https://ria.ru/20210313/pensii-1601041087.html

Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве

Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался в эфире радиостанции "Говорит Москва" о ситуации с пенсионным обеспечением в Киеве и Москве. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T04:45

2021-03-13T04:45

2021-03-13T04:45

москва

киев

россия

пенсии

николай азаров (политик)

албания

молдавия

европа

украина

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался в эфире радиостанции "Говорит Москва" о ситуации с пенсионным обеспечением в Киеве и Москве.По его словам, средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской.Также украинский политик выразил мнение, что сегодняшняя Украина — это беднейшая страна в Европе "абсолютно по всем параметрам", хотя, как отметил экс-министр, ранее таковыми считались Молдова и Албания. Азаров пришел к выводу, что после Майдана судьба страны оказалась "очень незавидной".

https://ria.ru/20210304/sravnenie-1599851350.html

москва

киев

россия

албания

молдавия

европа

украина

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2021

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