При пожаре в Новосибирской области погибли взрослый и два ребенка
19:28 13.03.2021 (обновлено: 20:45 13.03.2021)
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Взрослый и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Новосибирской области, еще два ребенка были доставлены в больницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, пожар произошел в субботу вечером в деревянном частном доме в селе Бобровка Сузунского района.
"Один взрослый погиб, два ребенка погибли, два ребенка госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работает дознаватель, отметил он.
Женщина и двое детей погибли в субботу при пожаре в частном доме в Новосибирской области, ещё двое детей госпитализированы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
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По данным главка МЧС, в 19.48 (15.48 мск) пожарные выехали по сообщению о возгорании в частном доме в селе Бобровка Сузунского района. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений бревенчатый дом горел открытым огнём. Мальчик 11 лет вывел из горящего строения четырехлетнего брата до прибытия подразделений пожарной охраны. Оба доставлены в реанимацию центральной районной больницы. Менее чем через час пожарные ликвидировали открытое горение.
"В ходе тушения пожара обнаружены тела хозяйки дома, 1985 года рождения, ее двухлетней дочери и семилетнего сына. Как установили следователи, семья многодетная. Двое ребятишек находились у бабушки, а четверо находились с матерью в доме", - говорится в сообщении следственного управления.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным СК, 11-летний мальчик пытался разжечь печь, но произошел хлопок и начался пожар. Он успел вынести из дома четырехлетнего брата, но остальным спасти не удалось.
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств", - сообщили в СУСК.
В главке МЧС добавили, что на место для работы с родственниками многодетной семьи выехали психологи чрезвычайного ведомства.