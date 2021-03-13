https://ria.ru/20210313/pereedanie-1601045981.html

Назван продукт, который поможет избежать переедания

Назван продукт, который поможет избежать переедания

Чтобы не переедать, следует начать прием пищи с отрубей, рассказал на YouTube-канале врач-диетолог Алексей Ковальков. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T08:54

2021-03-13T08:54

2021-03-13T12:42

отруби

алексей ковальков

россия

диеты

яблоки

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Чтобы не переедать, следует начать прием пищи с отрубей, рассказал на YouTube-канале врач-диетолог Алексей Ковальков.Этот продукт, как пояснил медик, представляет из себя оболочку зерна. Он посоветовал перед едой съесть горсть и запить ее водой.Ранее Ковальков посоветовал людям, соблюдающим диету, вечером есть мясо или рыбу с сырыми овощами, а от кефира и других кисломолочных продуктов медик предложил отказаться из-за выделения инсулина. Также не следует есть на ночь каши, фрукты и медленные углеводы. Днем можно перекусить йогуртом, яблоком, а также овощами: помидорами, огурцами и болгарским перцем.

https://rsport.ria.ru/20210309/finiki-1600527053.html

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2021

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отруби, алексей ковальков, россия, диеты, яблоки, общество