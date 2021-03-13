Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210313/potok-1601041720.html
Politico сообщило о дилемме для Белого дома из-за "Северного потока — 2"
Politico сообщило о дилемме для Белого дома из-за "Северного потока — 2"
Администрация президента США Джо Байдена попала в затруднительное положение из-за желания ввести санкции против российского газопровода "Северный поток — 2",... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T05:47
2021-03-13T11:19
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
энтони блинкен
уильям бернс
центральное разведывательное управление
джо байден
швеция
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Байдена приперли к стенке из-за "Северного потока — 2"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599995815_0:102:3098:1845_1920x0_80_0_0_935b2f5a98288aa22fec92e14a50c215.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена попала в затруднительное положение из-за желания ввести санкции против российского газопровода "Северный поток — 2", пишет Politico со ссылкой на источники.Согласно изданию, американский лидер оказался в деликатной дипломатической ситуации из-за новых санкций против газопровода, которые, по информации собеседника портала, готовят в Вашингтоне. Байден хочет одновременно как остановить постройку "Северного потока — 2", так и укрепить отношения с Германией, которая выступает за завершение реализации проекта.Помимо этого, на администрацию оказывают давление обе партии Конгресса, требующие от нее конкретных действий.Как пишет издание, в четверг госсекретарь Энтони Блинкен провел брифинг для членов комитета сената по международным отношениям, но не смог внести ясность относительно принимаемых против российского газопровода мер, что вызвало негативную реакцию у конгрессменов.Кроме того, сенатор от Техаса республиканец Тед Круз заблокировал кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления, и заявил, что будет препятствовать этому назначению до тех пор, пока администрация Байдена не расширит санкции против "Северного потока — 2".Российский проект предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
https://ria.ru/20210310/potok-1600689432.html
https://ria.ru/20210310/potok-1600561713.html
швеция
германия
финляндия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599995815_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_317f2f6327b950fe826c789d56899c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, уильям бернс, центральное разведывательное управление, джо байден, швеция, германия, финляндия, вашингтон (город), сша, в мире

Politico сообщило о дилемме для Белого дома из-за "Северного потока — 2"

05:47 13.03.2021 (обновлено: 11:19 13.03.2021)
 
© REUTERS / Anton VaganovСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена попала в затруднительное положение из-за желания ввести санкции против российского газопровода "Северный поток — 2", пишет Politico со ссылкой на источники.
Согласно изданию, американский лидер оказался в деликатной дипломатической ситуации из-за новых санкций против газопровода, которые, по информации собеседника портала, готовят в Вашингтоне. Байден хочет одновременно как остановить постройку "Северного потока — 2", так и укрепить отношения с Германией, которая выступает за завершение реализации проекта.

"Мы находимся между двух огней", — сказал один из собеседников издания из Белого дома.

Помимо этого, на администрацию оказывают давление обе партии Конгресса, требующие от нее конкретных действий.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 22:46
Госсекретарь США признал, что "Северный поток — 2" почти закончен
Как пишет издание, в четверг госсекретарь Энтони Блинкен провел брифинг для членов комитета сената по международным отношениям, но не смог внести ясность относительно принимаемых против российского газопровода мер, что вызвало негативную реакцию у конгрессменов.
Кроме того, сенатор от Техаса республиканец Тед Круз заблокировал кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления, и заявил, что будет препятствовать этому назначению до тех пор, пока администрация Байдена не расширит санкции против "Северного потока — 2".
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 10:09
В Польше признали, что Россия достроит "Северный поток — 2"
Российский проект предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Энтони БлинкенУильям БернсЦентральное разведывательное управлениеДжо БайденШвецияГерманияФинляндияВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния