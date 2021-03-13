Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада "Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался в эфире радиостанции "Говорит Москва" о ситуации с пенсионным обеспечением в Киеве и Москве.
По его словам, средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской.
"А ведь был период, когда у нас средний заработная плата была выше, чем в России, и средняя пенсия была выше, чем в России. И этот период был совсем недавно, семь или восемь лет назад всего-навсего", — посетовал Азаров.
"Это страна, в которой рождаемость в два с половиной раза меньше, чем смертность. А смертность после переворота увеличилась на 155 тысяч человек в год. Это очень много, это вымирает каждый год целый город. Средний украинский город, он просто вымирает", — утверждает политик.
Азаров пришел к выводу, что после Майдана судьба страны оказалась "очень незавидной".