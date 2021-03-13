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Назван продукт, который поможет избежать переедания
Назван продукт, который поможет избежать переедания
Чтобы не переедать, следует начать прием пищи с отрубей, рассказал на YouTube-канале врач-диетолог Алексей Ковальков. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T08:54
2021-03-13T12:42
отруби
алексей ковальков
россия
диеты
яблоки
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Чтобы не переедать, следует начать прием пищи с отрубей, рассказал на YouTube-канале врач-диетолог Алексей Ковальков.Этот продукт, как пояснил медик, представляет из себя оболочку зерна. Он посоветовал перед едой съесть горсть и запить ее водой.Ранее Ковальков посоветовал людям, соблюдающим диету, вечером есть мясо или рыбу с сырыми овощами, а от кефира и других кисломолочных продуктов медик предложил отказаться из-за выделения инсулина. Также не следует есть на ночь каши, фрукты и медленные углеводы. Днем можно перекусить йогуртом, яблоком, а также овощами: помидорами, огурцами и болгарским перцем.
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отруби, алексей ковальков, россия, диеты, яблоки, общество

Назван продукт, который поможет избежать переедания

08:54 13.03.2021 (обновлено: 12:42 13.03.2021)
 
© Depositphotos / Brad CalkinsОвсяные отруби
Овсяные отруби - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Depositphotos / Brad Calkins
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Чтобы не переедать, следует начать прием пищи с отрубей, рассказал на YouTube-канале врач-диетолог Алексей Ковальков.
Этот продукт, как пояснил медик, представляет из себя оболочку зерна. Он посоветовал перед едой съесть горсть и запить ее водой.
"Они дадут ощущение насыщения, и вы уже съедите гораздо меньше и не будете переедать", — рассказал врач.
Ранее Ковальков посоветовал людям, соблюдающим диету, вечером есть мясо или рыбу с сырыми овощами, а от кефира и других кисломолочных продуктов медик предложил отказаться из-за выделения инсулина. Также не следует есть на ночь каши, фрукты и медленные углеводы. Днем можно перекусить йогуртом, яблоком, а также овощами: помидорами, огурцами и болгарским перцем.
Финики - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 20:05ЗОЖ
Диетолог рассказала о продукте, восстанавливающем работу кишечника
 
ОтрубиАлексей КовальковРоссиядиетыяблокиОбщество
 
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