https://ria.ru/20210313/pogoda-1601047581.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Кратковременный снег, метель и гололедица ожидаются в Москве в субботу, столбики термометров будут колебаться от минус 2 до 0, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T09:33

2021-03-13T09:33

2021-03-13T09:33

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кратковременный снег, метель и гололедица ожидаются в Москве в субботу, столбики термометров будут колебаться от минус 2 до 0, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что такие температурные показатели соответствуют климатической норме.Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20210313/vesna-1601047032.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество