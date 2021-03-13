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Bloomberg: посол ЕС предложил изменить подход к России

Bloomberg: посол ЕС предложил изменить подход к России

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T13:13

2021-03-13T13:13

2021-03-13T23:50

россия

жозеп боррель

набила массрали

маркус эдерер

евросоюз

москва

политика

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Такое предложение, как отмечает агентство, Эдерер сделал во время обеда с главой дипломатии Жозепом Боррелем в понедельник. Эдерер заявил, что "позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте" и должна быть изменена, он также рекомендовал Европейскому совету поручить Боррелю разработать новый план дальнейших шагов, пишет Блумберг. Помимо Эдерера, на мероприятии присутствовали ряд высокопоставленных чиновников ЕС.Официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали отказалась давать комментарии по поводу того, какие темы обсуждались во время обеда. По ее словам, главы МИД стран ЕС пришли к общему мнению о "сохранении актуальности реализации пяти основных принципов (в отношениях с России. — Прим. ред.), а также о более общем подходе сопротивления, сдерживания и взаимодействия с Россией там, где это необходимо".Как отмечает агентство со ссылкой на попавшие в его распоряжение дипломатические записи, на встрече постпредов в среду некоторые представители стран ЕС предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Россией, которые могли бы стать предметом для обсуждения на саммите лидеров европейских государств 25-26 марта. По данным агентства, "Италия в качестве возможных вариантов предложила экономическое сотрудничество и региональные конфликты". Германия, как пишет Блумберг, заявила, что еще одной областью для сотрудничества может стать изменение климата. Кроме того, ФРГ выступила за "трансатлантический подход". Польша, Эстония, Литва и ряд других стран обозначили, что предварительным условием для любых изменений в отношениях с Россией должно быть полное выполнение Минских соглашений. Кипр, в свою очередь, предложил провести анализ эффективности антироссийских санкций. При этом, как отмечает агентство, большинство стран — членов ЕС, включая Германию, три балтийские страны и большую часть восточно-европейских государств заявили, что принципы, которыми руководствуется Брюссель в отношениях с Москвой, должны быть сохранены.Собеседники агентства, знакомые с планами по проведению саммита, заявили, что, учитывая расхождение в подходах, неясно, смогут ли лидеры стран европейского блока выработать общую позицию.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение, и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, а также что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html

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россия, жозеп боррель, набила массрали, маркус эдерер, евросоюз, москва, политика