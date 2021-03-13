https://ria.ru/20210313/potok-1601041720.html

Politico сообщило о дилемме для Белого дома из-за "Северного потока — 2"

Politico сообщило о дилемме для Белого дома из-за "Северного потока — 2"

Администрация президента США Джо Байдена попала в затруднительное положение из-за желания ввести санкции против российского газопровода "Северный поток — 2",... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T05:47

2021-03-13T05:47

2021-03-13T11:19

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

энтони блинкен

уильям бернс

центральное разведывательное управление

джо байден

швеция

германия

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Байдена приперли к стенке из-за "Северного потока — 2"

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена попала в затруднительное положение из-за желания ввести санкции против российского газопровода "Северный поток — 2", пишет Politico со ссылкой на источники.Согласно изданию, американский лидер оказался в деликатной дипломатической ситуации из-за новых санкций против газопровода, которые, по информации собеседника портала, готовят в Вашингтоне. Байден хочет одновременно как остановить постройку "Северного потока — 2", так и укрепить отношения с Германией, которая выступает за завершение реализации проекта.Помимо этого, на администрацию оказывают давление обе партии Конгресса, требующие от нее конкретных действий.Как пишет издание, в четверг госсекретарь Энтони Блинкен провел брифинг для членов комитета сената по международным отношениям, но не смог внести ясность относительно принимаемых против российского газопровода мер, что вызвало негативную реакцию у конгрессменов.Кроме того, сенатор от Техаса республиканец Тед Круз заблокировал кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления, и заявил, что будет препятствовать этому назначению до тех пор, пока администрация Байдена не расширит санкции против "Северного потока — 2".Российский проект предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.

https://ria.ru/20210310/potok-1600689432.html

https://ria.ru/20210310/potok-1600561713.html

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