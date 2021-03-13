Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210313/podkhod-1601065902.html
Bloomberg: посол ЕС предложил изменить подход к России
Bloomberg: посол ЕС предложил изменить подход к России
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T13:13
2021-03-13T23:50
россия
жозеп боррель
набила массрали
маркус эдерер
евросоюз
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_bcede717e31cbf00d50e36b92b3308e9.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Такое предложение, как отмечает агентство, Эдерер сделал во время обеда с главой дипломатии Жозепом Боррелем в понедельник. Эдерер заявил, что "позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте" и должна быть изменена, он также рекомендовал Европейскому совету поручить Боррелю разработать новый план дальнейших шагов, пишет Блумберг. Помимо Эдерера, на мероприятии присутствовали ряд высокопоставленных чиновников ЕС.Официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали отказалась давать комментарии по поводу того, какие темы обсуждались во время обеда. По ее словам, главы МИД стран ЕС пришли к общему мнению о "сохранении актуальности реализации пяти основных принципов (в отношениях с России. — Прим. ред.), а также о более общем подходе сопротивления, сдерживания и взаимодействия с Россией там, где это необходимо".Как отмечает агентство со ссылкой на попавшие в его распоряжение дипломатические записи, на встрече постпредов в среду некоторые представители стран ЕС предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Россией, которые могли бы стать предметом для обсуждения на саммите лидеров европейских государств 25-26 марта. По данным агентства, "Италия в качестве возможных вариантов предложила экономическое сотрудничество и региональные конфликты". Германия, как пишет Блумберг, заявила, что еще одной областью для сотрудничества может стать изменение климата. Кроме того, ФРГ выступила за "трансатлантический подход". Польша, Эстония, Литва и ряд других стран обозначили, что предварительным условием для любых изменений в отношениях с Россией должно быть полное выполнение Минских соглашений. Кипр, в свою очередь, предложил провести анализ эффективности антироссийских санкций. При этом, как отмечает агентство, большинство стран — членов ЕС, включая Германию, три балтийские страны и большую часть восточно-европейских государств заявили, что принципы, которыми руководствуется Брюссель в отношениях с Москвой, должны быть сохранены.Собеседники агентства, знакомые с планами по проведению саммита, заявили, что, учитывая расхождение в подходах, неясно, смогут ли лидеры стран европейского блока выработать общую позицию.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение, и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, а также что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html
https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_ddc95d39415fdc72c2a0b161d10f32e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, жозеп боррель, набила массрали, маркус эдерер, евросоюз, москва, политика

Bloomberg: посол ЕС предложил изменить подход к России

13:13 13.03.2021 (обновлено: 23:50 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Такое предложение, как отмечает агентство, Эдерер сделал во время обеда с главой дипломатии Жозепом Боррелем в понедельник. Эдерер заявил, что "позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте" и должна быть изменена, он также рекомендовал Европейскому совету поручить Боррелю разработать новый план дальнейших шагов, пишет Блумберг. Помимо Эдерера, на мероприятии присутствовали ряд высокопоставленных чиновников ЕС.
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:00
Европа загнала отношения с Россией в тупик. Но почему-то не рада этому
Официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали отказалась давать комментарии по поводу того, какие темы обсуждались во время обеда. По ее словам, главы МИД стран ЕС пришли к общему мнению о "сохранении актуальности реализации пяти основных принципов (в отношениях с России. — Прим. ред.), а также о более общем подходе сопротивления, сдерживания и взаимодействия с Россией там, где это необходимо".
Как отмечает агентство со ссылкой на попавшие в его распоряжение дипломатические записи, на встрече постпредов в среду некоторые представители стран ЕС предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Россией, которые могли бы стать предметом для обсуждения на саммите лидеров европейских государств 25-26 марта. По данным агентства, "Италия в качестве возможных вариантов предложила экономическое сотрудничество и региональные конфликты". Германия, как пишет Блумберг, заявила, что еще одной областью для сотрудничества может стать изменение климата. Кроме того, ФРГ выступила за "трансатлантический подход". Польша, Эстония, Литва и ряд других стран обозначили, что предварительным условием для любых изменений в отношениях с Россией должно быть полное выполнение Минских соглашений. Кипр, в свою очередь, предложил провести анализ эффективности антироссийских санкций. При этом, как отмечает агентство, большинство стран — членов ЕС, включая Германию, три балтийские страны и большую часть восточно-европейских государств заявили, что принципы, которыми руководствуется Брюссель в отношениях с Москвой, должны быть сохранены.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 08:00
Европе не дают избавиться от обязательств по сдерживанию России
Собеседники агентства, знакомые с планами по проведению саммита, заявили, что, учитывая расхождение в подходах, неясно, смогут ли лидеры стран европейского блока выработать общую позицию.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение, и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, а также что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.
Люди в защитных масках проходят мимо центра вакцинации от СOVID-19 в Риме - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 08:00
Европа нашла виновного в своих проблемах
 
РоссияЖозеп БоррельНабила МассралиМаркус ЭдерерЕвросоюзМоскваПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния