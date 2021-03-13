Politico сообщило о дилемме для Белого дома из-за "Северного потока — 2"
05:47 13.03.2021 (обновлено: 11:19 13.03.2021)
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена попала в затруднительное положение из-за желания ввести санкции против российского газопровода "Северный поток — 2", пишет Politico со ссылкой на источники.
Согласно изданию, американский лидер оказался в деликатной дипломатической ситуации из-за новых санкций против газопровода, которые, по информации собеседника портала, готовят в Вашингтоне. Байден хочет одновременно как остановить постройку "Северного потока — 2", так и укрепить отношения с Германией, которая выступает за завершение реализации проекта.
"Мы находимся между двух огней", — сказал один из собеседников издания из Белого дома.
Помимо этого, на администрацию оказывают давление обе партии Конгресса, требующие от нее конкретных действий.
Как пишет издание, в четверг госсекретарь Энтони Блинкен провел брифинг для членов комитета сената по международным отношениям, но не смог внести ясность относительно принимаемых против российского газопровода мер, что вызвало негативную реакцию у конгрессменов.
Кроме того, сенатор от Техаса республиканец Тед Круз заблокировал кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления, и заявил, что будет препятствовать этому назначению до тех пор, пока администрация Байдена не расширит санкции против "Северного потока — 2".
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Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"