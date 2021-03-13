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https://ria.ru/20210313/potok-1601061725.html
Аналитик оценил данные о дилемме Байдена из-за "Северного потока — 2"
Аналитик оценил данные о дилемме Байдена из-за "Северного потока — 2"
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT статью Politico о дилемме в Белом доме из-за... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T12:18
2021-03-13T12:19
станислав бышок
северный поток — 2
балтийское море
джо байден
европа
сша
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT статью Politico о дилемме в Белом доме из-за газопровода "Северный поток — 2".Ранее издание со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена попала в трудное положение из-за желания ввести санкции против проекта. Согласно их данным, американский президент хочет одновременно остановить постройку газопровода и укрепить отношения с Германией, выступающей за реализацию проекта.По мнению эксперта, сейчас основное внимание американских властей направлено на борьбу с коронавирусом и вливание денег в национальную экономику, а санкции против "Северного потока — 2" будут продолжать носить ограниченный характер и затрагивать деятельность компаний, занимающихся этим проектом. Вместе с тем эксперт добавил, что сам не считает положение Байдена трудным и, по его мнению, Трамп некогда находился под еще большим давлением при попытках нормализовать отношения с Россией.Проект газопровода предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в Европу сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта путем введения новых экономических санкций.
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станислав бышок, северный поток — 2, балтийское море, джо байден, европа, сша, в мире

Аналитик оценил данные о дилемме Байдена из-за "Северного потока — 2"

12:18 13.03.2021 (обновлено: 12:19 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Nord Stream 2
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT статью Politico о дилемме в Белом доме из-за газопровода "Северный поток — 2".
Ранее издание со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена попала в трудное положение из-за желания ввести санкции против проекта. Согласно их данным, американский президент хочет одновременно остановить постройку газопровода и укрепить отношения с Германией, выступающей за реализацию проекта.
"Дилемма, безусловно, есть. Но "Северный поток — 2" — это не принципиальная проблема для нынешней администрации Байдена", — пояснил аналитик.
По мнению эксперта, сейчас основное внимание американских властей направлено на борьбу с коронавирусом и вливание денег в национальную экономику, а санкции против "Северного потока — 2" будут продолжать носить ограниченный характер и затрагивать деятельность компаний, занимающихся этим проектом.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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"Я думаю, что есть компромиссный вариант: администрация США будет заявлять о большом уроне российским "планам" по политическому давлению на Евросоюз через энергетические проекты, но одновременно Германия получит завершенный "Северный поток — 2", — считает Бышок.
Вместе с тем эксперт добавил, что сам не считает положение Байдена трудным и, по его мнению, Трамп некогда находился под еще большим давлением при попытках нормализовать отношения с Россией.
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в Европу сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта путем введения новых экономических санкций.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Станислав БышокСеверный поток — 2Балтийское мореДжо БайденЕвропаСШАВ мире
 
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