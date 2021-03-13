https://ria.ru/20210313/potok-1601061725.html

Аналитик оценил данные о дилемме Байдена из-за "Северного потока — 2"

Аналитик оценил данные о дилемме Байдена из-за "Северного потока — 2"

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT статью Politico о дилемме в Белом доме из-за... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T12:18

2021-03-13T12:18

2021-03-13T12:19

станислав бышок

северный поток — 2

балтийское море

джо байден

европа

сша

в мире

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT статью Politico о дилемме в Белом доме из-за газопровода "Северный поток — 2".Ранее издание со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена попала в трудное положение из-за желания ввести санкции против проекта. Согласно их данным, американский президент хочет одновременно остановить постройку газопровода и укрепить отношения с Германией, выступающей за реализацию проекта.По мнению эксперта, сейчас основное внимание американских властей направлено на борьбу с коронавирусом и вливание денег в национальную экономику, а санкции против "Северного потока — 2" будут продолжать носить ограниченный характер и затрагивать деятельность компаний, занимающихся этим проектом. Вместе с тем эксперт добавил, что сам не считает положение Байдена трудным и, по его мнению, Трамп некогда находился под еще большим давлением при попытках нормализовать отношения с Россией.Проект газопровода предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в Европу сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта путем введения новых экономических санкций.

https://ria.ru/20210310/potok-1600561713.html

балтийское море

европа

сша

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станислав бышок, северный поток — 2, балтийское море, джо байден, европа, сша, в мире