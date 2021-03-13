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Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался в эфире радиостанции "Говорит Москва" о ситуации с пенсионным обеспечением в Киеве и Москве. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T04:45
2021-03-13T04:45
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киев
россия
пенсии
николай азаров (политик)
албания
молдавия
европа
украина
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался в эфире радиостанции "Говорит Москва" о ситуации с пенсионным обеспечением в Киеве и Москве.По его словам, средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской.Также украинский политик выразил мнение, что сегодняшняя Украина — это беднейшая страна в Европе "абсолютно по всем параметрам", хотя, как отметил экс-министр, ранее таковыми считались Молдова и Албания. Азаров пришел к выводу, что после Майдана судьба страны оказалась "очень незавидной".
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москва, киев, россия, пенсии, николай азаров (политик), албания, молдавия, европа, украина, в мире

Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве

04:45 13.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада "Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался в эфире радиостанции "Говорит Москва" о ситуации с пенсионным обеспечением в Киеве и Москве.
По его словам, средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской.
"А ведь был период, когда у нас средний заработная плата была выше, чем в России, и средняя пенсия была выше, чем в России. И этот период был совсем недавно, семь или восемь лет назад всего-навсего", — посетовал Азаров.
Также украинский политик выразил мнение, что сегодняшняя Украина — это беднейшая страна в Европе "абсолютно по всем параметрам", хотя, как отметил экс-министр, ранее таковыми считались Молдова и Албания.
"Это страна, в которой рождаемость в два с половиной раза меньше, чем смертность. А смертность после переворота увеличилась на 155 тысяч человек в год. Это очень много, это вымирает каждый год целый город. Средний украинский город, он просто вымирает", — утверждает политик.
Азаров пришел к выводу, что после Майдана судьба страны оказалась "очень незавидной".
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