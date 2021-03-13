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В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
Пожар произошел в жилом 14-этажном здании в центре Москвы, один человек погиб, сообщает главк МЧС по столице. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T01:35
2021-03-13T01:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожар произошел в жилом 14-этажном здании в центре Москвы, один человек погиб, сообщает главк МЧС по столице.Отмечается, что в квартире на шестом этаже загорелись личные вещи и мебель на площади пять квадратных метров. Пожар уже потушили.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек

01:35 13.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожар произошел в жилом 14-этажном здании в центре Москвы, один человек погиб, сообщает главк МЧС по столице.
"Поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Таганская, дом 44... К сожалению, в результате пожара погиб один человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в квартире на шестом этаже загорелись личные вещи и мебель на площади пять квадратных метров. Пожар уже потушили.
Спасательные работы на месте пожара в офисном центре в Самаре - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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