https://ria.ru/20210313/pozhar-1601037904.html
В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
Пожар произошел в жилом 14-этажном здании в центре Москвы, один человек погиб, сообщает главк МЧС по столице. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T01:35
2021-03-13T01:35
2021-03-13T01:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожар произошел в жилом 14-этажном здании в центре Москвы, один человек погиб, сообщает главк МЧС по столице.Отмечается, что в квартире на шестом этаже загорелись личные вещи и мебель на площади пять квадратных метров. Пожар уже потушили.
https://ria.ru/20210312/samara-1600901109.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия