar-1599534057.html

россия

сузунский район

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сузунский район, новосибирская область, происшествия