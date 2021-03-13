https://ria.ru/20210313/poroshenko-1601083427.html

Экс-премьер Украины рассказал, откуда у Порошенко 45 миллионов долларов

Экс-премьер Украины рассказал, откуда у Порошенко 45 миллионов долларов

Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал экс-президента Украины Петра Порошенко "отъявленнейшим мародером". РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-13T16:21

2021-03-13T16:21

2021-03-14T02:25

петр порошенко

владимир зеленский

николай азаров (политик)

украина

в мире

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал экс-президента Украины Петра Порошенко "отъявленнейшим мародером"."Мародер — это тот, кто наживался на бюджетных делах, разворовывал бюджет, грабил свою страну", — пояснил политик, подчеркнув, что бывший глава государства хранит наличные на сумму 45 миллионов долларов дома.В пересчете на гривны — это полмиллиарда, а по объему деньги займут несколько грузовых машин."Почему он их хранит дома в таких объемах? Видимо, пришлось ему задекларировать, которые ему заносили за принятие каких-то решений. Он их взял и задекларировал. Это вершина айсберга", — пояснил Азаров.Порошенко уступил президентское кресло в 2019 году Владимиру Зеленскому — тот набрал на выборах 73 процента голосов.

https://ria.ru/20210313/khozyain-1601055351.html

украина

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петр порошенко, владимир зеленский, николай азаров (политик), украина, в мире