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Экс-премьер Украины рассказал, откуда у Порошенко 45 миллионов долларов
Экс-премьер Украины рассказал, откуда у Порошенко 45 миллионов долларов
Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал экс-президента Украины Петра Порошенко "отъявленнейшим мародером". РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-13T16:21
2021-03-14T02:25
петр порошенко
владимир зеленский
николай азаров (политик)
украина
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал экс-президента Украины Петра Порошенко "отъявленнейшим мародером"."Мародер — это тот, кто наживался на бюджетных делах, разворовывал бюджет, грабил свою страну", — пояснил политик, подчеркнув, что бывший глава государства хранит наличные на сумму 45 миллионов долларов дома.В пересчете на гривны — это полмиллиарда, а по объему деньги займут несколько грузовых машин."Почему он их хранит дома в таких объемах? Видимо, пришлось ему задекларировать, которые ему заносили за принятие каких-то решений. Он их взял и задекларировал. Это вершина айсберга", — пояснил Азаров.Порошенко уступил президентское кресло в 2019 году Владимиру Зеленскому — тот набрал на выборах 73 процента голосов.
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петр порошенко, владимир зеленский, николай азаров (политик), украина, в мире

Экс-премьер Украины рассказал, откуда у Порошенко 45 миллионов долларов

16:21 13.03.2021 (обновлено: 02:25 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал экс-президента Украины Петра Порошенко "отъявленнейшим мародером".
"Мародер — это тот, кто наживался на бюджетных делах, разворовывал бюджет, грабил свою страну", — пояснил политик, подчеркнув, что бывший глава государства хранит наличные на сумму 45 миллионов долларов дома.
В пересчете на гривны — это полмиллиарда, а по объему деньги займут несколько грузовых машин.
"Почему он их хранит дома в таких объемах? Видимо, пришлось ему задекларировать, которые ему заносили за принятие каких-то решений. Он их взял и задекларировал. Это вершина айсберга", — пояснил Азаров.
Порошенко уступил президентское кресло в 2019 году Владимиру Зеленскому — тот набрал на выборах 73 процента голосов.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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