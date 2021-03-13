Аналитик оценил данные о дилемме Байдена из-за "Северного потока — 2"
12:18 13.03.2021 (обновлено: 12:19 13.03.2021)
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT статью Politico о дилемме в Белом доме из-за газопровода "Северный поток — 2".
Ранее издание со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена попала в трудное положение из-за желания ввести санкции против проекта. Согласно их данным, американский президент хочет одновременно остановить постройку газопровода и укрепить отношения с Германией, выступающей за реализацию проекта.
"Дилемма, безусловно, есть. Но "Северный поток — 2" — это не принципиальная проблема для нынешней администрации Байдена", — пояснил аналитик.
По мнению эксперта, сейчас основное внимание американских властей направлено на борьбу с коронавирусом и вливание денег в национальную экономику, а санкции против "Северного потока — 2" будут продолжать носить ограниченный характер и затрагивать деятельность компаний, занимающихся этим проектом.
10 марта, 10:09В Польше признали, что Россия достроит "Северный поток — 2"
"Я думаю, что есть компромиссный вариант: администрация США будет заявлять о большом уроне российским "планам" по политическому давлению на Евросоюз через энергетические проекты, но одновременно Германия получит завершенный "Северный поток — 2", — считает Бышок.
Вместе с тем эксперт добавил, что сам не считает положение Байдена трудным и, по его мнению, Трамп некогда находился под еще большим давлением при попытках нормализовать отношения с Россией.
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в Европу сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта путем введения новых экономических санкций.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"