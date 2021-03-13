https://ria.ru/20210313/pogoda-1601047581.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Кратковременный снег, метель и гололедица ожидаются в Москве в субботу, столбики термометров будут колебаться от минус 2 до 0, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T09:33
2021-03-13T09:33
2021-03-13T09:33
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кратковременный снег, метель и гололедица ожидаются в Москве в субботу, столбики термометров будут колебаться от минус 2 до 0, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что такие температурные показатели соответствуют климатической норме.Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20210313/vesna-1601047032.html
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