https://ria.ru/20210313/pereedanie-1601045981.html
Назван продукт, который поможет избежать переедания
Назван продукт, который поможет избежать переедания
Чтобы не переедать, следует начать прием пищи с отрубей, рассказал на YouTube-канале врач-диетолог Алексей Ковальков. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T08:54
2021-03-13T08:54
2021-03-13T12:42
отруби
алексей ковальков
россия
диеты
яблоки
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601046368_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_cf8a6b8cf722f6e136522c3ad051a553.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Чтобы не переедать, следует начать прием пищи с отрубей, рассказал на YouTube-канале врач-диетолог Алексей Ковальков.Этот продукт, как пояснил медик, представляет из себя оболочку зерна. Он посоветовал перед едой съесть горсть и запить ее водой.Ранее Ковальков посоветовал людям, соблюдающим диету, вечером есть мясо или рыбу с сырыми овощами, а от кефира и других кисломолочных продуктов медик предложил отказаться из-за выделения инсулина. Также не следует есть на ночь каши, фрукты и медленные углеводы. Днем можно перекусить йогуртом, яблоком, а также овощами: помидорами, огурцами и болгарским перцем.
https://rsport.ria.ru/20210309/finiki-1600527053.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601046368_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_71e9e44e71b70c1da3230e711d7a0803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отруби, алексей ковальков, россия, диеты, яблоки, общество