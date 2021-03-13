https://ria.ru/20210313/pozhar-1601037904.html

В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек

В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек

Пожар произошел в жилом 14-этажном здании в центре Москвы, один человек погиб, сообщает главк МЧС по столице. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T01:35

2021-03-13T01:35

2021-03-13T01:35

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожар произошел в жилом 14-этажном здании в центре Москвы, один человек погиб, сообщает главк МЧС по столице.Отмечается, что в квартире на шестом этаже загорелись личные вещи и мебель на площади пять квадратных метров. Пожар уже потушили.

https://ria.ru/20210312/samara-1600901109.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия