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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Кратковременный снег, метель и гололедица ожидаются в Москве в субботу, столбики термометров будут колебаться от минус 2 до 0, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T09:33
2021-03-13T09:33
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кратковременный снег, метель и гололедица ожидаются в Москве в субботу, столбики термометров будут колебаться от минус 2 до 0, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что такие температурные показатели соответствуют климатической норме.Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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михаил леус, москва, общество

Москвичам рассказали о погоде в субботу

09:33 13.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кратковременный снег, метель и гололедица ожидаются в Москве в субботу, столбики термометров будут колебаться от минус 2 до 0, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня Москва будет находиться в зоне тёплого атмосферного фронта. Погода облачная и ветреная, временами будет идти снег, возможны метели, местами гололедица. Температура воздуха повысится до минус 2 - 0, по области минус 4 - плюс 1", - сказал Леус.
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Доктор Мясников рассказал, как пережить весну
Синоптик отметил, что такие температурные показатели соответствуют климатической норме.
Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
 
Михаил ЛеусМоскваОбщество
 
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